Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вздохнул — она прибежала: как собаки вычисляют наши драмы по одному звуку
Дипломатия на грани обморока: ООН оказалась в заложниках у США и Китая
Пятигорск: число отравившихся в кафе увеличилось до 50 человек
Участок в порядке — спасибо ярусной посадке: как создать роскошный ландшафт без хлопот
Неловкость незнакомца: почему шокирует чужой провал
Дубай стал доступнее: решение национального авиаперевозчика заставит конкурентов пойти на уступки
Ароматный абрикосовый тарт на песочной основе: выпечка, которая спасёт самый хмурый и скучный вечер
Магазины больше не увидят ваших денег: эта домашняя колбаса заменит весь ассортимент прилавка
Фиалки обожают этот аптечный раствор — бешено зацветут даже старые розетки

Картошку зря клеймили убийцей фигуры: как готовить клубни без калорийного взрыва

Здоровье

Картофель незаслуженно оброс мифами, превратившись в главного врага фигуры. Но так ли страшен этот корнеплод на самом деле? Разбираемся с экспертами, как привычный продукт влияет на организм, где в нем прячутся скрытые угрозы и как правильно его готовить, чтобы не набирать вес.

картофель вареный
Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
картофель вареный

Биохимический состав и скрытые угрозы

Культура относится к семейству пасленовых, допуская соседство с томатами и перцами — это объясняет специфические свойства клубней как в сыром, так и в готовом виде. Клубень картофеля на 75% состоит из воды. Оставшаяся сухая масса на две трети представлена крахмалом — сложным углеводом, обеспечивающим энергетическую ценность. В структуре также присутствуют белок, клетчатка, пектин и фенольные соединения. Витаминный профиль включает группы B, C, K и PP, дополненные калием, фосфором и магнием.

"В картофеле есть природные токсины — гликоалкалоиды. Они собираются в позеленевших местах и ростках, поэтому перед готовкой их нужно полностью и тщательно срезать", — предупредила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Содержание витамина C в картофеле сопоставимо с показателями в репчатом луке. Эти нутриенты участвуют в синтезе коллагена и поддерживают обмен веществ. Однако термическая обработка, особенно жарка, полностью меняет профиль продукта. Высокая температура и использование масла превращают картофель в источник трансжиров, затрудняя процесс пищеварения и создавая избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Картофель против лишнего веса

Репутация картофеля как главного врага фигуры не имеет под собой доказательной базы. Калорийность 100 граммов отварного продукта в кожуре составляет около 87 ккал. Клетчатка, сосредоточенная в оболочке и подкожном слое, положительно влияет на микрофлору и продлевает чувство сытости, что упрощает контроль за объемом потребляемых калорий при правильном питании при гипертонии.

Метод приготовления Влияние на организм
Варка в кожуре / Пар Минимальная потеря минералов и витаминов
Жарка во фритюре Избыток жиров, канцерогенный риск, высокая плотность калорий

"Углеводная нагрузка становится проблемой при выборе способа приготовления. Варка в мундире сохраняет клетчатку, тогда как длительная термическая агрессия в масле сводит пользу к нулю", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Использование картофеля в запеченном виде на антипригарных поверхностях без добавления насыщенных жиров позволяет интегрировать его в рацион без опасений за метаболический статус. Как и при выборе полезных орехов, здесь важна умеренность и соблюдение технологий обработки.

"Коррекция рациона всегда требует системного подхода. Картофель не стоит рассматривать как монопродукт для снижения веса, однако он является важным источником сложных углеводов при отсутствии противопоказаний", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о картофеле

Можно ли есть картофель с ростками?

Нет, ростки и места их появления содержат опасную концентрацию соланина. Такие участки подлежат обязательному удалению.

Полезен ли молодой картофель?

Молодой картофель содержит меньше крахмала, но требует осторожности при хранении, так как его кожура тоньше и более подвержена накоплению токсичных метаболитов.

Влияет ли картофель на уровень сахара?

Продукт обладает умеренным гликемическим индексом, который резко повышается при превращении крахмала в пюре и снижается при сохранении структуры клубня (варка в мундире).

Часто говорят о вреде соланина: как проверить его наличие?

Зеленый цвет кожуры — прямой признак накопления соланина из-за воздействия света. Такие клубни нельзя использовать в пищу.

Читайте также

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Садоводство, цветоводство
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Авто
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Последние материалы
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Неловкость незнакомца: почему шокирует чужой провал
Дубай стал доступнее: решение национального авиаперевозчика заставит конкурентов пойти на уступки
Ароматный абрикосовый тарт на песочной основе: выпечка, которая спасёт самый хмурый и скучный вечер
Магазины больше не увидят ваших денег: эта домашняя колбаса заменит весь ассортимент прилавка
Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле
Картошку зря клеймили убийцей фигуры: как готовить клубни без калорийного взрыва
Фиалки обожают этот аптечный раствор — бешено зацветут даже старые розетки
Оказался рядом с тонущим: когда помощь станет преступлением?
Шаньги с клубникой: пекарь Иван Терентьев раскрыл технологию приготовления уральской выпечки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.