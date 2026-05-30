Иммунитет впал в глубокую спячку: на МКС обнаружили необратимые изменения в работе организма

Космос плавит биологические механизмы. На борту МКС развернули охоту на "невидимого убийцу" — сбои в системе свертываемости крови. В условиях микрогравитации тромбоциты начинают вести себя неадекватно. Для будущих колонистов Луны это звучит как приговор: любая травма или спонтанный тромб в глубоком вакууме станут фатальными. Экипаж 74-й экспедиции пытается взломать этот код, пока миссии на Марс не превратились в билеты в один конец.
Тромбоциты — это ремонтная бригада нашего тела. На Земле они латают дыры в сосудах мгновенно. В невесомости логистика клеток ломается. Астронавты НАСА Крис Уильямс, Джессика Мейр и Софи Адено из ЕКА заперлись в японском модуле "Кибо", чтобы препарировать образцы крови. Ученые подозревают, что отсутствие веса провоцирует аномальную агрегацию тромбоцитов. Это не просто медицина, это вопрос выживания: на Луне нет реанимации, способной восстановить эластичность сосудов после системного сбоя.
"Микрогравитация — это агрессивная среда, которая отключает привычные адаптационные механизмы. Мы видим, как меняется генетический ответ клеток, что в перспективе ведет к непредсказуемым воспалениям", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Исследование фокусируется на клеточном и генетическом уровнях. Биологи ищут маркеры, которые сигнализируют о начале "бунта" иммунной системы. Если не найти способ стабилизировать кровь, длительные перелеты приведут к массовым инсультам у экипажей. Подобные риски заставляют пересматривать все протоколы подготовки, включая защиту плотности костей и сердечного ритма.
Для фиксации невидимых глазу процессов используют флуоресцентный микроскоп KERMIT. Бортинженер Джек Хэтэуэй готовит мазки, которые под объективом светятся, выдавая изменения в коммуникации клеток. Это напоминает попытку починить часы, не снимая их с руки бегущего человека. Космос заставляет системы организма адаптироваться, но эта адаптация часто идет по деструктивному пути: от изменений в зрении до атрофии мышц.
|Система организма
|Влияние микрогравитации
|Кровь
|Аномальная агрегация тромбоцитов, риск тромбозов
|Иммунитет
|Снижение защитных реакций, хронические воспаления
|Зрение
|Смещение глазного яблока, отек зрительного нерва
|Костная ткань
|Вымывание кальция, ускоренный остеопороз
"Любое нарушение в вязкости крови в замкнутом пространстве станции — это критическое состояние. Мы должны понимать, как фармакология работает в невесомости, прежде чем отправлять людей за пределы орбиты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
МКС — это всего лишь "песочница". Настоящие проблемы начнутся при выходе из радиационного пояса Земли. Параллельно с медицинскими тестами на станции идет проверка систем жизнеобеспечения. Джессика Мейр инспектирует космические огороды (люцерну и микрозелень), а Софи Адено тестирует новые скафандры ЕКА. Организм должен получать нутриенты, чтобы не допустить сбоев, похожих на те, что наблюдаются сейчас у молодежи, когда из-за стресса выпадают волосы и отключаются репродуктивные функции.
"Сердце в космосе становится 'ленивым' из-за отсутствия нагрузки. Без жесткого контроля давления и состава крови мы получим инвалидизацию экипажа еще до подлета к Марсу", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Не совсем. Меняется не плотность, а поведение клеток-тромбоцитов. Они начинают слипаться в группы без видимых причин (ран), что создает риск закупорки сосудов.
Основной метод — интенсивные физические нагрузки и строгое питание. Однако микрогравитация все равно берет свое, требуя разработки новых лекарственных протоколов.
Исследования на МКС показывают, что иммунный ответ притупляется. Организм перестает эффективно распознавать внутренние угрозы, что может привести к активации спящих вирусов.
Свежая зелень — это не только витамины, но и психологическая разгрузка. Длительное пребывание в металлической коробке вызывает нервное истощение, которое лечится только "живой" средой.
Узнайте, какая простая добавка превращает обычную яичницу в пышное ресторанное блюдо, которое сохраняет объем даже после того, как вы сняли его с горячей плиты.