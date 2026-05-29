Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких запретов: как Дима Билан соблазнял девушек до популярности — и что говорит о сексе сейчас
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Суммы пробили потолок: чем обернётся для экономики масштабный переток средств в пенсионные фонды РФ
Города России срочно меняют правила: самокаты теперь под контролем цифровых систем
Дом могут просто снести: на Камчатке ввели жесткую шкалу проверки зданий перед ремонтом
Металл прошел насквозь: рядовая процедура в Архангельске закончилась мгновенной трагедией
Короткий отпуск или долгий отдых: что на самом деле лучше для психики и восстановления
Прощай, ленивый пляж: в 2026 году туристы массово переключаются на совершенно иной формат отдыха
Минус ушки, плюс объём: всего 3 домашних упражнения, которые изменят форму ягодиц

Почему пугающие сны нельзя оставлять без внимания: врачи сделали тревожное заявление

Здоровье

Ночные кошмары служат индикатором психологического состояния человека и практически не связаны с физиологическими болезнями.

Мужчина страдает от кошмарного сна
Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under Free for commercial use
Мужчина страдает от кошмарного сна

Возглавляющий лабораторию нейробиологии сна и бодрствования ИВНД и НФ РАН Владимир Дорохов пояснил, что пугающие сюжеты во сне отражают реальные жизненные трудности. Конфликты в семье или затяжной стресс на рабочем месте формируют негативный эмоциональный фон, который мозг обрабатывает во время отдыха.

Нередко к этому добавляются физические факторы, ведь даже совместный сон с партнером может провоцировать микропробуждения и нарушать глубину восстановления организма.

Источники тревожных сновидений

По мнению биолога, кошмары становятся прямым следствием нерешенных проблем в повседневном общении. Постоянное напряжение транслируется в подсознание, вызывая тяжелые видения.

Специалист уверен, что медикаментозное вмешательство требуется не всегда, однако в сложных случаях стоит обратиться к психиатру или сомнологу.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, биолог призывает пациентов проанализировать свой образ жизни и устранить внешние раздражители, мешающие спокойствию.

"Вдуматься, что в реальной жизни мешает жить и избавиться от этого", — подчеркнул Владимир Дорохов.

Пути восстановления ментального равновесия

Избавление от навязчивых плохих снов — это длительная работа над собой, не имеющая быстрых решений. Игнорирование тревоги может затянуть процесс реабилитации, особенно у людей, столкнувшихся с экстремальными ситуациями.

Важно пересмотреть привычный рацион и вечернее меню, так как некоторые продукты способны влиять на выработку гормонов, отвечающих за спокойный отдых. Дорохов отмечает, что универсального алгоритма борьбы с кошмарами нет, и успех зависит от смены привычной среды обитания.

"Регулярные кошмары действительно истощают нервную систему, превращая отдых в дополнительный источник стресса. Если человек не может самостоятельно найти причину тревоги в реальности, стоит проверить режим дня и исключить так называемый социальный джетлаг", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о кошмарах

Могут ли плохие сны указывать на болезни сердца?

Специалисты утверждают, что в большинстве случаев кошмары являются следствием психологического напряжения и стресса, а не симптомами сердечно-сосудистых патологий.

Нужно ли пить снотворное при частых кошмарах?

Самолечение может усугубить ситуацию. Врачи рекомендуют сначала наладить гигиену сна и проработать ментальные причины тревоги, прежде чем прибегать к препаратам.

Как быстро избавиться от пугающих снов?

Мгновенного способа не существует. Необходимо длительное время анализировать эмоциональное состояние и менять среду, провоцирующую дискомфорт в реальной жизни.

К какому врачу идти, если снятся кошмары?

Первичную помощь может оказать сомнолог или невролог, но если проблема связана с глубоким внутренним конфликтом, лучше обратиться к психотерапевту или психиатру.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Новости спорта
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Последние материалы
Никаких запретов: как Дима Билан соблазнял девушек до популярности — и что говорит о сексе сейчас
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Суммы пробили потолок: чем обернётся для экономики масштабный переток средств в пенсионные фонды РФ
Города России срочно меняют правила: самокаты теперь под контролем цифровых систем
Дом могут просто снести: на Камчатке ввели жесткую шкалу проверки зданий перед ремонтом
Металл прошел насквозь: рядовая процедура в Архангельске закончилась мгновенной трагедией
Короткий отпуск или долгий отдых: что на самом деле лучше для психики и восстановления
Личное пространство вам больше не принадлежит: как бурманская кошка устанавливает в доме диктатуру
Прощай, ленивый пляж: в 2026 году туристы массово переключаются на совершенно иной формат отдыха
Минус ушки, плюс объём: всего 3 домашних упражнения, которые изменят форму ягодиц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.