Этот способ остановить кровь спасает жизнь: советы врачей при бытовых порезах и травмах

Здоровье

Первая помощь при бытовых травмах требует прежде всего выдержки и отсутствия паники.

Терапевт Людмила Лапа подчеркивает, что при повреждении кожи главной задачей становится купирование кровопотери. Для этого поврежденное место нужно плотно прижать чистой тканью или полотенцем, чтобы зафиксировать сосуды и ускорить формирование тромба.

Если кровотечение обильное, необходимо пережать артерию выше места пореза, при условии, что человек владеет этой техникой. Использование ватных дисков для герметизации раны крайне нежелательно: волокна хлопка прилипают к тканям, провоцируя дополнительное воспаление.

Вместо этого лучше применять стерильную марлю, а для обеззараживания поверхности подойдет обычный солевой раствор, сообщает NewsInfo.

"Пережать рану, придавить руку или ногу чем-то, полотенцем, лучше всего плотным. Если кровотечение не останавливается, пережать артерию, если мы знаем, где она находится. Второе в этой ситуации — не паниковать", — отметила Лапа.

По ее словам, при легких ссадинах достаточно наложить микропластырь с марлевой прослойкой. Однако стоит помнить, что химический ожог вместо лечения можно получить, если бесконтрольно использовать спирт или йод на открытых ранах.

"При любой глубокой травме крайне важно проверить прививочный сертификат на наличие вакцинации от столбняка, так как бытовые порезы часто сопровождаются риском занесения инфекции", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о первой помощи при травмах

Можно ли использовать вату для обработки открытой раны?

Нет, использование простой ваты не рекомендуется, так как ее ворс застревает в ране и мешает заживлению. Для перевязки следует выбирать стерильный бинт или марлевые салфетки.

Что делать, если кровь не останавливается после прижатия?

Если прямое давление на рану в течение 10-15 минут не помогает, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До приезда медиков следует продолжать удерживать повязку, не снимая пропитавшиеся слои, а накладывая новые поверх них.

Нужно ли обрабатывать порезы спиртом?

Заливать спирт непосредственно в глубокую рану нельзя, так как это вызывает некроз тканей. Спиртосодержащими антисептиками обрабатывают только края поврежденного участка кожи.

В каких случаях необходимо обращение в травмпункт?

К врачу нужно ехать при глубоких порезах, загрязнении раны землей или ржавчиной, а также если вокруг повреждения появилось сильное покраснение, отек или пульсирующая боль.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
