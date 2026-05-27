Защита нужна даже в пасмурный день: как правильно загорать и защищать кожу летом

С наступлением летнего сезона возрастает риск получения солнечных ожогов и тепловых травм. Главный областной специалист по дерматовенерологии и косметологии Ольга Янец рекомендует заранее позаботиться о защите кожи, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья.
Медик настаивает на ограничении пребывания под прямыми лучами в часы пиковой солнечной активности — с 11:00 до 16:00. В этот отрезок времени ультрафиолетовое излучение достигает максимальной интенсивности и становится наиболее агрессивным. Для минимизации ущерба следует использовать специальные защитные средства, носить одежду с длинными рукавами, головные уборы и качественные очки.
Особую осторожность стоит проявлять даже при отсутствии прямого солнца, так как облака не являются преградой для вредного излучения. Как cообщает VSE42.Ru, Янец подчеркнула необходимость постоянного контроля состояния кожи независимо от прогноза погоды.
"В жаркий период важно помнить не только о себе, но и о домашних питомцах, которые переносят перегрев гораздо тяжелее людей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Да, ультрафиолетовые лучи имеют свойство отражаться от песка, воды и даже стен зданий, поэтому защита необходима даже под навесом.
Оптимальным выбором станут изделия из плотных натуральных тканей, таких как лен или хлопок, закрывающие большую часть поверхности тела.
Специалисты советуют наносить средство каждые два часа, а также после каждого купания или использования полотенца.
Эффективными будут только модели с маркировкой UV-защиты, так как простые темные линзы без фильтра могут лишь усилить нагрузку на зрачок.
Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.