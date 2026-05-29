Кому действительно нужен кофе с молоком: названа одна категория людей

Здоровье

Любители разбавлять утренний напиток рискуют превратить источник бодрости в калорийный коктейль с нулевой эффективностью. Добавки в виде молока и сахара блокируют природные соединения, ради которых диетологи советуют употреблять зерна высокого качества. Исследования подтверждают: состав чашки определяет пользу.

Фото: https://unsplash.com by Sonja Punz is licensed under Free
Блокировка полезных соединений

Кофе содержит хлорогеновую кислоту, которая помогает организму бороться с окислительным стрессом и поддерживает сосуды. Однако при смешивании с коровьим молоком белок казеин образует с этой кислотой прочные связи. В результате ценные вещества перестают усваиваться в тонком кишечнике, проходя через организм транзитом. Сахар усугубляет ситуацию, провоцируя резкий выброс инсулина, который подавляет стимулирующее действие кофеина.

"Добавление сахара превращает профилактическое средство в десерт. Это провоцирует метаболические нарушения, напоминающие жировой удар по печени, который часто протекает бессимптомно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Черный кофе без добавок способствует сохранению памяти и защищает функции печени. Если убрать лишние компоненты, напиток начинает работать как естественный стимулятор обмена веществ. Эксперименты показывают, что уровень антиоксидантов в крови у тех, кто пьет чистый продукт, в несколько раз выше по сравнению с любителями латте или капучино.

Исключения для защиты желудка

Единственная категория людей, для которых молоко в чашке оправдано, — пациенты с диагностированным гастритом или повышенной кислотностью. Молочный жир обволакивает слизистую, смягчая агрессивное воздействие кофейных кислот. В остальных случаях такая смесь лишь крадет пользу у организма, лишая его инструментов для поддержания здоровья мозга и сосудистой системы.

"Для многих привычка пить кофе с молоком становится препятствием в снижении веса, так как скрытые калории игнорируются при подсчетах", — отметила специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Вместо сахара специалисты рекомендуют использовать натуральные ароматизаторы, такие как ваниль или корица. Они не влияют на химический состав напитка и не мешают усвоению нутриентов. Правильный выбор питания позволяет получать энергию без побочных эффектов для поджелудочной железы.

Параметр Влияние добавок
Антиоксиданты Связываются казеином и не усваиваются
Энергия Инсулиновые скачки из-за сахара подавляют бодрость
Калорийность Возрастает с 2 до 150-200 ккал на порцию

Тактика перехода на чистый вкус

Резкий отказ от добавок часто вызывает дискомфорт из-за привычки к выраженной горечи. Чтобы адаптировать рецепторы, стоит выбирать сорта арабики со светлой обжаркой. Такие зерна обладают фруктовыми и цветочными оттенками, а не жженым привкусом. Сливки могут стать промежуточным этапом, так как в них меньше белка, мешающего всасыванию антиоксидантов, при этом жир обеспечивает более плавное поступление кофеина в кровь.

"При жалобах на слабость или сонливость важно сначала проверить наличие дефицитов, а не увеличивать дозировку кофе", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о кофе

Растительное молоко лучше обычного?

В овсяном или соевом напитке нет казеина, поэтому они не блокируют полезные компоненты зерен. Но в них часто добавляют рафинированный сахар и загустители, что сводит пользу к минимуму.

Можно ли пить черный кофе при изжоге?

Чистый кофе стимулирует выработку соляной кислоты. При проблемах с ЖКТ его лучше употреблять только после еды и в умеренных количествах, чтобы не спровоцировать раздражение.

Сколько порций в день считается нормой?

Безопасным пределом признаны 3-4 чашки эспрессо. Превышение этой нормы создает избыточную нагрузку на нервную систему и может мешать усвоению кальция.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
