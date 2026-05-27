Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Опасная ловушка банковских вкладов: как бережливость населения приводит к массовой блокировке наличности
Мозг стареет медленнее, если есть это каждый день: врач назвала главных защитников памяти
Революция в медицине Подмосковья: цифровой алгоритм лишил работы сотрудников справочных служб
Ценники на АЗС пробили потолок: дефицит АИ-95 в Сибири спровоцировал резкий пересмотр планов отпускников
Курильщикам назвали точку невозврата: после нее легкие уже не спасти
Смартфон заражают под видом спасения: одна ошибка при скачивании открывает доступ к вашим данным
Чудовище снова на свободе: в Ленинградской области начались поиски опасного беглеца
Зима вернулась без предупреждения: стихия превратила трассы в ледяную ловушку

Прощайте, мучительные диеты: как знакомые запахи обманывают мозг и заставляют лишние килограммы уйти

Здоровье

Длительное пережевывание еды и вдыхание ароматов кофе или цитрусовых помогают контролировать аппетит без изнурительных ограничений. Диетолог Ольга Валикова пояснила, что такие методы позволяют снизить вес, не испытывая постоянного чувства голода. Использование сенсорных стимулов меняет пищевое поведение, делая процесс насыщения более осознанным.

Спортивная женщина на кухне с соком
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина на кухне с соком

Медленный темп потребления пищи считается одним из самых эффективных приемов. Мозгу требуется около 20 минут, чтобы зафиксировать сигнал о сытости, поступающий от желудка. Быстрая еда, характерная для перекусов у экрана или на бегу, мешает вовремя остановиться, что ведет к перееданию. Подобные микропривычки позволяют уменьшить порции естественным путем, утверждает эксперт, на которую ссылается интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Особую роль в похудении играют запахи: аромат ванили, корицы или свежего кофе дают мозгу сигнал об удовлетворении еще до начала трапезы. Это снижает тягу к сладкому и блокирует импульсивные желания съесть десерт. Как сообщается на сайте интернет-издания "Подмосковье Сегодня", Валикова подчеркнула: "Если человек ест быстро, он нередко продолжает есть уже после того, как организм фактически получил достаточно пищи. Медленное пережевывание помогает снизить объем порций естественным образом".

"Тщательное пережевывание не только помогает контролировать вес, но и значительно облегчает работу желудочно-кишечного тракта, предотвращая тяжесть после еды", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики (семейная медицина) Елена Андреевна Морозова.

Специалисты напоминают, что эти хитрости работают только как дополнение к физической активности и сбалансированному рациону. При этом радикальный разгрузочный день на воде может оказаться менее эффективным в долгосрочной перспективе, чем ежедневная работа над культурой питания. Маленькие изменения в поведении обеспечивают стабильный результат без стресса для организма.

Ответы на популярные вопросы о похудении через привычки

Почему важно жевать долго?

Медленное пережевывание дает время гормонам насыщения достичь мозга, что предотвращает потребление лишних калорий до того, как вы почувствуете сытость.

Как запахи помогают худеть?

Ароматы ванили или цитрусов воздействуют на центры удовольствия в мозге, частично имитируя процесс приема пищи и снижая психологическую тягу к десертам.

Можно ли похудеть только на привычках без спорта?

Привычки помогают сократить калорийность рациона, но для качественного изменения состава тела и укрепления здоровья необходима регулярная физическая нагрузка.

Почему вредно есть перед телевизором?

Внимание фокусируется на контенте, а не на еде, из-за чего мозг игнорирует сигналы желудка о насыщении, приводя к автоматическому перееданию.

Читайте также

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Орехи ломают даже строгую диету: ошибка прячется в привычке, которую считают полезной
Новости спорта
Орехи ломают даже строгую диету: ошибка прячется в привычке, которую считают полезной
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Последние материалы
Мозг стареет медленнее, если есть это каждый день: врач назвала главных защитников памяти
Иллюзия безопасного курения рассыпалась: в составе гаджетов нашли вещества, провоцирующие аллергию
Кошке не место в ванной: как популярная ошибка владельцев оборачивается болезненными осложнениями
Революция в медицине Подмосковья: цифровой алгоритм лишил работы сотрудников справочных служб
Ценники на АЗС пробили потолок: дефицит АИ-95 в Сибири спровоцировал резкий пересмотр планов отпускников
Учимся многослойности: как носить две сумки и не выглядеть так, будто идешь на рынок
Курильщикам назвали точку невозврата: после нее легкие уже не спасти
Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским
Секрет финансовой свободы: почему богатые люди возвращаются к наличным деньгам
Долго мучаться от жажды не придётся: домашний квас на цикории будет готов всего за три часа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.