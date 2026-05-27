Мозг стареет медленнее, если есть это каждый день: врач назвала главных защитников памяти

Здоровье

Употребление орехов и семян способно замедлить дегенеративные процессы в нервной системе, рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт разъяснила, какие именно нутриенты защищают мозг и в каких дозировках их следует включать в меню.

Cемена льна
Cемена льна

Основную ценность для профилактики когнитивных нарушений представляют полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). По словам специалиста, в семенах льна концентрация омега-3 сопоставима с показателями жирной рыбы, в то время как грецкие орехи богаты кислотами омега-6 и омега-9.

Исследования влияния этих веществ на ментальное здоровье ведутся уже более двадцати лет. При этом важно учитывать индивидуальные особенности организма. Согласно медицинским сводкам, даже незначительное увеличение объема талии служит сигналом к пересмотру рациона из-за метаболических рисков.

"Семена льна и грецкие орехи — это известные источники полиненасыщенных жирных кислот. В семенах льна содержится омега-3, такая же, как в рыбе. В грецких орехах преобладают омега-6 и омега-9. В целом, именно полиненасыщенным жирным кислотам уделяется внимание в направлении защиты от Альцгеймера уже около 20 лет", — пояснила Белоусова.

Диетолог отметила, что почти все виды орехов, за исключением высокоаллергенного арахиса, содержат полезные жиры. Однако бесконтрольное их потребление опасно из-за высокой калорийности, особенно для пациентов с диабетом или ожирением. Для них допустимая норма ограничивается 2-3 штуками в день.

В то же время для получения выраженного терапевтического эффекта ПНЖК требуются значительно большие объемы — около половины стакана орехов ежедневно, что создает серьезную энергетическую нагрузку на организм. Своевременная профилактика деменции предполагает комплексный подход к питанию уже в зрелом возрасте.

Особое внимание следует уделять свежести продуктов. Жирные кислоты в льне и льняном масле быстро окисляются, приобретая горький вкус, что делает продукт вредным. Белоусова рекомендует закупать семена осеннего урожая, ориентируясь на дату производства. Помимо защиты мозга, такая добавка помогает нормализовать работу кишечника. Известно, что здоровая микрофлора напрямую влияет на состояние внутренних органов и общее самочувствие.

"Жирные кислоты в составе льняного семени и льняного масла подвержены быстрому окислению, в результате чего полезные свойства продукта утрачиваются и он может оказывать негативное воздействие на организм. Поэтому ключевое значение имеет свежесть продукта. Включать семена льна в рацион можно, например, в виде каш. Оптимальная частота употребления — несколько раз в неделю, ежедневное потребление не обязательно", — подчеркнула врач.

Добавлять лен можно в салаты, смузи на основе кефира или фруктовых соков в количестве одной-двух столовых ложек. Подобные привычки особенно актуальны для людей, стремящихся сохранить ясность ума в пожилом возрасте. Что касается популярных семян чиа, отечественные специалисты редко включают их в массовые рекомендации по профилактике из-за высокой стоимости, хотя их потенциальная польза также признается нутрициологами. 

Экспертная проверка: Нутрициолог Алексей Дорофеев, Врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
