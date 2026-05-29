Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Менеджеры массово бегут на улицы: три жирных плюса, которые заставляют бросать офисы
Такого не снимал даже Спилберг: что на самом деле показала Согдиана в доказательство НЛО
Не верьте умоляющим глазам: 10 привычных продуктов, которые разрушают здоровье собаки
Никаких запретов: как Дима Билан соблазнял девушек до популярности — и что говорит о сексе сейчас
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Не складывайте деньги под матрас: миллионы россиян уже нашли место повыгоднее
Города России срочно меняют правила: самокаты теперь под контролем цифровых систем
Дом могут просто снести: на Камчатке ввели жесткую шкалу проверки зданий перед ремонтом
Короткий отпуск или долгий отдых: что на самом деле лучше для психики и восстановления

Дети теряют зрение из-за смартфонов: скрытая угроза цифрового мира раскрыта врачами

Здоровье

Продолжительное использование смартфонов и планшетов негативно сказывается на зрении, вызывая близорукость и быструю утомляемость глаз.

Ребенок в самолете
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Ребенок в самолете

Офтальмолог Татьяна Шилова утверждает, что длительное взаимодействие с цифровыми устройствами можно контролировать, если соблюдать правила гигиенического режима. Риск развития миопии напрямую зависит от комплексного подхода к освещению и времени, которое человек проводит за дисплеем.

Факторы риска и профилактика миопии у детей

Для подрастающего поколения главной угрозой становится высокая зрительная нагрузка на близкой дистанции. Регулярная работа с мелкими деталями на экране смартфона провоцирует прогрессирование патологий, особенно при дефиците естественного освещения.

Запущенные состояния часто связаны с тем, что родители недооценивают влияние гаджетов на формирующуюся зрительную систему ребенка, пишет MoneyTimes.

"У детей и подростков длительная работа на близком расстоянии, особенно с телефоном очень близко к глазам, может быть одним из факторов риска развития и прогрессирования миопии. Важно не только само наличие телефона, а общий зрительный режим: сколько часов ребенок проводит вблизи гаджета, как мало он бывает на улице, какое освещение в комнате, есть ли перерывы, какова наследственность и как часто проводится осмотр у офтальмолога", — отметила Татьяна Шилова.

Зрительный дискомфорт у взрослых и психологический аспект

Взрослые пользователи чаще страдают от спазма аккомодации, который выражается в сухости и ощущении инородного тела в глазах. Проблема усугубляется снижением частоты моргания при концентрации на мониторе, что ведет к развитию синдрома сухого глаза.

Специалисты рекомендуют пересмотреть привычки перед отдыхом и организовать рабочее место так, чтобы свет падал правильно, снижая нагрузку на сетчатку.

"Постоянное поглощение цифрового контента формирует не только физическую усталость глаз, но и устойчивую психологическую зависимость, разрывающую связь ребенка с реальной средой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о влиянии гаджетов на зрение

Что такое цифровая близорукость?

Это состояние, вызванное спазмом глазных мышц из-за длительной фокусировки на близком расстоянии, которое может перерасти в истинную миопию без должной профилактики.

Сколько времени ребенку нужно гулять для здоровья глаз?

Врачи рекомендуют проводить на свежем воздухе не менее двух часов в день при естественном дневном свете для естественного торможения развития близорукости.

Помогают ли перерывы при уже возникшей патологии?

Если зрение уже начало падать, одних пауз в работе недостаточно — требуется профессиональная диагностика и подбор специальной оптики или медикаментов.

Почему глаза сохнут при работе за компьютером?

Человек подсознательно перестает моргать с нужной частотой при изучении контента, что нарушает целостность слезной пленки и вызывает раздражение.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Налет слезает пластами: дешевое средство возвращает сантехнике заводской блеск за час
Недвижимость
Налет слезает пластами: дешевое средство возвращает сантехнике заводской блеск за час
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Новости спорта
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Популярное
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины

Мировая автоиндустрия отказывается от привычного литража в пользу компактных агрегатов, за которыми скрываются строгие расчеты конструкторов и таможенных служб.

Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Холод вместо бесплатных обещаний: авантюра Пашиняна обернулась угрозой для Армении
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Последние материалы
Менеджеры массово бегут на улицы: три жирных плюса, которые заставляют бросать офисы
Такого не снимал даже Спилберг: что на самом деле показала Согдиана в доказательство НЛО
Не верьте умоляющим глазам: 10 привычных продуктов, которые разрушают здоровье собаки
Дети теряют зрение из-за смартфонов: скрытая угроза цифрового мира раскрыта врачами
Никаких запретов: как Дима Билан соблазнял девушек до популярности — и что говорит о сексе сейчас
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Не складывайте деньги под матрас: миллионы россиян уже нашли место повыгоднее
Города России срочно меняют правила: самокаты теперь под контролем цифровых систем
Дом могут просто снести: на Камчатке ввели жесткую шкалу проверки зданий перед ремонтом
Короткий отпуск или долгий отдых: что на самом деле лучше для психики и восстановления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.