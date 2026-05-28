Хватит бесконечных отгулов: привычный порядок отдыха дома по болезни внезапно решили пересмотреть

Здоровье

Минздрав рассматривает инициативу об ограничении срока действия больничного листа тремя днями для пациентов, которые часто обращаются за медицинской помощью.

Врач оформляет документы

Правило коснется тех, кто оформлял нетрудоспособность четыре и более раз за последние шесть месяцев. Подобные меры направлены на усиление контроля за состоянием пациентов и борьбу с необоснованным затягиванием лечения.

Специалист в области медицины Алексей Антипенко в интервью NewsInfo пояснил, что современные протоколы терапии позволяют быстро купировать симптомы ОРВИ или гриппа.

По его мнению, за трое суток врач в состоянии оценить динамику выздоровления и скорректировать дозировки препаратов. Часто болезнь Лайма маскируется под простуду или аллергию, что требует оперативного вмешательства специалиста для уточнения диагноза и исключения бесконтрольного приема медикаментов.

"Три дня это кратчайший срок от начала заболевания до максимального его развития, но на фоне купирования медикаментами. К третьему дню доктор и пациент понимают, какова динамика развития. Если к третьему дню заболевание купируется, то возможен вариант либо закрытия больничного листа, либо его продления. Новая схема более интенсивно заставляет и врача, и пациента наблюдать за развитием заболевания", — подчеркнул Антипенко.

"Сокращение интервала первичного больничного помогает дисциплинировать пациентов, склонных к самолечению, и предотвращает токсическое поражение печени из-за неправильного выбора лекарств", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Эксперт Антипенко напомнил, что длительные сроки восстановления без должного врачебного контроля экономически убыточны и часто приводят к тому, что пациенты просто "сидят дома", игнорируя лечебный процесс.

В то же время вопрос ухода за близкими остается актуальным, и сейчас в кабмине обсуждают, кто сможет уйти в новый отпуск за свой счёт для помощи тяжелобольным родственникам. Индивидуальный подход врача при закрытии листка нетрудоспособности остается приоритетным вне зависимости от новых нормативов.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах больничных

Кого коснется ограничение больничного в три дня?

Мера затронет только тех граждан, которые за последние полгода признавались временно нетрудоспособными четыре раза и более, за исключением случаев ухода за родственниками или длительной реабилитации.

Обязан ли я выйти на работу через три дня, если еще болен?

Нет, окончательное решение принимает лечащий врач на основании осмотра; если состояние пациента не улучшилось, больничный будет продлен в соответствии с медицинскими показаниями.

Зачем сокращать стандартный срок первичной нетрудоспособности?

Это необходимо для более качественного мониторинга состояния больного в самый острый период болезни и предотвращения осложнений из-за бесконтрольного приема лекарств.

Стимулирует ли это качество медицинской помощи?

Предполагается, что врачи будут чаще анализировать состояние пациента по современным протоколам, а больные — более ответственно следовать назначенному курсу терапии.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
