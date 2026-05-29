Хватит верить в сказки про откат: масштабное исследование опровергло главный страх худеющих

Здоровье » Здоровье и профилактика

Миф о неминуемом откате веса после отмены "Оземпика" и "Мунджаро" трещит по швам. Новое исследование Кливлендской клиники, охватившее почти 8000 пациентов, показало: реальная клиническая практика далека от пессимистичных прогнозов рандомизированных испытаний. Люди не превращаются в "губки" для калорий сразу после последнего укола. Секрет стабильности оказался прост — грамотная ротация методов терапии и дисциплина в тарелке.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Реальные цифры против лабораторных тестов

Раньше считалось, что за год после отмены GLP-1 пациенты возвращают более половины сброшенных килограммов. Кливлендские ученые под руководством Гамлета Гасояна изучили данные 7938 человек и выяснили: в жизни всё иначе. Те, кто лечил ожирение, теряли в среднем 8,4% массы, а спустя год после финала терапии набирали жалкие 0,5%. Пациенты с диабетом 2-го типа и вовсе ухитрялись худеть дальше, сбросив дополнительные 1,3% веса без лекарства.

"Многие пациенты, прекратившие прием семаглутида или тирзепатида, возобновляют прием или переходят на другое средство от ожирения. Это может объяснить, почему они набирают меньше веса, чем участники рандомизированных исследований", — констатировал доктор Гасоян.

Разрыв между теорией и практикой объясняется гибкостью медицины. В испытаниях препарат убирают резко и навсегда. В реальности врач подбирает правильный рацион из обработанных овощей или заменяет дорогой инъекционный бренд на доступную таблетированную форму. Организм не успевает войти в режим аврального накопления жира.

Почему пациенты бросают курс

Отказ от "золотого стандарта" похудения редко бывает добровольным. Ученые выделили два главных триггера: побочные эффекты и финансовый прессинг. Высокая стоимость препарата и бюрократические игры страховых компаний заставляют людей искать обходные пути. При этом диабетики держатся за терапию крепче — их чеки чаще оплачивает государство или страховка.

Группа пациентов Динамика веса после отмены препарата
Пациенты с ожирением 45% сохранили результат или продолжили худеть
Пациенты с диабетом 2 типа 56% удержали вес на прежнем уровне или снизили его

"Эффект 'йо-йо' часто провоцируется не самой отменой лекарства, а возвращением к дефицитным состояниям. Например, нехватка витамина D или нарушение обмена веществ могут саботировать метаболизм, делая удержание веса невозможным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Жизнь после инъекций: стратегии выживания

Лечение ожирения — это марафон, а не спринт. Как только шприц-ручка отправляется в корзину, в игру вступают альтернативы. 27% пациентов переходят на препараты старых поколений, 20% возвращаются к курсу после паузы, а 14% делают ставку на жесткую коррекцию образа жизни. И лишь менее 1% решаются на бариатрическую операцию.

Важно понимать, что "Оземпик" лишь дает фору, приучая мозг к малым порциям. Если во время терапии пациент не выстроил здоровый биохимический профиль питания, лишние килограммы вернутся за счет психоэмоционального переедания. Лекарство — это костыль, а ходить придется самостоятельно.

"Самостоятельная отмена препаратов для контроля сахара и веса — это всегда риск. Мы часто видим, как люди пытаются компенсировать дефицит энергии сахаром, что мгновенно бьет по поджелудочной железе", — предупредил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о контроле веса

Вернется ли вес сразу после последнего укола?

Нет, метаболическая инерция сохраняется несколько недель. Если в этот период не вернуться к избыточному потреблению калорий и подключить физическую активность, резкого набора веса не произойдет.

Можно ли заменить инъекции таблетками?

Да, существует пероральный семаглутид и другие аналоги. Статистика показывает, что каждый четвертый пациент успешно переходит на альтернативные формы фармподдержки без потери прогресса.

Почему диабетики удерживают вес лучше?

У этой группы лучше выстроена система долгосрочного мониторинга. Они регулярно сдают анализы и имеют более стабильный доступ к лекарствам благодаря государственным льготам, что исключает длительные пропуски в лечении.

Поможет ли спорт удержать результат без лекарств?

Физическая нагрузка критически важна для сохранения мышечной массы, которую организм активно тратит вместе с жиром на фоне GLP-1. Без силовых упражнений метаболизм после отмены препарата замедлится.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
