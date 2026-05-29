Колбаса на завтрак может ударить по здоровью: этот пункт на этикетке выдаст опасный продукт

Здоровье

Выбор мясных изделий для утреннего приема пищи требует тщательного изучения состава, поскольку низкокачественные продукты могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова. Эксперт проанализировала влияние переработанного мяса на организм в специальном комментарии для Pravda.Ru.

Фото: unsplash.com by 05 Flims is licensed under Free to use under the Unsplash License
Сэндвич

Основная проблема кроется не в самом факте употребления мясных деликатесов, а в их промышленном содержании. Многие производители используют избыточное количество скрытых жиров и добавок, которые перегружают пищеварительную систему. Варьирование рецептуры вареной колбасы часто приводит к тому, что в продукте оказывается минимум натурального белка при высокой концентрации натрия.

"Вопрос о составляющих бутерброда зависит от качества ингредиентов. Если колбаса качественная, пусть лежит на бутерброде — добавьте лист салата, помидор, огурец, сладкий перец, и все будет замечательно. Ограничения связаны исключительно с низким качеством колбасных изделий", — пояснила Гончарова.

Специалист подчеркнула, что при определенных патологиях, таких как гиперлипидемия, избыток тугоплавких жиров в дешевых сортах колбас может серьезно ухудшить липидный профиль крови. Диетологи напоминают, что даже привычный утренний рацион требует баланса нутриентов, чтобы избежать резких скачков инсулина.

"Ограничения связаны с низким качеством колбасных изделий, поэтому они не всегда рекомендованы к употреблению, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, гиперлипидемия может усугубляться из-за большого количества жиров в таких продуктах. Однако в целом я не могу сказать, что колбасу на завтрак есть нельзя. Если продукт качественный, то такой бутерброд вполне допустим", — отметила эндокринолог.

Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо внимательно изучать этикетку. На первом месте в списке ингредиентов должно стоять мясо, а не соевый белок или крахмал,а также должно быть минимальное количество ГМО в составе продукта. Наличие сомнительных компонентов характерно для многих ультрапереработанных продуктов, которые специалисты советуют ограничивать в диете.

При этом важно помнить, что традиционная овсянка не всегда является лучшей альтернативой, если она не обеспечивает чувства сытости. Для тех, кто следит за фигурой, принципиально контролировать не только калорийность, но и гормональные реакции организма на каждый прием пищи.

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
