На плече или на запястье? Как выбрать тонометр, который обеспечит самые достоверные показатели

Выбор аппарата для измерения артериального давления превращается в квест из-за маркетинговых обещаний. Компактные гаджеты, надеваемые на запястье, подкупают легкостью, но их клиническая точность вызывает вопросы у доказательной медицины. Разберемся, какой прибор обеспечит честные цифры, а какой — станет источником опасных иллюзий.

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported Тонометр

Обманчивая простота запястных тонометров

Запястные устройства выглядят как идеальное решение для путешественников. Малый вес и отсутствие громоздких трубок привлекают покупателей. Однако физиология берет свое. У пожилых людей сосуды теряют эластичность — показатели на запястье могут критически отличаться от реального давления в плечевой артерии.

"Запястные приборы крайне чувствительны к положению руки и состоянию сосудистой стенки. Для лиц старшего возраста или людей с метаболическими нарушениями такой выбор чреват системными ошибками в данных", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Почему "плечо" остается золотым стандартом

Плечевой тонометр — база кардиологического контроля. Прибор измеряет давление максимально близко к источнику — плечевой артерии. Он менее зависим от возрастных изменений жесткости сосудов, если манжета подобрана по размеру.

Критерий Тонометр на плечо Тонометр на запястье Точность Высокая (стандарт) Зависит от положения Возрастные ограничения Минимальные Не рекомендовано пожилым

Корректность данных зависит не только от локализации манжеты, но и от подготовки. Любое вмешательство — будь то недавний прием стимулирующих напитков или физические нагрузки — искажает результат.

"Пациенты часто забывают, что даже переполненный мочевой пузырь или недавнее курение добавляют к системному давлению лишние 10-15 единиц. Тонометр здесь бессилен, он просто фиксирует ваше состояние в моменте", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Правила точных измерений

Техника исполнения определяет диагноз. Сядьте ровно. Спина имеет опору. Ноги не скрещивайте — это препятствует нормальному кровотоку. Рука лежит на столе, манжета — строго на уровне сердца. Не разговаривайте до тех пор, пока процесс декомпрессии не завершится полностью.

"Частая ошибка — неплотная фиксация манжеты на плече. Она должна прилегать плотно, но не передавливать кожу. Нахождение прибора на 2-3 сантиметра выше локтевого сгиба — критический фактор для достоверности", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о контроле давления

Как часто нужно менять батарейки в тонометре?

Меняйте их при первых признаках замедления накачки воздуха. Слабый заряд искажает точность электроники.

Влияет ли одежда на показания?

Манжету следует закреплять на обнаженном плече. Плотная ткань или скатанный рукав создают ненужное сопротивление.

Почему важно убрать мобильный телефон?

Электромагнитные помехи могут спровоцировать сбои в работе чувствительных датчиков современного цифрового тонометра.

Есть ли разница, на какой руке измерять?

Разница допустима, но проводите замер на той руке, где показатели обычно выше. В дальнейшем используйте её постоянно.

Читайте также