Опасная ошибка в домашнем уходе за стопами: как привычная пемза до основания разрушает вашу кожу

Трещины на пятках — частое явление, которое ошибочно принимают за чисто эстетический дефект. Попытки самостоятельно "отшлифовать" огрубевшую кожу приводят к повреждению дермы и риску вторичного инфицирования. Понимание природы этого нарушения помогает избежать травматизации и запустить реальный процесс регенерации.
Многие привыкли бороться с сухостью стоп с помощью пемзы или металлических тёрок. С точки зрения медицины, это грубая ошибка. Пятка, покрытая разрывами тканей, — это открытая раневая поверхность. Агрессивное воздействие абразивами провоцирует защитную реакцию организма: кожа начинает нарастать ещё быстрее, чтобы закрыть травмированный участок. Круг замыкается.
"Механическое удаление гиперкератоза при наличии воспалительных трещин только углубляет повреждение эпидермиса. Мы не убираем причину, а лишь повреждаем здоровые ткани, создавая входные ворота для патогенной флоры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.
Использование средств с мочевиной в концентрациях для лечения поврежденной кожи также часто критикуют. При попадании активного вещества непосредственно в рану пациент ощущает жжение и отек. Сначала следует восстановить целостность покровов, а лишь затем переходить к кератолитикам.
Прежде чем пробовать коррекцию рациона, важно исключить дерматологические заболевания, например, микоз или псориаз. Если проблема носит системный характер, её корни кроются в метаболических процессах.
|Фактор риска
|Влияние на дерму
|Дефицит Омега-3
|Снижение эластичности липидного барьера
|Сухой воздух
|Трансэпидермальная потеря влаги
"Жирные кислоты омега-3 крайне важны для сохранения гидролипидной мантии кожи. При их нехватке эпидермис теряет способность удерживать влагу, что приводит к истончению и разрывам, особенно на участках с постоянной нагрузкой", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Алгоритм восстановления прост: насыщение рациона полезными жирами и аппликации заживляющих мазей (метилурациловой группы) под окклюзионную повязку на ночь. Это позволяет тканям регенерировать без риска вторичных травм.
"Заживляющая мазь наносится локально, после гигиенической ванночки, с последующей фиксацией хлопковой тканью. Такой метод эффективнее, чем агрессивный пилинг, который лишь имитирует лечение", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Категорически нет. Это повышает риск бактериальной инфекции и травматизации здоровой ткани.
В этот период сочетаются два негативных фактора: отопительный сезон, пересушивающий воздух, и ношение тесной зимней обуви.
При ежедневном уходе и устранении дефицитов первые улучшения заметны через 14 дней.
Да. Нарушения обмена веществ могут приводить к развитию диабетической стопы. При появлении незаживающих трещин необходима консультация эндокринолога.
