Это обеспечит выживание в бою: инженеры создали конструкцию для медиков в горячих точках

Концерн "Калашников" презентовал на международном форуме по безопасности новую разработку для медицины катастроф — иммобилизационные шины. Изделия предназначены для фиксации переломов конечностей и шейного отдела позвоночника в условиях эвакуации и непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Технические особенности конструкции

Основой изделия стала алюминиевая пластина. Такая конструкция позволяет моделировать форму под анатомические особенности пострадавшего. Инженеры учли специфику экстренной помощи: при фиксации шейного отдела оставлено "окно" для проведения манипуляций — например, трахеостомии. Шину не требуется демонтировать, чтобы обеспечить доступ к дыхательным путям. Это критически важно при экстремальных нагрузках на нервную систему и организм, когда каждая секунда влияет на итоговый исход.

"Доступ к трахее при жесткой фиксации шеи — это не опция, а стандарт выживания. Если врач вынужден снимать шину ради постановки трубки, он тратит драгоценное время и рискует сместить поврежденные позвонки", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Применение в зоне боевых действий

На данный момент разработка проходит этап тестирования. После получения регистрационного удостоверения производство выйдет на серийные мощности. Изделие полностью локализовано: материалы и сборочные узлы — отечественные. Подобные средства позволяют минимизировать вторичные повреждения при критической эвакуации или транспортировке раненых по пересеченной местности.

Характеристика Преимущество Алюминиевый каркас Пластичность под любую анатомию Открытый доступ к шее Проведение реанимации без снятия шины

"В полевых условиях иммобилизация конечностей — это залог того, что оскольчатый перелом не превратится в серьезное повреждение магистральных сосудов или нервных стволов при транспортировке", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru врач-травматолог-ортопед Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о полевой медицине

Почему важно фиксировать перелом сразу?

Движение костных отломков повреждает мягкие ткани, сосуды и нервные окончания, усиливая болевой шок и риск кровотечения.

В чем отличие от гражданских аналогов?

Военные шины должны быть компактными, легкими и пригодными для использования поверх зимней формы или бронежилета.

Нужно ли снимать шину для рентгена?

Современные медицинские шины производятся из рентгеноконтрастных или нейтральных материалов, что позволяет проводить диагностику, не нарушая иммобилизацию.

Что делать, если шины нет?

Применяется импровизированная иммобилизация подручными средствами, однако она не гарантирует сохранность анатомической оси конечности при долгой эвакуации.

"Локализация производства медицинских изделий — это вопрос национальной безопасности. Зависимость от импортных расходников в боевых условиях недопустима", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

