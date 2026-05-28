Голодание в тренде: диетологи опровергают популярную теорию для стройности

В социальных сетях стремительно растет популярность роликов о пользе голодания. Авторы видео демонстрируют впечатляющие трансформации фигуры, обещая подписчикам быстрое похудение и омоложение без посещения спортзала и правильного питания. Такой подход к здоровью привлекает простотой и отсутствием затрат на качественные продукты.

Многие адепты "голодных" диет ссылаются на теорию аутофагии, за которую японский биолог Есинори Осуми в 2016 году удостоился Нобелевской премии. Ученый описал процесс самоочищения клеток, перерабатывающих дефектные белки и вирусы в энергию. Однако сам исследователь неоднократно подчеркивал: открытие, сделанное на дрожжах, не является инструкцией по голоданию для людей. Использование данной теории маркетологами для продвижения жестких диет идет вразрез с позицией науки.

Практика полного отказа от еды в домашних условиях таит серьезные риски для организма, пишет сайт aif.ru. Врачи отмечают, что подобный режим запускает распад белка, приводит к накоплению токсичных кетоновых тел и провоцирует системный стресс. Индивидуальные истории успеха, которыми делятся блогеры, не должны становиться руководством к действию, считают специалисты.

"Голодание — это критический для организма процесс. Людям, которые пытаются нормализовать вес, следует обращать внимание не на радикальные отказы от пищи, а на сбалансированное меню, которое поддерживает стабильный эмоциональный фон и работу мозга", — объяснила в беседе с Pravda.Ru диетолог Елена Воробьёва.

Лечебное голодание применяется лишь в условиях стационара при наличии конкретных медицинских показаний, таких как тяжелое ожирение, и проходит под строгим контролем медиков. Самостоятельные эксперименты часто заканчиваются обострением хронических заболеваний, нарушением работы желудочно-кишечного тракта и гормональными сбоями. В качестве более безопасной альтернативы эксперты рекомендуют разгрузочные дни или умеренные интервальные схемы, которые не требуют полного истощения ресурсов тела. Для долголетия предпочтительнее выбирать проверенный путь — здоровый рацион и посильную физическую активность.

Ответы на популярные вопросы о голодании

Кому категорически нельзя голодать?

Метод противопоказан детям, пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с сахарным диабетом, онкологией и любыми воспалительными заболеваниями.

Чем опасно интервальное голодание?

Оно может спровоцировать застой желчи, повышая риск образования камней в желчном пузыре, и привести к метаболическим нарушениям из-за нехватки энергии.

Может ли голодание привести к истощению?

Да, при длительном отказе от еды организм начинает поглощать собственные ткани — мышцы и внутренние органы, что спустя пару месяцев приводит к полиорганной недостаточности.

Что лучше заменить голоданием для похудения?

Наиболее физиологичным методом остается дефицит калорий при сбалансированном питании и еженедельные разгрузочные дни на одном продукте с ограничением калорийности до 1000 ккал.

