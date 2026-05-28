Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создатель Герба России ушёл из жизни: прощание с Владимиром Никоновым прошло в Пантеоне защитников Отечества
Семейная жизнь превратилась в доходный актив: регионы начали массово премировать за супружеский стаж
Пенсии погибшим бойцам: Башкирия прорвала фронт бюрократии
Технологический скачок на российских вокзалах: миллионы людей лишатся старых забот при поездках
Отговорка "я так вижу" больше не спасает: Ян Цапник жёстко прошёлся по новому "Гамлету"
Тишина в доме наступила внезапно: Ирина Дубцова выставила за дверь своего избранника
Мир застыл на краю пропасти: фатальные ошибки элит привели к необратимому надлому глобального баланса
Искусственный интеллект добрался до вузов: дипломные работы могут исчезнуть навсегда
Сотня дронов над Белоруссией: почему Минск отвечает ледяным молчанием вместо ударов

Сон с партнером может вредить здоровью: все начинается с незаметных микропробуждений

Здоровье

Совместный сон может провоцировать развитие сердечно-сосудистых патологий из-за постоянного микропробуждения организма, рассказала врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко. В интервью для Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что традиционное убеждение в необходимости общей кровати для укрепления отношений часто идет вразрез с биологическими потребностями человека.

Сон в обнимку
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Сон в обнимку

Разделение спальных мест становится вынужденной мерой, когда один из партнеров мешает полноценному отдыху другого. По словам специалиста, ключевыми факторами дискомфорта становятся посторонние звуки, физическая активность во сне и несовпадение суточных ритмов.

Существенную роль играют и внешние условия: разница в температурных предпочтениях или чувствительность к движениям матраса. Длительное игнорирование таких помех приводит к тому, что ночной отдых становится прерывистым. Часто препятствием для восстановления сил становится обычный храп, который не только мешает окружающим, но и указывает на серьезные внутренние сбои. Ирина Завалко отметила, что регулярные нарушения структуры сна повышают риск возникновения системных заболеваний.

"Если такие прерывания сна происходят регулярно, риск проблем со здоровьем, хотя и незначительно, но увеличивается. В целом, из практических советов можно рекомендовать не спать под одним одеялом, чтобы минимизировать взаимные помехи и нарушения сна", — сказала Завалко.

Врачи предупреждают, что даже сбитый режим сна может подтачивать иммунную систему и провоцировать хроническую усталость. Это подтверждает важность индивидуального подхода к организации спального места.

"Если есть такая возможность и партнерам будет комфортнее, стоит рассмотреть вариант сна в разных комнатах или хотя бы на разных кроватях. При этом можно приходить друг к другу в гости, романтично проводить время — день, вечер или утро. Особенно это актуально, если люди чувствуют, что совместный сон мешает полноценному отдыху", — пояснила специалист.

При этом невролог добавила, что для некоторых пар физическое присутствие близкого человека рядом является фактором спокойствия. В таких случаях менять привычки не нужно, если партнер не становится причиной ночных пробуждений. Стоит учитывать, что резкий ранний подъем одного из супругов также может негативно сказываться на сердечном ритме второго человека.

Дополнительную нагрузку на сосуды может создать и неправильный микроклимат в спальне. Медики указывают на то, что температура в комнате должна быть стабильной, так как резкое переохлаждение вызывает спазмы. Кроме того, на качество отдыха влияет и вечерний рацион — использование определенных продуктов, содержащих природный триптофан, помогает засыпать быстрее без медикаментозной помощи.

Читайте также

Экспертная проверка: Врач-невролог Артем Синицын, Врач общей практики Елена Морозова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Садоводство, цветоводство
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Тишина в доме наступила внезапно: Ирина Дубцова выставила за дверь своего избранника
Мир застыл на краю пропасти: фатальные ошибки элит привели к необратимому надлому глобального баланса
Искусственный интеллект добрался до вузов: дипломные работы могут исчезнуть навсегда
Ягодицы обретут дерзкую форму: переход на эти поверхности вынуждает мышцы гореть изнутри
Съедает четверть своего веса за день: какой морской левиафан живет на бешеных оборотах
Сотня дронов над Белоруссией: почему Минск отвечает ледяным молчанием вместо ударов
Прощай, привычная Турция: россияне массово ринулись осваивать новые и неожиданные горизонты
Громкие прогнозы не подтвердились: судьба бакалавриата в вузах России окончательно прояснилась
Яркий декор оказался токсичным: на популярных маршрутах Карелии высадили ядовитые кусты
Яблоки и гречка не спасут: нутрициологи объяснили, как на самом деле поднять упавший ферритин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.