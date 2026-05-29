Дети теряют зрение из-за смартфонов: скрытая угроза цифрового мира раскрыта врачами

Продолжительное использование смартфонов и планшетов негативно сказывается на зрении, вызывая близорукость и быструю утомляемость глаз.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Ребенок в самолете

Офтальмолог Татьяна Шилова утверждает, что длительное взаимодействие с цифровыми устройствами можно контролировать, если соблюдать правила гигиенического режима. Риск развития миопии напрямую зависит от комплексного подхода к освещению и времени, которое человек проводит за дисплеем.

Факторы риска и профилактика миопии у детей

Для подрастающего поколения главной угрозой становится высокая зрительная нагрузка на близкой дистанции. Регулярная работа с мелкими деталями на экране смартфона провоцирует прогрессирование патологий, особенно при дефиците естественного освещения.

Запущенные состояния часто связаны с тем, что родители недооценивают влияние гаджетов на формирующуюся зрительную систему ребенка, пишет MoneyTimes.

"У детей и подростков длительная работа на близком расстоянии, особенно с телефоном очень близко к глазам, может быть одним из факторов риска развития и прогрессирования миопии. Важно не только само наличие телефона, а общий зрительный режим: сколько часов ребенок проводит вблизи гаджета, как мало он бывает на улице, какое освещение в комнате, есть ли перерывы, какова наследственность и как часто проводится осмотр у офтальмолога", — отметила Татьяна Шилова.

Зрительный дискомфорт у взрослых и психологический аспект

Взрослые пользователи чаще страдают от спазма аккомодации, который выражается в сухости и ощущении инородного тела в глазах. Проблема усугубляется снижением частоты моргания при концентрации на мониторе, что ведет к развитию синдрома сухого глаза.

Специалисты рекомендуют пересмотреть привычки перед отдыхом и организовать рабочее место так, чтобы свет падал правильно, снижая нагрузку на сетчатку.

"Постоянное поглощение цифрового контента формирует не только физическую усталость глаз, но и устойчивую психологическую зависимость, разрывающую связь ребенка с реальной средой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о влиянии гаджетов на зрение

Что такое цифровая близорукость?

Это состояние, вызванное спазмом глазных мышц из-за длительной фокусировки на близком расстоянии, которое может перерасти в истинную миопию без должной профилактики.

Сколько времени ребенку нужно гулять для здоровья глаз?

Врачи рекомендуют проводить на свежем воздухе не менее двух часов в день при естественном дневном свете для естественного торможения развития близорукости.

Помогают ли перерывы при уже возникшей патологии?

Если зрение уже начало падать, одних пауз в работе недостаточно — требуется профессиональная диагностика и подбор специальной оптики или медикаментов.

Почему глаза сохнут при работе за компьютером?

Человек подсознательно перестает моргать с нужной частотой при изучении контента, что нарушает целостность слезной пленки и вызывает раздражение.

Читайте также