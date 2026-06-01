Картошку зря клеймили убийцей фигуры: как готовить клубни без калорийного взрыва

Картофель незаслуженно оброс мифами, превратившись в главного врага фигуры. Но так ли страшен этот корнеплод на самом деле? Разбираемся с экспертами, как привычный продукт влияет на организм, где в нем прячутся скрытые угрозы и как правильно его готовить, чтобы не набирать вес.
Культура относится к семейству пасленовых, допуская соседство с томатами и перцами — это объясняет специфические свойства клубней как в сыром, так и в готовом виде. Клубень картофеля на 75% состоит из воды. Оставшаяся сухая масса на две трети представлена крахмалом — сложным углеводом, обеспечивающим энергетическую ценность. В структуре также присутствуют белок, клетчатка, пектин и фенольные соединения. Витаминный профиль включает группы B, C, K и PP, дополненные калием, фосфором и магнием.
"В картофеле есть природные токсины — гликоалкалоиды. Они собираются в позеленевших местах и ростках, поэтому перед готовкой их нужно полностью и тщательно срезать", — предупредила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Содержание витамина C в картофеле сопоставимо с показателями в репчатом луке. Эти нутриенты участвуют в синтезе коллагена и поддерживают обмен веществ. Однако термическая обработка, особенно жарка, полностью меняет профиль продукта. Высокая температура и использование масла превращают картофель в источник трансжиров, затрудняя процесс пищеварения и создавая избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Репутация картофеля как главного врага фигуры не имеет под собой доказательной базы. Калорийность 100 граммов отварного продукта в кожуре составляет около 87 ккал. Клетчатка, сосредоточенная в оболочке и подкожном слое, положительно влияет на микрофлору и продлевает чувство сытости, что упрощает контроль за объемом потребляемых калорий при правильном питании при гипертонии.
|Метод приготовления
|Влияние на организм
|Варка в кожуре / Пар
|Минимальная потеря минералов и витаминов
|Жарка во фритюре
|Избыток жиров, канцерогенный риск, высокая плотность калорий
"Углеводная нагрузка становится проблемой при выборе способа приготовления. Варка в мундире сохраняет клетчатку, тогда как длительная термическая агрессия в масле сводит пользу к нулю", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Использование картофеля в запеченном виде на антипригарных поверхностях без добавления насыщенных жиров позволяет интегрировать его в рацион без опасений за метаболический статус. Как и при выборе полезных орехов, здесь важна умеренность и соблюдение технологий обработки.
"Коррекция рациона всегда требует системного подхода. Картофель не стоит рассматривать как монопродукт для снижения веса, однако он является важным источником сложных углеводов при отсутствии противопоказаний", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Нет, ростки и места их появления содержат опасную концентрацию соланина. Такие участки подлежат обязательному удалению.
Молодой картофель содержит меньше крахмала, но требует осторожности при хранении, так как его кожура тоньше и более подвержена накоплению токсичных метаболитов.
Продукт обладает умеренным гликемическим индексом, который резко повышается при превращении крахмала в пюре и снижается при сохранении структуры клубня (варка в мундире).
Зеленый цвет кожуры — прямой признак накопления соланина из-за воздействия света. Такие клубни нельзя использовать в пищу.
