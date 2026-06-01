Календарный приговор: первый рабочий день часто становится последней каплей для человеческой психики

Понедельник становится критической точкой для людей, находящихся в состоянии глубокого психологического кризиса, рассказала клинический психолог Марианна Абравитова. В интервью Pravda.Ru эксперт пояснила, что первый рабочий день недели часто выступает "последней каплей", подталкивающей человека к фатальным решениям из-за нежелания возвращаться в тяжелую психологическую среду.

Эмоциональное выгорание

Ранее сообщалось, что первый день рабочей недели знаменует собой резкий переход от отдыха в выходные к рутине будней. Исследования, о которых писала газета New York Post, подтвердили существование "эффекта понедельника". Ученые зафиксировали, что именно в этот период резко возрастает число сердечных приступов и случаев сведения счетов с жизнью.

По словам Абравитовой, для большинства людей понедельник — это момент возвращения в стрессовую среду, особенно если работа сопровождается жестким прессингом или осознанием беспросветности. Для тех, кто уже находится в состоянии психологического надлома, необходимость начинать новую неделю может стать последней каплей.

"Если человек находится на грани самоубийства, это не происходит внезапно — это последняя капля, результат долгого накопления. И не случайно в народе, причем в любом, существует множество пословиц о понедельнике. У нас, например, говорят: понедельник — день тяжелый. Это точка отсчета новой рабочей недели, когда отдых и передышка закончились и снова приходится погружаться в тяжелую рутину", — отметила она.

В медицинской среде подчеркивают, что длительное игнорирование дискомфорта ведет к истощению — хронический стресс разрушает организм постепенно, лишая человека способности адекватно реагировать на будничные задачи.

Специалист обратила внимание, что при появлении суицидальных мыслей обычные техники самопомощи бессильны. В здоровом состоянии у человека доминируют инстинкты выживания, а нежелание жить является медицинским маркером, требующим вмешательства психиатра. Справиться с таким состоянием самостоятельно невозможно, так как позитивное мышление перестает работать на уровне биохимии мозга.

"Появление суицидальных мыслей — это уже патология. В здоровом человеке заложены программы выживания, страх смерти и желание жить любыми способами. Это сильные психобиологические программы. Человек в норме стремится жить и делает для этого все. Когда же возникает суицидальная программа, это уже болезнь", — пояснила психолог.

В некоторых случаях лечение депрессии требует радикального пересмотра подходов из-за системных сбоев в работе организма. Тем же, кто испытывает лишь умеренный негатив перед началом недели, Абравитова советует проанализировать источник стресса. Если причина в профессиональной деятельности, эксперт рекомендует смену работы, так как просто изменить отношение к источнику боли не получится. Регулярная нагрузка без восстановления часто приводит к тому, что эмоциональное выгорание настигает даже самых стойких сотрудников.

Для тех, чья тревога связана с бытовой рутиной или семейными обязанностями, эффективным методом станет смена ракурса восприятия. Сосредоточенность на ценности близких и осознание важности своего вклада в семью помогают вернуть внутреннюю энергию.

Психика человека пластична, и осознанное переключение внимания способно трансформировать восприятие реальности. Иногда для стабилизации фона достаточно простых решений — врачи подтверждают, что приглушить тревожность можно через понятные мозгу сигналы спокойствия.

