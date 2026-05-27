Цвет выдает всё: когда контейнер с утренним анализом может сильно напугать

Здоровье

Общий анализ мочи (ОАМ) служит универсальным индикатором работы почек и общего состояния здоровья. Исследование строится на изучении физико-химических показателей и микроскопии осадка. Как отмечает доцент кафедры клинической лабораторной диагностики ИНОПР Наталья Соколова, на сбои в организме указывают изменение цвета и прозрачности.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Желтый соломенный оттенок считается нормой, тогда как насыщенный желтый цвет часто указывает на дефицит жидкости. Появление красных или бурых тонов может быть признаком крови, что требует немедленного визита к урологу для исключения онкологии мочевого пузыря. Плотность мочи, варьирующаяся в норме от 1,010 до 1,025 г/мл, демонстрирует, насколько эффективно почки справляются с фильтрацией. Любые отклонения могут быть как следствием стресса или сновидения, нарушенного избытком солей, так и симптомом метаболического сбоя — сообщает aif.ru.

"Биохимический состав биологических жидкостей напрямую отражает внутреннее равновесие организма, и игнорировать даже незначительные помутнения или изменение кислотности нельзя", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Критически важным является отсутствие в пробе белка и глюкозы — их наличие нередко сопровождает сахарный диабет или деструктивные процессы в почках. Специалисты также обращают внимание на нитриты и лейкоцитарную эстеразу, которые считаются маркерами бактериального воспаления, например, цистита. Важно помнить, что даже бесконтрольный прием витаминов способен исказить результаты исследования, поэтому расшифровку должен проводить только врач.

Ответы на популярные вопросы о результатах анализа мочи

О чем говорит мутная моча?

Помутнение может быть вызвано присутствием солей, слизи, бактерий или лейкоцитов. Иногда прозрачность теряется из-за неправильного хранения контейнера, например, в холодильнике.

Почему в моче появляется белок?

Протеинурия часто свидетельствует о поражении почек, однако временное повышение показателя встречается после предельных физических нагрузок или на фоне высокой температуры.

Чем опасна глюкоза в анализе у беременных?

Обнаружение сахара в моче при беременности может указывать на сахарный диабет и представляет серьезную угрозу для здоровья матери и развития плода.

Что означают нитриты в результатах исследования?

Нитриты появляются, когда определенные бактерии перерабатывают нитраты. Это верный косвенный признак инфекции мочевыводящих путей, требующий бакпосева.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
