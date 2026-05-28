Сон с партнером может вредить здоровью: все начинается с незаметных микропробуждений

Совместный сон может провоцировать развитие сердечно-сосудистых патологий из-за постоянного микропробуждения организма, рассказала врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко. В интервью для Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что традиционное убеждение в необходимости общей кровати для укрепления отношений часто идет вразрез с биологическими потребностями человека.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Сон в обнимку

Разделение спальных мест становится вынужденной мерой, когда один из партнеров мешает полноценному отдыху другого. По словам специалиста, ключевыми факторами дискомфорта становятся посторонние звуки, физическая активность во сне и несовпадение суточных ритмов.

Существенную роль играют и внешние условия: разница в температурных предпочтениях или чувствительность к движениям матраса. Длительное игнорирование таких помех приводит к тому, что ночной отдых становится прерывистым. Часто препятствием для восстановления сил становится обычный храп, который не только мешает окружающим, но и указывает на серьезные внутренние сбои. Ирина Завалко отметила, что регулярные нарушения структуры сна повышают риск возникновения системных заболеваний.

"Если такие прерывания сна происходят регулярно, риск проблем со здоровьем, хотя и незначительно, но увеличивается. В целом, из практических советов можно рекомендовать не спать под одним одеялом, чтобы минимизировать взаимные помехи и нарушения сна", — сказала Завалко.

Врачи предупреждают, что даже сбитый режим сна может подтачивать иммунную систему и провоцировать хроническую усталость. Это подтверждает важность индивидуального подхода к организации спального места.

"Если есть такая возможность и партнерам будет комфортнее, стоит рассмотреть вариант сна в разных комнатах или хотя бы на разных кроватях. При этом можно приходить друг к другу в гости, романтично проводить время — день, вечер или утро. Особенно это актуально, если люди чувствуют, что совместный сон мешает полноценному отдыху", — пояснила специалист.

При этом невролог добавила, что для некоторых пар физическое присутствие близкого человека рядом является фактором спокойствия. В таких случаях менять привычки не нужно, если партнер не становится причиной ночных пробуждений. Стоит учитывать, что резкий ранний подъем одного из супругов также может негативно сказываться на сердечном ритме второго человека.

Дополнительную нагрузку на сосуды может создать и неправильный микроклимат в спальне. Медики указывают на то, что температура в комнате должна быть стабильной, так как резкое переохлаждение вызывает спазмы. Кроме того, на качество отдыха влияет и вечерний рацион — использование определенных продуктов, содержащих природный триптофан, помогает засыпать быстрее без медикаментозной помощи.

Читайте также