Усталость не проходит после сна? Что нужно добавить в рацион, чтобы вернуть силы

Хроническая усталость — не просто повод выпить лишний стакан кофе, а системный сбой. Когда организм "виснет", как старый компьютер, мы грешим на недосып или стресс. Однако японские ученые из Осакского столичного университета нашли биологический триггер вялости. Исследование 600 здоровых добровольцев показало: за нежеланием двигаться и отсутствием мотивации часто стоит дефицит витаминов группы B, который разгоняет уровень токсичного гомоцистеина в крови.

Уставшая женщина

Биохимическая ловушка: как B12 и фолаты влияют на энергию

Гомоцистеин (Hcy) — это побочный продукт обмена аминокислот. В норме его уровень жестко контролируют фолиевая кислота (B9) и кобаламин (B12). Если этих нутриентов не хватает, Hcy накапливается, превращаясь в яд для сосудов и нервной системы. Раньше высокий гомоцистеин считали маркером риска инфаркта или деменции. Но японские исследователи доказали: он крадет силы задолго до развития серьезных патологий. Даже у тех, кто считает себя полностью здоровым, низкая концентрация витаминов группы B коррелирует с жалобой на "пустые батарейки".

"Дефицит B12 часто маскируется под обычную переутомленность, при этом реальная причина кроется в нарушении кроветворения и проводимости нервных импульсов", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Проблема усугубляется тем, что организм не синтезирует эти вещества самостоятельно. Мы полностью зависим от тарелки. Часто вместо того, чтобы пересмотреть рацион, люди начинают диагностировать у себя депрессию, хотя проблема решается коррекцией нутритивного статуса. Без витаминного топлива метаболический двигатель начинает "чихать" и глохнуть.

Гендерный водораздел: почему мужчины устают, а женщины теряют цель

Ученые обнаружили любопытную деталь: высокий уровень гомоцистеина бьет по полам по-разному. У мужчин он вызывает прямую физическую усталость — ощущение тяжести в теле и разбитости. Женщины же реагируют иначе: страдает не столько мышечный тонус, сколько дофаминовая система. Снижается мотивация, пропадают желания, становится трудно заставить себя приступить к выполнению привычных задач. Это не лень, а биохимический дефицит, блокирующий нейронные связи.

Показатель Последствие дефицита B9/B12 Мужчины Физическое истощение, мышечная слабость Женщины Потеря мотивации, когнитивная заторможенность

"Высокий уровень гомоцистеина — это невидимый стресс для сосудов. У мужчин эта нагрузка быстрее переходит в соматику, провоцируя усталость", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Важно помнить, что питание напрямую влияет на эластичность артерий. Например, регулярное потребление орехов поддерживает сердце, но при критическом недостатке B12 даже полезные жиры не спасут от метаболического хаоса. Организм вынужден расставлять приоритеты, отключая второстепенные функции, такие как высокая активность или энтузиазм, ради выживания основных систем.

Протокол питания против истощения

Чтобы гомоцистеин не зашкаливал, нужно обеспечить бесперебойную поставку витаминов. Витамин B12 содержится исключительно в продуктах животного происхождения: печени, говядине, рыбе и яйцах. Фолиевая кислота предпочитает зелень: шпинат, спаржу, бобовые. Любые перекусы "на бегу" пустыми углеводами только усугубляют ситуацию, так как сахар требует дополнительных ресурсов для переработки.

"Многие пациенты игнорируют базовый рацион, пытаясь заменить его БАДами. Однако нутриенты из цельной пищи усваиваются в разы эффективнее благодаря синергии микроэлементов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Не стоит забывать и о гигиене сна. Ученые установили, что нарушение режима отдыха в сочетании с дефицитом витаминов — это "идеальный шторм" для мозга. Часто плохое качество сна является первым звонком о том, что биохимия крови вышла из равновесия. Когда уровень витаминов B9 и B12 в норме, организм быстрее восстанавливается даже после серьезных нагрузок.

Ответы на популярные вопросы об усталости

Поможет ли обычный мультивитаминный комплекс?

Бесконтрольный прием витаминов без анализов бесполезен. Сначала нужно сдать кровь на гомоцистеин и уровень витаминов B12/B9. Только при выявленном дефиците врач назначит лечебные дозировки, которые значительно выше профилактических в комплексах.

Может ли вегетарианство быть причиной усталости?

Да, так как B12 нет в растениях. Вегетарианцы и веганы находятся в группе риска по высокому гомоцистеину. Им жизненно необходим дополнительный прием добавок под контролем специалиста, чтобы избежать анемии и неврологических нарушений.

Влияет ли кофе на уровень этих витаминов?

Избыток кофеина и алкоголя может препятствовать всасыванию витаминов группы B в кишечнике. Если вы пьете более 3-4 чашек кофе в день, потребность в фолатах и B12 возрастает из-за мочегонного эффекта и ускоренного метаболизма.

Связано ли выпадение волос с нехваткой витаминов B?

Связь прямая. Проблема облысения у молодежи часто вызвана тем, что организм перераспределяет скудные ресурсы витаминов на жизненно важные органы, оставляя кожу и волосы без поддержки.

