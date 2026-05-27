Курильщикам назвали точку невозврата: после нее легкие уже не спасти

Организм человека начинает восстанавливаться уже в первые дни после прекращения употребления табака, однако глубокие органические повреждения могут остаться навсегда, предупредила терапевт и врач-валеолог Надежда Чернышова. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru эксперт объяснила механизмы регенерации дыхательной системы и обозначила точку невозврата для курильщиков.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тарелка с сигаретами

Отказ от вредной привычки быстро приносит видимые результаты: улучшается снабжение тканей кислородом, возвращается здоровый цвет лица и повышается общая энергичность. По словам специалиста, легкость дыхания фиксируется уже через несколько суток после последней затяжки, когда начинается активное очищение от накопленных смол и токсичных продуктов горения.

При этом важно понимать специфику зависимости. В отличие от опиоидных веществ, никотин не становится обязательной частью метаболического цикла. Специалисты в области онкоурологии подчеркивают, что химическое воздействие табака затрагивает не только легкие, но и провоцирует изменения в работе почек и мочевого пузыря.

"Никотин не встраивается в обмен веществ человека. Ощущение ломки и нехватки никотина — это исключительно психологическая зависимость, физической зависимости не существует. Поэтому любой курильщик может бросить в любой момент, если у него есть соответствующее желание и правильный психологический настрой", — пояснила Чернышова.

Несмотря на высокую способность легочной ткани к регенерации, длительный стаж курения часто приводит к необратимым патологиям. Одной из самых серьезных угроз врачи называют хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). При этом заболевании разрушается мерцательный эпителий и гибнут альвеолы — микроскопические структуры, ответственные за газообмен. Если вовремя не заметить тревожные признаки поражения легких, процесс разрушения тканей станет фатальным.

"Альвеолы, которые уже разрушились, восстановлению не подлежат. Однако на этом этапе можно остановиться и продолжать нормально жить. Если же человек продолжает курить, необратимые изменения нарастают очень быстро, развивается дыхательная недостаточность, и состояние прогрессивно ухудшается", — отметила специалист.

В медицинской практике часто встречаются ситуации, когда пациенты игнорируют сигналы организма, списывая недомогание на внешние факторы. Эксперты рекомендуют обращать внимание на причины затянувшегося кашля, который может быть индикатором скрытых воспалительных процессов. Своевременный отказ от табака позволяет купировать воспаление, пока оно не переросло в системную патологию. Стоит учитывать, что для снижения вероятности развития опасных новообразований необходима комплексная профилактика факторов риска.

Читайте также