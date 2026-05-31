Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошелёк опустел на миллионы: Жигунов объяснил внезапное финансовое пике своей кинокомпании
Технология обмана: какие финансовые ловушки подстерегают россиян в цифровом мире
Слишком роскошно для двоих: Дуа Липа пересмотрела планы на свадьбу и пригласила всех звёзд
Технический цербер в каждой машине: планы правительства обрекли транспорт на принудительную остановку
Опасная ошибка в домашнем уходе за стопами: как привычная пемза до основания разрушает вашу кожу
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Хотели как на Pinterest, а вышло как в подвале: почему эти 5 трендовых цветов быстро утомляют
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти

Стандартная борьба с унынием оказалась роковой ошибкой: новые данные радикально изменили ход лечения

Здоровье » Здоровье и профилактика

Бристольские ученые атаковали депрессию с неожиданного фланга. Вместо привычной настройки нейромедиаторов в мозге они ударили по воспалительным процессам в организме. Исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry, доказывает: корень психических страданий часто кроется в системном сбое иммунитета. Для пациентов, на которых стандартные таблетки не действуют, это — реальный шанс выйти из тупика.

Мужчина в депрессии
Фото: Pravda.Ru by Надежда Осипова is licensed under publiс domain
Мужчина в депрессии

Биохимия уныния: когда антидепрессанты бессильны

Классическая психиатрия десятилетиями зациклена на серотонине. Но медицина фактов знает: мозг не работает в вакууме. Хроническое воспаление — это фоновый шум, который перегружает нервную систему. Если организм постоянно находится в состоянии "микропожара", психика закономерно уходит в защитный режим. Традиционная терапия в таких случаях просто не попадает в цель.

"Депрессия — это не просто плохое настроение, а сложный биологический процесс. Если у пациента повышены маркеры воспаления, стандартные схемы лечения могут оказаться бесполезными, так как причина лежит вне плоскости обмена нейромедиаторов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Исследователи отобрали 30 добровольцев с резистентной депрессией. Общий знаменатель — высокий уровень воспалительных маркеров в крови и полный провал предыдущего лечения. Группу разделили: одни получали плацебо, другие — тоцилизумаб. Этот препарат обычно используют при ревматоидном артрите, чтобы блокировать цитокины. Результат подтвердил скептическую гипотезу: депрессия отступила, когда "выключили" воспаление.

Клинический прорыв: результаты эксперимента

Цифры говорят громче лозунгов. Тоцилизумаб не просто "поднял настроение", он убрал физические проявления депрессии. У пациентов вернулась способность концентрироваться, исчезла мучительная усталость. Это не магия, а точный расчет: снятие иммунной нагрузки разблокировало когнитивные ресурсы мозга. Разница в показателях ремиссии между группами оказалась почти двукратной.

Параметр сравнения Группа препарата (тоцилизумаб) Группа плацебо
Достижение ремиссии (%) 54% 31%
Основные эффекты Снижение усталости, рост концентрации Минимальные изменения

Важно понимать, что воспаление часто сопутствует соматическим патологиям. Например, ошибки в лечении давления могут создавать дополнительный стресс для организма. Иммунная система реагирует на любые сбои одинаково — мобилизацией, которая при длительном течении выжигает нервные ресурсы. Часто именно стресс и нехватка нутриентов становятся триггером для подобных состояний у молодых людей.

"Хронический стресс и депрессивные состояния напрямую влияют на физиологию. Мы часто видим, как психоэмоциональный фон становится катализатором для развития вполне материальных болезней, и наоборот — воспаление провоцирует апатию и тревогу", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Будущее психиатрии: персонализация по крови

Бристольское исследование подводит черту под эпохой универсальных решений. Психиатрия должна стать доказательной и точной. Вместо перебора таблеток по методу тыка — анализ крови. Если С-реактивный белок зашкаливает, нужно лечить не "грусть", а воспаление. Это и есть персонализированный подход, где биология пациента диктует протокол лечения.

"Использование иммуносупрессоров в психиатрии — это сложная территория. Препараты имеют серьезные побочные эффекты, поэтому назначать их можно только после тщательной диагностики и подтверждения того, что депрессия вызвана именно воспалительным процессом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Пока медики ищут новые пути, нельзя забывать об основах. Контроль состояния сосудов и точный мониторинг показателей остаются фундаментом здоровья. Организм — единая система. Если в ней "искрит" в одном месте, гаснет свет во всей квартире.

Ответы на популярные вопросы о лечении депрессии

Может ли обычный аспирин вылечить депрессию?

Нет. Хотя аспирин обладает противовоспалительным эффектом, его действия недостаточно для купирования сложных психобиологических процессов. Самолечение опасно для слизистой желудка и не заменяет терапию.

Как узнать, связано ли мое состояние с воспалением?

Необходимо сдать анализы на маркеры воспаления (например, С-реактивный белок и интерлейкин-6). По интерпретации результатов должен консультировать врач, а не интернет-форум.

Означает ли это, что антидепрессанты больше не нужны?

Нет. Для большинства пациентов они остаются "золотым стандартом". Противовоспалительная терапия — это решение для тех, у кого традиционные методы не сработали.

Влияет ли питание на уровень воспаления и психику?

Да. Рацион с высоким содержанием сахара и трансжиров поддерживает микровспышки воспаления. Сбалансированная диета помогает снизить метаболический стресс.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, психолог Надежда Осипова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Авто
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Новости спорта
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Популярное
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица

Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.

Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Прощайте, отеки: как разогнать лимфу и сделать ноги изящными без изнурительных тренировок
Всего 4 ингредиента: как сделать идеальную домашнюю сгущенку с глубоким вкусом
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Последние материалы
Стандартная борьба с унынием оказалась роковой ошибкой: новые данные радикально изменили ход лечения
Технический цербер в каждой машине: планы правительства обрекли транспорт на принудительную остановку
Опасная ошибка в домашнем уходе за стопами: как привычная пемза до основания разрушает вашу кожу
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Хотели как на Pinterest, а вышло как в подвале: почему эти 5 трендовых цветов быстро утомляют
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Усталость не проходит после сна? Что нужно добавить в рацион, чтобы вернуть силы
Экстренное собрание депутатов в Карелии: внезапное исчезновение медперсонала лишило население защиты
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.