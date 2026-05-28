Мозг и нервы требуют подпитки: нехватка этих витаминов запускает в организме опасный сбой

Дефицит нутриентов провоцирует системные сбои в передаче нервных импульсов, рассказала эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что нехватка определенных групп веществ приводит к разрушению изоляционного слоя нервных волокон.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Усталость

По словам Скорогудаевой, для корректной работы мозга и периферических нервов критически важны жирорастворимый витамин D3 и соединения группы B. Особую роль играет B12, который участвует в процессе миелинизации — создании защитной оболочки нерва. С возрастом или при дефиците этого элемента происходит демиелинизация, что ведет к развитию полинейропатии. Своевременные анализы на витамины позволяют выявить скрытое истощение ресурсов организма до того, как изменения станут необратимыми.

"Для нормальной работы центральной нервной системы крайне важен витамин B1, также известный как тиамин. Именно его часто назначают при головных болях и различных неврологических нарушениях. Витамины играют важнейшую роль в поддержании здоровья нервной системы", — отметила Скорогудаева.

Эндокринолог отметила, что высокие дозы витаминов группы B часто используют в качестве терапии при защемлении корешков и грыжах позвоночника. Дозировки B1, B6 и B12 оказывают лечебное действие и облегчают симптоматику даже в тех случаях, когда у пациента нет выраженного гиповитаминоза. Часто диагноз межпозвоночной грыжи требует комплексного подхода, где витаминотерапия выступает обязательным элементом восстановления проводимости тканей.

"Даже при диабетической нейропатии, которая развивается на фоне сахарного диабета, или при ущемлении нервных корешков, связанных с остеохондрозом — будь то поясничный, грудной или шейный отделы, — всегда назначаются витамины группы B в высоких дозировках. Особенно важны витамины B1, B12 и B6, хотя другие, например B5, тоже необходимы для полноценного лечения", — пояснила врач.

Основным источником жизненно важного B12 являются продукты животного происхождения, так как это вещество имеет бактериальную природу и накапливается в тканях скота. Вегетарианцы попадают в первую группу риска по развитию дефицитных состояний. Хроническая дефицитная анемия часто сопровождается специфическими изменениями в полости рта и общей слабостью.

Однако даже при полноценном рационе витамины могут не усваиваться. Скорогудаева уточнила, что всасывание B12 в желудочно-кишечном тракте невозможно без фактора Касла. Этот особый белок вырабатывается в желудке только при условии высокой кислотности сока. У пожилых людей кислотность часто снижена, поэтому таблетированные формы и продукты питания не решают проблему дефицита. В таких случаях врачи прибегают к инъекциям. Стоит помнить, что избыток витаминов без медицинских показаний также может быть небезопасен для здоровья.

Для поддержания когнитивных функций важны не только нутриенты группы B, но и полиненасыщенные жирные кислоты. Регулярное питание для памяти и мозга должно включать омега-3, к которым нервная система проявляет высокую чувствительность.

Читайте также