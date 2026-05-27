Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сосновский маньяк скрылся после ранения: полиция начала поиски в Ленобласти
Москва побелела за минуты: арктический фронт превратил майские трассы в зимний кошмар
Цвет выдает всё: когда контейнер с утренним анализом может сильно напугать
Бакалавриат остаётся, но расслабляться рано: 17 вузов уже затеяли кое-что посерьёзнее
Овощи, топливо и техника: эксперты рассказали, как изменятся цены в Карелии летом
США задумали лунную стройку века — график запусков как у электрички, а цель держат в секрете
Курьерский стаж можно продать красиво: одна деталь в резюме меняет отношение работодателя
Не только легкие: врачи объяснили, какие органы страдают от никотина сильнее всего
Смертельный аттракцион на моноколесе: назван способ усмирить любителей езды без руля

Полуфабрикаты на ужин: как дешевые пельмени и котлеты разрушают организм

Здоровье

Систематическое употребление замороженных полуфабрикатов негативно сказывается на самочувствии из-за их сомнительного состава.

Замороженные котлеты из индейки
Фото: Pravda.Ru by Алексей Дорофеев is licensed under Free for commercial use
Замороженные котлеты из индейки

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с MoneyTimes объяснила, что многие покупатели ошибочно считают такую еду безопасной базой рациона. Однако избыток переработанной пищи часто провоцирует проблемы с ЖКТ, особенно если такие продукты становятся основой вечернего меню.

При выборе готовых блюд в магазине необходимо жестко фильтровать ассортимент по списку ингредиентов и дате выпуска. Ошибочно полагать, что низкая температура хранения гарантирует вечную свежесть. Длительная заморозка разрушает структуру волокон, лишает продукт витаминов и портит его вкус.

Нарушение условий транспортировки, включая повторную заморозку, создает идеальную среду для развития патогенов в начинках, что превращает обед в источник отравления.

Чрезмерно низкий ценник на котлеты или пельмени обычно указывает на использование дешевых заменителей мяса. В таком сырье преобладают кожа, тугоплавкие жиры, крахмал и химические добавки для усиления вкуса.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, нутрициолог Ирина Писарева предупредила, что подобные компоненты создают критическую нагрузку на сосуды и сердечную мышцу.

"Очень важен состав, важно смотреть срок годности. Многим кажется, что раз продукт заморожен, значит он может лежать в холодильнике вечно. На самом деле это не так. Теряются питательные свойства, вкус полуфабрикатов, когда они долгое время находятся в заморозке", — отметила эксперт Ирина Писарева.

"Замороженная еда часто содержит скрытый избыток натрия и трансжиров, которые тормозят обмен веществ и вызывают отечность. Чтобы минимизировать вред, стоит сочетать такие блюда с клетчаткой, например, добавить киви для пищеварения или свежую зелень", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Диетологи советуют воспринимать полуфабрикаты исключительно как разовую замену полноценному приему пищи. Для стабильного снижения веса и поддержки метаболизма лучше перейти на цельные продукты, контролируя качество жиров в тарелке.

Вместо быстрых перекусов эксперты рекомендуют заранее планировать меню, чтобы избежать резких скачков сахара и чувства тяжести, которое нередко сопровождает промышленную кулинарию.

Ответы на популярные вопросы о замороженных полуфабрикатах

Можно ли хранить замороженные продукты дольше срока, указанного на упаковке?

Нет, после истечения срока годности жиры в продукте начинают окисляться, что приводит к появлению прогорклого вкуса и потере биологической ценности.

Как понять, что полуфабрикаты размораживались в магазине?

Основной признак — наличие льда, инея или слипшихся кусков внутри упаковки. Это свидетельствует о нарушении температурного режима.

Какие добавки в составе самые опасные?

Наибольшую опасность представляют трансжиры и избыток соли, которые негативно влияют на давление и состояние тканей сосудов.

Помогают ли полуфабрикаты при похудении?

Редко, так как скрытые калории и консерванты могут замедлить метаболизм, что сделает диету неэффективной.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Новости спорта
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
ЕС игнорирует предупреждения об ударах по Киеву, чтобы избежать паники. Но она неизбежна Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Последние материалы
Смертельный аттракцион на моноколесе: назван способ усмирить любителей езды без руля
Топливо может стать внутренним ресурсом: правительство готовит сценарий на случай ценового рывка
Кратчайший путь в утиль: действия правой ноги автомобилиста вынудили экспертов бить тревогу
Секретный ингредиент из холодильника: домашние пекари нашли способ удивить близких хрустящим печеньем
Запертый ларец Павла I: что Николай II узнал о своей гибели за 17 лет до революции
Не хватит даже на фару: как новое решение суда по ОСАГО ударит по владельцам авто
Достаем с дальних полок: 5 вещей из 2010-х годов, которые снова стали суперхитом
Полуфабрикаты на ужин: как дешевые пельмени и котлеты разрушают организм
Почему резина не рвётся под нагрузкой? Инженеры гадали 100 лет — теперь у них есть ответ
От транзита к полному погружению:в Оренбургской области утвердили стратегию развития автотуризма до 2035 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.