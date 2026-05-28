Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гангстерские разборки Тома Харди вне экрана: почему актёра хотят уволить из сериала
Налет слезает пластами: дешевое средство возвращает сантехнике заводской блеск за час
Ипотека наизнанку: как превратить грабительские проценты банка в ежегодный бонус
Брак с пожилым шоуменом не помешал: зачем Полина Диброва набросилась на пары с возрастной разницей
Гимн русским женщинам: в театре Модерн сыграют трагикомедию Грымова с участием Лики Нифонтовой
У меня и так всё хорошо: почему Ева Лонгория игнорирует культовый сериал, принёсший ей славу
Это профессиональное: почему Лариса Долина скрывала операцию на спине даже от друзей
Холодильник устроил потоп? Три ошибки, из-за которых внутри растёт ледяная шуба
Шиловский с музыкой: маленький МХАТ вспомнит своего создателя музыкой и историями

Голодание в тренде: диетологи опровергают популярную теорию для стройности

Здоровье

В социальных сетях стремительно растет популярность роликов о пользе голодания. Авторы видео демонстрируют впечатляющие трансформации фигуры, обещая подписчикам быстрое похудение и омоложение без посещения спортзала и правильного питания. Такой подход к здоровью привлекает простотой и отсутствием затрат на качественные продукты.

Голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голодание

Многие адепты "голодных" диет ссылаются на теорию аутофагии, за которую японский биолог Есинори Осуми в 2016 году удостоился Нобелевской премии. Ученый описал процесс самоочищения клеток, перерабатывающих дефектные белки и вирусы в энергию. Однако сам исследователь неоднократно подчеркивал: открытие, сделанное на дрожжах, не является инструкцией по голоданию для людей. Использование данной теории маркетологами для продвижения жестких диет идет вразрез с позицией науки.

Практика полного отказа от еды в домашних условиях таит серьезные риски для организма, пишет сайт aif.ru. Врачи отмечают, что подобный режим запускает распад белка, приводит к накоплению токсичных кетоновых тел и провоцирует системный стресс. Индивидуальные истории успеха, которыми делятся блогеры, не должны становиться руководством к действию, считают специалисты.

"Голодание — это критический для организма процесс. Людям, которые пытаются нормализовать вес, следует обращать внимание не на радикальные отказы от пищи, а на сбалансированное меню, которое поддерживает стабильный эмоциональный фон и работу мозга", — объяснила в беседе с Pravda.Ru диетолог Елена Воробьёва

Лечебное голодание применяется лишь в условиях стационара при наличии конкретных медицинских показаний, таких как тяжелое ожирение, и проходит под строгим контролем медиков. Самостоятельные эксперименты часто заканчиваются обострением хронических заболеваний, нарушением работы желудочно-кишечного тракта и гормональными сбоями. В качестве более безопасной альтернативы эксперты рекомендуют разгрузочные дни или умеренные интервальные схемы, которые не требуют полного истощения ресурсов тела. Для долголетия предпочтительнее выбирать проверенный путь — здоровый рацион и посильную физическую активность.

Ответы на популярные вопросы о голодании

Кому категорически нельзя голодать?

Метод противопоказан детям, пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с сахарным диабетом, онкологией и любыми воспалительными заболеваниями.

Чем опасно интервальное голодание?

Оно может спровоцировать застой желчи, повышая риск образования камней в желчном пузыре, и привести к метаболическим нарушениям из-за нехватки энергии.

Может ли голодание привести к истощению?

Да, при длительном отказе от еды организм начинает поглощать собственные ткани — мышцы и внутренние органы, что спустя пару месяцев приводит к полиорганной недостаточности.

Что лучше заменить голоданием для похудения?

Наиболее физиологичным методом остается дефицит калорий при сбалансированном питании и еженедельные разгрузочные дни на одном продукте с ограничением калорийности до 1000 ккал.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Мир. Новости мира
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Мир. Новости мира
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Ипотека наизнанку: как превратить грабительские проценты банка в ежегодный бонус
Брак с пожилым шоуменом не помешал: зачем Полина Диброва набросилась на пары с возрастной разницей
Там просто перестали брать трубку: отчаянный крик из Киева разбился о ледяное молчание Вашингтона
Голодание в тренде: диетологи опровергают популярную теорию для стройности
Отель не возвращает деньги за бронь? Как взыскать с них штраф и компенсацию
Гимн русским женщинам: в театре Модерн сыграют трагикомедию Грымова с участием Лики Нифонтовой
Мир наступит только после зачистки: в Европе озвучили суровый приговор архитекторам кризиса
Цена гостиничного сувенира: что грозит туристу за попытку забрать вещи из номера отеля
У меня и так всё хорошо: почему Ева Лонгория игнорирует культовый сериал, принёсший ей славу
ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.