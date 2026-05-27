Революция в медицине Подмосковья: цифровой алгоритм лишил работы сотрудников справочных служб

В Московской области интеллектуальный голосовой ассистент Светлана за четыре года работы обработал около 30 млн обращений. Сервис, функционирующий на базе единого номера 122, стал основным дистанционным инструментом для взаимодействия жителей региона с медицинскими организациями. Цифровой помощник позволяет в автоматическом режиме координировать графики посещений специалистов без участия операторов кол-центров.

Врачи в больнице

Министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что проект стартовал в 2022 году и с тех пор существенно разгрузил регистратуры поликлиник. ИИ-помощник берет на себя наиболее частые запросы: запись на прием, отмену или перенос визита, а также оформление заявок на выезд врача к нетранспортабельным пациентам. Как отмечает интернет-издание "Вести Подмосковья", система также информирует льготников о необходимости переоформления электронных рецептов на медикаменты.

"Внедрение голосовых ассистентов позволяет пациентам быстрее получать доступ к первичной помощи и не забывать о плановых осмотрах, что критически важно для хронических больных", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики (семейная медицина) Елена Андреевна Морозова.

Наряду со Светланой в Подмосковье продолжают развиваться и другие дистанционные форматы: мобильное приложение для контроля состояния здоровья, чат-бот в мессенджерах и региональный портал госуслуг. Своевременная запись через цифровые каналы особенно важна в периоды межсезонья, когда многие ошибочно принимают аллергию за простуду и нуждаются в быстрой консультации профильного аллерголога.

Ответы на популярные вопросы о работе робота Светланы

По какому номеру можно связаться с голосовым помощником?

Робот Светлана принимает звонки по единому короткому номеру 122 для жителей Московской области.

Какие медицинские услуги доступны через ассистента?

С помощью ИИ можно записаться к врачу, вызвать специалиста на дом, отменить или изменить время записи, а также узнать о статусе льготного рецепта.

Нужно ли дожидаться ответа оператора?

Нет, Светлана работает в автоматическом режиме и распознает человеческую речь, поэтому большинство вопросов решается без переключения на сотрудников службы поддержки.

Как еще можно записаться к врачу в Подмосковье?

Помимо звонка по номеру 122, доступны портал госуслуг Московской области, приложение "Добродел" и специальный телеграм-бот.

