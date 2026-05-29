Невидимый враг в деснах: найден скрытый фактор, который мешает женщинам родить

Здоровье

Хроническое воспаление в полости рта — не просто проблема стоматологического кресла. Оно запускает системный сбой, напрямую атакующий женскую репродуктивную функцию. Группа ученых под руководством профессора Майкла Клютштейна из Еврейского университета в Иерусалиме доказала, что очаг инфекции в деснах или тканях вокруг имплантатов провоцирует иммунный ответ, который достигает яичников.

Беременная женщина
Фото: https://media.zenfs.com/en/kansas_city_star_mcclatchy_articles_677/afcda1415b3b705aaa5ccf4aee1d8bd4
Беременная женщина

Биологическая связь: как десны влияют на яичники

Исследование, опубликованное в Journal of Dental Research, демонстрирует, что воспаление — это системный, а не локальный процесс. На моделях хронического воспаления, вызванного установкой зубных имплантатов, эксперты проследили путь иммунных сигналов. Воспалительные цитокины буквально "мигрируют" из полости рта, оседая в яичниках. Подобные патологические изменения, как подчеркивают специалисты, напоминают процессы деминерализации эмали, но в масштабах всего организма.

"Воспалительные процессы способны менять гормональный фон опосредованно, через иммунную активацию. Риск бесплодия при запущенных стоматологических заболеваниях требует серьезного изучения в клинической практике", — предположила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Механизм повреждения яйцеклеток

В яичниках под влиянием системного воспаления меняется состав иммунных клеток. Развиваются фолликулы с патологиями, падает качество ооцитов. Молекулярный анализ показал повреждения ДНК и эпигенетические сдвиги — те же маркеры, что сопровождают репродуктивное старение. Хронический очаг в полости рта словно "состаривает" яичники раньше времени.

Параметр Изменения при воспалении
Уровень цитокинов Рост в тканях яичников
Ооциты Повреждение ДНК, снижение качества

"Мы часто забываем, что наш организм — это единая сеть. Любой хронический очаг инфекции, будь то пародонтит или тонзиллит, может давать системный ответ, влияющий на гормональный обмен и состояние тканей репродуктивной системы", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Профессор Клютштейн называет хроническое воспаление полости рта недооцененным фактором бесплодия. Это "невидимый" враг, который потенциально объясняет случаи, классифицируемые врачами как "бесплодие неясного генеза". Дальнейшая клиническая проверка гипотезы может изменить протоколы планирования беременности.

"Профессиональный подход к планированию семьи обязан включать полную санацию полости рта. Это стандарт, который может предотвратить каскад воспалительных реакций, негативно влияющих на фертильность", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о связи воспаления и фертильности

Может ли просто кариес вызвать бесплодие?

Речь идет о хроническом воспалении, таком как пародонтит, где инфекция глубоко и постоянно атакует организм. Единичный кариес вряд ли станет причиной, но состояние десен — важный индикатор.

Как понять, что воспаление полости рта влияет на организм?

Маркером системного ответа являются повышенные показатели воспалительных белков в анализах крови (например, С-реактивный белок). Консультация специалиста обязательна.

Помогут ли витамины исправить ситуацию?

Нет. Витамины не заменят лечение основного очага воспаления. Баланс нутриентов - лишь поддержка, лечение требует устранения инфекции.

Нужно ли лечить десны до планирования ребенка?

Да, это входит в протокол подготовки, чтобы минимизировать риски бактериальной нагрузки на будущую мать.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова, врач общей практики Елена Морозова.

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
