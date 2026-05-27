Защита нужна даже в пасмурный день: как правильно загорать и защищать кожу летом

Здоровье

С наступлением летнего сезона возрастает риск получения солнечных ожогов и тепловых травм. Главный областной специалист по дерматовенерологии и косметологии Ольга Янец рекомендует заранее позаботиться о защите кожи, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья.

Девушка мажется защитным кремом
Фото: Pravda by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка мажется защитным кремом

Медик настаивает на ограничении пребывания под прямыми лучами в часы пиковой солнечной активности — с 11:00 до 16:00. В этот отрезок времени ультрафиолетовое излучение достигает максимальной интенсивности и становится наиболее агрессивным. Для минимизации ущерба следует использовать специальные защитные средства, носить одежду с длинными рукавами, головные уборы и качественные очки.

Особую осторожность стоит проявлять даже при отсутствии прямого солнца, так как облака не являются преградой для вредного излучения. Как cообщает VSE42.Ru, Янец подчеркнула необходимость постоянного контроля состояния кожи независимо от прогноза погоды.

"В жаркий период важно помнить не только о себе, но и о домашних питомцах, которые переносят перегрев гораздо тяжелее людей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о защите от солнца

Нужно ли наносить крем, если я нахожусь в тени?

Да, ультрафиолетовые лучи имеют свойство отражаться от песка, воды и даже стен зданий, поэтому защита необходима даже под навесом.

Какая одежда лучше всего защищает от ультрафиолета?

Оптимальным выбором станут изделия из плотных натуральных тканей, таких как лен или хлопок, закрывающие большую часть поверхности тела.

Как часто нужно обновлять солнцезащитный слой на коже?

Специалисты советуют наносить средство каждые два часа, а также после каждого купания или использования полотенца.

Помогают ли обычные очки защитить глаза?

Эффективными будут только модели с маркировкой UV-защиты, так как простые темные линзы без фильтра могут лишь усилить нагрузку на зрачок.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
