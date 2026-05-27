Мозг буквально закипает: почему сухая кожа при высокой температуре крайне опасна

Экстремально жаркая погода способна спровоцировать опасный перегрев организма, который без своевременной помощи может привести к летальному исходу. Старший фельдшер Кузбасской клинической станции скорой помощи Татьяна Кених выделила критические признаки, указывающие на тепловой удар. Основным симптомом считается резкий скачок температуры тела до высоких значений на фоне изменения сознания. Пострадавший может проявлять беспричинную агрессию, путать слова или страдать от галлюцинаций, судорог и потери сознания.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тепловой удар на улице

Состояние кожных покровов также служит важным индикатором перегрева. Как отмечается на сайте издания VSE42.Ru со ссылкой на Кених, кожа при классическом тепловом ударе становится горячей и сухой на ощупь. При интенсивных физических нагрузках она может быть влажной, однако это не означает нормальную терморегуляцию, так как внутренние системы охлаждения организма уже не справляются с критической температурой.

Дополнительные маркеры опасности включают учащенное сердцебиение при слабом пульсе, сбивчивое дыхание, острую головную боль, приступы тошноты и рвоты. В некоторых случаях наблюдается сильная мышечная слабость. Медики подчеркивают, что при появлении таких "звоночков" необходимо немедленно переместить человека в тень и обеспечить охлаждение, так как игнорирование симптомов грозит тяжелыми осложнениями. В то время как некоторые привычки, такие как курение, подрывают здоровье десятилетиями, провоцируя ХОБЛ, тепловой удар убивает за считанные часы.

"При тепловом ударе счет идет на минуты, поэтому крайне важно не перепутать обычный упадок сил с критическим перегревом, когда мозг начинает страдать от гипертермии. Охлаждать пострадавшего нужно постепенно, прикладывая компрессы к местам прохождения крупных сосудов — паху, подмышкам и шее", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Врач общей практики (семейная медицина) Елена Андреевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о тепловом ударе

Чем тепловой удар отличается от солнечного?

Тепловой удар возникает из-за общего перегрева организма в душном помещении или при физической работе в жару, тогда как солнечный является следствием прямого воздействия лучей на голову.

Какая температура тела считается критической?

При тепловом ударе температура тела пациента часто поднимается выше 40 градусов, что требует немедленного вмешательства медиков.

Можно ли давать пострадавшему ледяную воду?

Давать пить ледяную воду опасно, так как это может вызвать спазм сосудов, лучше использовать воду комнатной температуры и давать ее небольшими глотками.

Кто находится в основной группе риска?

Наиболее уязвимы дети, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чья система терморегуляции работает менее эффективно.

Читайте также