Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вместо трех работ: как быстро накопить на крупную покупку без жесткой экономии
Защита от фосфатов и солей: как за 40 минут полностью очистить фабричную птицу
Её хрупкие кости не выдержат избытка нежности: техника безопасности при игре с домашней лисой
Вместо дорогих брендов: один кухонный продукт заставит дешевый порошок отстирать все
Тело больше не заложник весов: Ирина Горбачёва прибегла к радикальному способу смены формы
Джон Уик, Нео и тишина в студии: как возлюбленной Киану Ривза удаётся сохранять отношения с актёром
От гипертонии к тромбообразованию: три ошибки в приёме понижающих давление лекарств могут стать роковыми
Незваный гость на пикнике: как хищник заставляет жителей Североморска менять планы на вечер
Женат, но не праздновал: почему Александр Панайотов против традиционных церемоний и банкетов

На плече или на запястье? Как выбрать тонометр, который обеспечит самые достоверные показатели

Здоровье

Выбор аппарата для измерения артериального давления превращается в квест из-за маркетинговых обещаний. Компактные гаджеты, надеваемые на запястье, подкупают легкостью, но их клиническая точность вызывает вопросы у доказательной медицины. Разберемся, какой прибор обеспечит честные цифры, а какой — станет источником опасных иллюзий.

Тонометр
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported
Тонометр

Обманчивая простота запястных тонометров

Запястные устройства выглядят как идеальное решение для путешественников. Малый вес и отсутствие громоздких трубок привлекают покупателей. Однако физиология берет свое. У пожилых людей сосуды теряют эластичность — показатели на запястье могут критически отличаться от реального давления в плечевой артерии.

"Запястные приборы крайне чувствительны к положению руки и состоянию сосудистой стенки. Для лиц старшего возраста или людей с метаболическими нарушениями такой выбор чреват системными ошибками в данных", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Почему "плечо" остается золотым стандартом

Плечевой тонометр — база кардиологического контроля. Прибор измеряет давление максимально близко к источнику — плечевой артерии. Он менее зависим от возрастных изменений жесткости сосудов, если манжета подобрана по размеру.

Критерий Тонометр на плечо Тонометр на запястье
Точность Высокая (стандарт) Зависит от положения
Возрастные ограничения Минимальные Не рекомендовано пожилым

Корректность данных зависит не только от локализации манжеты, но и от подготовки. Любое вмешательство — будь то недавний прием стимулирующих напитков или физические нагрузки — искажает результат.

"Пациенты часто забывают, что даже переполненный мочевой пузырь или недавнее курение добавляют к системному давлению лишние 10-15 единиц. Тонометр здесь бессилен, он просто фиксирует ваше состояние в моменте", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Правила точных измерений

Техника исполнения определяет диагноз. Сядьте ровно. Спина имеет опору. Ноги не скрещивайте — это препятствует нормальному кровотоку. Рука лежит на столе, манжета — строго на уровне сердца. Не разговаривайте до тех пор, пока процесс декомпрессии не завершится полностью.

"Частая ошибка — неплотная фиксация манжеты на плече. Она должна прилегать плотно, но не передавливать кожу. Нахождение прибора на 2-3 сантиметра выше локтевого сгиба — критический фактор для достоверности", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о контроле давления

Как часто нужно менять батарейки в тонометре?

Меняйте их при первых признаках замедления накачки воздуха. Слабый заряд искажает точность электроники.

Влияет ли одежда на показания?

Манжету следует закреплять на обнаженном плече. Плотная ткань или скатанный рукав создают ненужное сопротивление.

Почему важно убрать мобильный телефон?

Электромагнитные помехи могут спровоцировать сбои в работе чувствительных датчиков современного цифрового тонометра.

Есть ли разница, на какой руке измерять?

Разница допустима, но проводите замер на той руке, где показатели обычно выше. В дальнейшем используйте её постоянно.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Кино. Новости и обзоры
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Для упругой попы к лету не нужно часами бегать — это упражнение заменит полноценную тренировку
Новости спорта
Для упругой попы к лету не нужно часами бегать — это упражнение заменит полноценную тренировку
Популярное
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется

Узнайте, какая простая добавка превращает обычную яичницу в пышное ресторанное блюдо, которое сохраняет объем даже после того, как вы сняли его с горячей плиты.

Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Последние материалы
Незваный гость на пикнике: как хищник заставляет жителей Североморска менять планы на вечер
На плече или на запястье? Как выбрать тонометр, который обеспечит самые достоверные показатели
Женат, но не праздновал: почему Александр Панайотов против традиционных церемоний и банкетов
Вместо роскошных спорткаров полное истощение: звезда "Игры престолов" разрушила главный слух о доходах
Древнее проклятие фермеров сбылось: мощные потоки воскресили убитый в позапрошлом веке водоем
Никакого бескорыстного сочувствия: сын Градского вспомнил о поведении вдовы во время болезни
20 лет спустя: какое условие поставила Нелли Уварова для съёмок в продолжении "Не родись красивой"
Технологический тупик: почему инициативу установки автомобильных алкозамков в России встретили скептически
Наука будущего обойдётся без людей? Институт в Токио привлёк роботов-лаборантов к проведению опытов
Многолетние запреты на побережье Анапы внезапно испарились: курорт готовит отдыхающим масштабный сюрприз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.