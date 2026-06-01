Конец эпохи сомнительных диет: государственная медицина берет под контроль рацион пациентов

В российских поликлиниках официально закрепляется статус нутрициолога — специалиста, который займется вопросами рационального питания пациентов. Об изменениях в структуре медицинских кадров и причинах появления этой позиции в штатном расписании рассказала изданию Pravda.Ru врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain правильное питание

Министерство здравоохранения России утвердило масштабную реформу медицинских кадров, которая стартует осенью 2026 года. В рамках этого процесса из официального перечня специальностей будут исключены некоторые позиции, а их обязанности передадут смежным специалистам. Так, с 1 сентября 2026 года в государственных клиниках перестанут работать врачи-сексологи, функции которых перейдут психиатрам. Одновременно с этим штатное расписание дополнят такие специалисты, как нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия.

По словам Чернышовой, введение новой ставки призвано систематизировать подход к коррекции питания, который традиционно входил в компетенцию терапевтов, эндокринологов и гастроэнтерологов. Эксперт отметила, что современная медицина стремится к вытеснению некомпетентных специалистов, работающих в данной области.

"Сейчас ведется борьба с нутрициологами, не имеющими медицинского образования. В последние годы появилось множество курсов, после которых люди называют себя специалистами и начинают зарабатывать. Они активно продвигаются в социальных сетях, что зачастую скатывается к инфоцыганству: человек сам плохо разбирается в теме, но дает советы, назначает ограничения или препараты в дополнение к диете. Консультировать в соцсетях без медицинского образования недопустимо. Чтобы люди, нуждающиеся в таких услугах, знали, куда обратиться, теперь в поликлиниках вводится ставка нутрициолога", — пояснила она.

Специалист подчеркнула, что разделение обязанностей позволит оптимизировать время приема у врачей профильных специальностей. Часто эндокринологи или терапевты вынуждены концентрироваться исключительно на медикаментозном лечении и диагностике, не имея возможности детально разбирать пищевые привычки пациента. Направленность на сбалансированное меню станет ключевой задачей нового сотрудника медучреждения.

"Если пациент с проблемами щитовидной железы приходит к эндокринологу, у врача на приеме ограниченное время. Он назначает медикаменты, направляет на обследование, объясняет тактику лечения, но не успевает подробно обсудить питание, которое тоже важно. В таких случаях терапевт порекомендует обратиться к нутрициологу. Это поможет разгрузить врачей других специальностей и освободить им время", — сказала Чернышова.

Системный подход к потреблению нутриентов помогает избежать ошибок, связанных с экстремальными типами диет, которые могут спровоцировать опасные для обмена веществ ситуации. Эксперты напоминают, что для достижения долгосрочного результата при контроле веса гораздо важнее правильно контролировать уровень глюкозы и грамотно сочетать продукты в рационе. Кроме того, грамотная диетотерапия позволяет снижать артериальное давление без аптечных средств, а также правильно подбирать способы кулинарной обработки.

Читайте также