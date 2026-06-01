Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иммунитет атакует мозг: рассеянный склероз может начаться с едва заметных сигналов
Крупная партия березы из Кузбасса ушла в Китай
Густая, сливочная и без химии: готовим домашнюю карамель за 10 минут
Родители будут в шоке: масштабные вложения в безопасность перевозок изменят привычный тариф
Парша атакует сад: пошаговый план защиты яблонь, который спасёт ваши деревья
Экономия, которая выйдет боком: 6 причин, почему полипропилен — худший выбор для тепла
Материнская доблесть: 14 женщин Новосибирской области получили высшую награду
Это просто боль: 5 мужских вещей, за которые женщины готовы сжечь ваш гардероб
Беременность за рулем: как избежать опасных ошибок

Конец эпохи сомнительных диет: государственная медицина берет под контроль рацион пациентов

Здоровье

В российских поликлиниках официально закрепляется статус нутрициолога — специалиста, который займется вопросами рационального питания пациентов. Об изменениях в структуре медицинских кадров и причинах появления этой позиции в штатном расписании рассказала изданию Pravda.Ru врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова.

правильное питание
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
правильное питание

Министерство здравоохранения России утвердило масштабную реформу медицинских кадров, которая стартует осенью 2026 года. В рамках этого процесса из официального перечня специальностей будут исключены некоторые позиции, а их обязанности передадут смежным специалистам. Так, с 1 сентября 2026 года в государственных клиниках перестанут работать врачи-сексологи, функции которых перейдут психиатрам. Одновременно с этим штатное расписание дополнят такие специалисты, как нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия.

По словам Чернышовой, введение новой ставки призвано систематизировать подход к коррекции питания, который традиционно входил в компетенцию терапевтов, эндокринологов и гастроэнтерологов. Эксперт отметила, что современная медицина стремится к вытеснению некомпетентных специалистов, работающих в данной области.

"Сейчас ведется борьба с нутрициологами, не имеющими медицинского образования. В последние годы появилось множество курсов, после которых люди называют себя специалистами и начинают зарабатывать. Они активно продвигаются в социальных сетях, что зачастую скатывается к инфоцыганству: человек сам плохо разбирается в теме, но дает советы, назначает ограничения или препараты в дополнение к диете. Консультировать в соцсетях без медицинского образования недопустимо. Чтобы люди, нуждающиеся в таких услугах, знали, куда обратиться, теперь в поликлиниках вводится ставка нутрициолога", — пояснила она.

Специалист подчеркнула, что разделение обязанностей позволит оптимизировать время приема у врачей профильных специальностей. Часто эндокринологи или терапевты вынуждены концентрироваться исключительно на медикаментозном лечении и диагностике, не имея возможности детально разбирать пищевые привычки пациента. Направленность на сбалансированное меню станет ключевой задачей нового сотрудника медучреждения. 

"Если пациент с проблемами щитовидной железы приходит к эндокринологу, у врача на приеме ограниченное время. Он назначает медикаменты, направляет на обследование, объясняет тактику лечения, но не успевает подробно обсудить питание, которое тоже важно. В таких случаях терапевт порекомендует обратиться к нутрициологу. Это поможет разгрузить врачей других специальностей и освободить им время", — сказала Чернышова.

Системный подход к потреблению нутриентов помогает избежать ошибок, связанных с экстремальными типами диет, которые могут спровоцировать опасные для обмена веществ ситуации. Эксперты напоминают, что для достижения долгосрочного результата при контроле веса гораздо важнее правильно контролировать уровень глюкозы и грамотно сочетать продукты в рационе. Кроме того, грамотная диетотерапия позволяет снижать артериальное давление без аптечных средств, а также правильно подбирать способы кулинарной обработки.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова, нутрициолог (спортивное и бытовое питание) Алексей Дорофеев
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Еда и рецепты
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Последние материалы
Крупная партия березы из Кузбасса ушла в Китай
Густая, сливочная и без химии: готовим домашнюю карамель за 10 минут
Родители будут в шоке: масштабные вложения в безопасность перевозок изменят привычный тариф
Конец эпохи сомнительных диет: государственная медицина берет под контроль рацион пациентов
Парша атакует сад: пошаговый план защиты яблонь, который спасёт ваши деревья
Экономия, которая выйдет боком: 6 причин, почему полипропилен — худший выбор для тепла
Материнская доблесть: 14 женщин Новосибирской области получили высшую награду
Это просто боль: 5 мужских вещей, за которые женщины готовы сжечь ваш гардероб
Беременность за рулем: как избежать опасных ошибок
Календарный приговор: первый рабочий день часто становится последней каплей для человеческой психики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.