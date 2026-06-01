Иммунитет атакует мозг: рассеянный склероз может начаться с едва заметных сигналов

Здоровье

Рассеянный склероз характеризуется широким спектром клинических проявлений, от двигательных нарушений до внезапного ухудшения зрения, рассказал Pravda.Ru врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков. 

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
UK Biobank МРТ

Патологический процесс запускается, когда собственная иммунная система начинает атаковать клетки организма. В норме ткани мозга защищены гематоэнцефалическим барьером, который служит естественным фильтром. Когда эта граница нарушается, возникает агрессивная аутоиммунная реакция. Согласно актуальным данным, в группе риска чаще оказываются пациентки молодого возраста, что связано с особенностями женского организма.

В результате атаки иммунитета формируются участки демиелинизации. Появление таких очагов блокирует передачу нервных импульсов и искажает работу мозга. Помимо самого заболевания, пациенты могут сталкиваться с сопутствующими проблемами позвоночника. В частности, боли в спине часто вызваны защемлением нерва в пояснице, которое также требует внимания профильного врача.

"Именно магнитно-резонансная томография является золотым стандартом диагностики, позволяя визуализировать очаги. Если исследование проводится с контрастированием, врач может определить остроту процесса и понять, насколько давно появились изменения. Сочетание старых и новых очагов в структуре мозга свидетельствует о прогрессировании заболевания, требующем специфической терапии", — пояснил Соков.

Причины развития болезни включают генетическую предрасположенность и перенесенные инфекции. Сильные вирусные или бактериальные нагрузки способны спровоцировать дебют склероза. Важным фактором являются и дефицитные состояния. Например, хроническая нехватка витаминов может серьезно ослабить защиту нервных волокон.

Эпидемиологи также выделяют влияние экологии и географического положения. Несмотря на сложность патологии, медицина продолжает искать способы борьбы с нейродегенерацией. В частности, ученые тестируют новые препараты для защиты мозга от разрушения.

"Специфических мер профилактики рассеянного склероза сегодня нет. Рекомендации сводятся к неспецифическим мерам: поддержанию физической активности, сбалансированному питанию и здоровому образу жизни. Это база, доступная каждому", — отметил врач.

Общее состояние нервной системы напрямую определяет качество жизни в зрелом возрасте. Многие врачи сегодня сосредоточены на том, как избежать развития деменции и сохранить когнитивные функции после 40 лет.

Экспертная проверка: Врач-невролог Артем Синицын
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
