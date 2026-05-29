Самооценка тут ни при чем: неловкая реакция на комплимент выдает совсем другую проблему

Здоровье

Трудности с принятием комплиментов чаще всего связаны не с низкой самооценкой в целом, а с уязвимостью конкретных качеств личности. О причинах возникновения подобных психологических барьеров и способах их преодоления психолог Алиса Метелина рассказала изданию Pravda.Ru.

Фото: freepik is licensed under public domain
Отношения

Специалист отметила, что люди легко принимают похвалу в тех сферах, где чувствуют абсолютную уверенность. Если человек убежден в своих силах, позитивная оценка со стороны воспринимается им как должное или даже как подтверждение очевидного факта. Проблемы начинаются там, где затрагиваются зоны внутреннего сомнения или неуверенности.

"Первая причина — комплимент попадает в зону уязвимости. Мы хорошо принимаем похвалу в тех областях, где чувствуем себя уверенно. Например, красивая женщина спокойно принимает комплименты о своей внешности. Но если той же женщине сделать комплимент по поводу ее решительности или умения добиваться целей, она начнет извиняться, отнекиваться и принижать свои заслуги, потому что именно в этой сфере она не уверена — постоянно сомневается и колеблется", — пояснила Метелина.

По словам эксперта, многие ошибочно полагают, что неловкость при похвале всегда свидетельствует о тотальной неуверенности в себе. В действительности у любого, даже самого сильного человека, имеются зоны, в которых он чувствует себя уязвимым. Часто люди годами живут под давлением собственных стандартов, пытаясь соответствовать вымышленным идеалам, что часто приводит к хроническому чувству вины из-за недостижимости немедленного успеха.

Второй важной причиной Метелина назвала особенности семейного воспитания. Если в детстве в семье не было принято выражать одобрение, то во взрослом возрасте похвала может вызывать чувство стыда или желание "перетерпеть" неловкий момент. Подобные реакции часто возникают и у мужчин, для которых похвала в их эмоциональной или деликатной сфере может стать неожиданным испытанием.

"У мужчин это чаще всего сфера отношений и эмоций. Не у всех, но примерно у семидесяти процентов. Если сказать мужчине, что он добрый, тактичный и деликатный и что вы это цените, он, скорее всего, смутится и почувствует неловкость. Ему будет очень приятно, но он может даже не найти, что ответить, потому что это не его сильная сторона", — подчеркнула психолог.

Важно понимать, что многие эмоциональные реакции сформированы социальной средой и окружением. Психологи напоминают, что длительное пребывание в состоянии стресса и неспособность объективно оценить собственный вклад в дело ускоряет наступление выгорания.

Психолог объяснила, что комплимент указывает на область, в которой можно улучшить качество жизни. Она рекомендовала поговорить с собой перед зеркалом, перефразировать комплимент, вспомнить конкретные действия, которые привели к этому результату (например, заполнение бумаг, работа по ночам, помощь другим), и в конце уверенно сказать себе: "Я заслуживаю этого". Она подчеркнула, что слова, произнесенные с нужной эмоцией, обладают сильным терапевтическим эффектом.

Постоянный стресс и самокритика негативно влияют на биологические системы организма, поэтому критически важно вовремя замечать симптомы переутомления. Как отмечают медики, накопившаяся усталость организма требует не просто кратковременного отдыха, а системного пересмотра психологических установок.

Также современная практика показывает, что рост рынка препаратов для регуляции эмоционального фона нередко вызван игнорированием базовых навыков саморегуляции, которые можно развивать самостоятельно, используя, к примеру, систему микропривычек для постепенного укрепления уверенности.

Экспертная проверка: Психолог Осипова Надежда
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
