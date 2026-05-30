Иммунитет впал в глубокую спячку: на МКС обнаружили необратимые изменения в работе организма

Здоровье

Космос плавит биологические механизмы. На борту МКС развернули охоту на "невидимого убийцу" — сбои в системе свертываемости крови. В условиях микрогравитации тромбоциты начинают вести себя неадекватно. Для будущих колонистов Луны это звучит как приговор: любая травма или спонтанный тромб в глубоком вакууме станут фатальными. Экипаж 74-й экспедиции пытается взломать этот код, пока миссии на Марс не превратились в билеты в один конец.

Астронавт за обедом на орбите
Астронавт за обедом на орбите

Тромбы в вакууме: почему кровь сходит с ума

Тромбоциты — это ремонтная бригада нашего тела. На Земле они латают дыры в сосудах мгновенно. В невесомости логистика клеток ломается. Астронавты НАСА Крис Уильямс, Джессика Мейр и Софи Адено из ЕКА заперлись в японском модуле "Кибо", чтобы препарировать образцы крови. Ученые подозревают, что отсутствие веса провоцирует аномальную агрегацию тромбоцитов. Это не просто медицина, это вопрос выживания: на Луне нет реанимации, способной восстановить эластичность сосудов после системного сбоя.

"Микрогравитация — это агрессивная среда, которая отключает привычные адаптационные механизмы. Мы видим, как меняется генетический ответ клеток, что в перспективе ведет к непредсказуемым воспалениям", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Исследование фокусируется на клеточном и генетическом уровнях. Биологи ищут маркеры, которые сигнализируют о начале "бунта" иммунной системы. Если не найти способ стабилизировать кровь, длительные перелеты приведут к массовым инсультам у экипажей. Подобные риски заставляют пересматривать все протоколы подготовки, включая защиту плотности костей и сердечного ритма.

KERMIT и охота за клетками

Для фиксации невидимых глазу процессов используют флуоресцентный микроскоп KERMIT. Бортинженер Джек Хэтэуэй готовит мазки, которые под объективом светятся, выдавая изменения в коммуникации клеток. Это напоминает попытку починить часы, не снимая их с руки бегущего человека. Космос заставляет системы организма адаптироваться, но эта адаптация часто идет по деструктивному пути: от изменений в зрении до атрофии мышц.

Система организма Влияние микрогравитации
Кровь Аномальная агрегация тромбоцитов, риск тромбозов
Иммунитет Снижение защитных реакций, хронические воспаления
Зрение Смещение глазного яблока, отек зрительного нерва
Костная ткань Вымывание кальция, ускоренный остеопороз

"Любое нарушение в вязкости крови в замкнутом пространстве станции — это критическое состояние. Мы должны понимать, как фармакология работает в невесомости, прежде чем отправлять людей за пределы орбиты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

За пределами орбиты: риски растут

МКС — это всего лишь "песочница". Настоящие проблемы начнутся при выходе из радиационного пояса Земли. Параллельно с медицинскими тестами на станции идет проверка систем жизнеобеспечения. Джессика Мейр инспектирует космические огороды (люцерну и микрозелень), а Софи Адено тестирует новые скафандры ЕКА. Организм должен получать нутриенты, чтобы не допустить сбоев, похожих на те, что наблюдаются сейчас у молодежи, когда из-за стресса выпадают волосы и отключаются репродуктивные функции.

"Сердце в космосе становится 'ленивым' из-за отсутствия нагрузки. Без жесткого контроля давления и состава крови мы получим инвалидизацию экипажа еще до подлета к Марсу", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о здоровье в космосе

Правда ли, что кровь в космосе становится гуще?

Не совсем. Меняется не плотность, а поведение клеток-тромбоцитов. Они начинают слипаться в группы без видимых причин (ран), что создает риск закупорки сосудов.

Как астронавты защищают сосуды от разрушения?

Основной метод — интенсивные физические нагрузки и строгое питание. Однако микрогравитация все равно берет свое, требуя разработки новых лекарственных протоколов.

Может ли космос необратимо изменить иммунитет?

Исследования на МКС показывают, что иммунный ответ притупляется. Организм перестает эффективно распознавать внутренние угрозы, что может привести к активации спящих вирусов.

Зачем в космосе выращивают растения, если есть сублиматы?

Свежая зелень — это не только витамины, но и психологическая разгрузка. Длительное пребывание в металлической коробке вызывает нервное истощение, которое лечится только "живой" средой.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
