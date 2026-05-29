Почему пугающие сны нельзя оставлять без внимания: врачи сделали тревожное заявление

Ночные кошмары служат индикатором психологического состояния человека и практически не связаны с физиологическими болезнями.

Мужчина страдает от кошмарного сна

Возглавляющий лабораторию нейробиологии сна и бодрствования ИВНД и НФ РАН Владимир Дорохов пояснил, что пугающие сюжеты во сне отражают реальные жизненные трудности. Конфликты в семье или затяжной стресс на рабочем месте формируют негативный эмоциональный фон, который мозг обрабатывает во время отдыха.

Нередко к этому добавляются физические факторы, ведь даже совместный сон с партнером может провоцировать микропробуждения и нарушать глубину восстановления организма.

Источники тревожных сновидений

По мнению биолога, кошмары становятся прямым следствием нерешенных проблем в повседневном общении. Постоянное напряжение транслируется в подсознание, вызывая тяжелые видения.

Специалист уверен, что медикаментозное вмешательство требуется не всегда, однако в сложных случаях стоит обратиться к психиатру или сомнологу.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, биолог призывает пациентов проанализировать свой образ жизни и устранить внешние раздражители, мешающие спокойствию.

"Вдуматься, что в реальной жизни мешает жить и избавиться от этого", — подчеркнул Владимир Дорохов.

Пути восстановления ментального равновесия

Избавление от навязчивых плохих снов — это длительная работа над собой, не имеющая быстрых решений. Игнорирование тревоги может затянуть процесс реабилитации, особенно у людей, столкнувшихся с экстремальными ситуациями.

Важно пересмотреть привычный рацион и вечернее меню, так как некоторые продукты способны влиять на выработку гормонов, отвечающих за спокойный отдых. Дорохов отмечает, что универсального алгоритма борьбы с кошмарами нет, и успех зависит от смены привычной среды обитания.

"Регулярные кошмары действительно истощают нервную систему, превращая отдых в дополнительный источник стресса. Если человек не может самостоятельно найти причину тревоги в реальности, стоит проверить режим дня и исключить так называемый социальный джетлаг", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о кошмарах

Могут ли плохие сны указывать на болезни сердца?

Специалисты утверждают, что в большинстве случаев кошмары являются следствием психологического напряжения и стресса, а не симптомами сердечно-сосудистых патологий.

Нужно ли пить снотворное при частых кошмарах?

Самолечение может усугубить ситуацию. Врачи рекомендуют сначала наладить гигиену сна и проработать ментальные причины тревоги, прежде чем прибегать к препаратам.

Как быстро избавиться от пугающих снов?

Мгновенного способа не существует. Необходимо длительное время анализировать эмоциональное состояние и менять среду, провоцирующую дискомфорт в реальной жизни.

К какому врачу идти, если снятся кошмары?

Первичную помощь может оказать сомнолог или невролог, но если проблема связана с глубоким внутренним конфликтом, лучше обратиться к психотерапевту или психиатру.

