Не только легкие: врачи объяснили, какие органы страдают от никотина сильнее всего

Здоровье

Отказ от табака запускает в организме масштабные восстановительные процессы, однако полное очищение легких невозможно без тотального исключения никотина.

Рак легких
Пульмонолог Марина Куликова подчеркивает, что даже эпизодическое курение сводит на нет любые попытки реабилитации дыхательной системы. Первым шагом к выздоровлению должно стать комплексное обследование, так как токсины поражают не только бронхи, но и сосудистую сеть вместе с внутренними органами.

Трансформация начинается уже в первые часы: уровень кислорода в крови растет, а угарный газ выводится. Вскоре оживают реснички эпителия дыхательных путей, которые ранее были парализованы смолами.

Как сообщает ИА "Пенза-Пресс", усиление кашля и одышки в первые месяцы — это признак активного избавления от накопленной мокроты. Спустя год риски сердечных патологий снижаются вдвое, а через пять-десять лет существенно падает вероятность инсульта и онкологии.

Для ускорения регенерации рекомендуется внедрить кардионагрузки — бег, плавание или езду на велосипеде, которые заставляют легкие работать на полную мощность. Эффективно помогают дыхательные практики йоги и прогулки в хвойных лесах, богатых фитонцидами.

В рацион стоит добавить имбирь, куркуму и цитрусовые, а также следить за водным балансом для разжижения слизи. Стоит помнить, что вейперы замечают повреждения легких слишком поздно, так как пар маскирует симптомы, привычные для обычных курильщиков.

"Организм обладает колоссальным ресурсом к самовосстановлению, но ему нужна поддержка в виде чистого воздуха и отсутствия хронической интоксикации. Важно понимать, что любая форма вдыхания продуктов горения или испарения — это прямой путь к системному воспалению", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

"Главное правило — не занимайтесь самолечением. Если кашель не проходит, появляется одышка при небольшой нагрузке или вы заметили кровь в мокроте, необходимо немедленно обратиться к терапевту или пульмонологу для обследования. Отказ от курения — это подарок, который вы делаете себе на всю оставшуюся жизнь. Дайте своему организму время и поддержку, и он отблагодарит вас чистым дыханием и хорошим самочувствием", — предупреждает Марина Куликова.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении легких

Сколько времени очищаются легкие после многолетнего курения?

Первичная очистка от слизи занимает от нескольких месяцев до года, однако риск развития рака легких снижается до минимальных значений лишь спустя 10-15 лет чистой жизни.

Почему после отказа от сигарет кашель становится сильнее?

Это естественный процесс: ворсинки бронхов начинают работать и выталкивать скопившиеся смолы и продукты распада, которые раньше застаивались в органах дыхания.

Помогают ли баня или сауна вывести токсины курильщика?

Термические процедуры способствуют выведению вредных веществ через пот и улучшают кровоснабжение, но они являются лишь вспомогательным средством к физической активности и диете.

Можно ли восстановить легкие, если перейти на электронные сигареты?

Нет, переход на альтернативные устройства не считается отказом от привычки. Различные способы бросить курить показывают, что только полный отказ от доставки никотина в легкие прекращает их разрушение.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
