Цвет выдает всё: когда контейнер с утренним анализом может сильно напугать

Общий анализ мочи (ОАМ) служит универсальным индикатором работы почек и общего состояния здоровья. Исследование строится на изучении физико-химических показателей и микроскопии осадка. Как отмечает доцент кафедры клинической лабораторной диагностики ИНОПР Наталья Соколова, на сбои в организме указывают изменение цвета и прозрачности.
Желтый соломенный оттенок считается нормой, тогда как насыщенный желтый цвет часто указывает на дефицит жидкости. Появление красных или бурых тонов может быть признаком крови, что требует немедленного визита к урологу для исключения онкологии мочевого пузыря. Плотность мочи, варьирующаяся в норме от 1,010 до 1,025 г/мл, демонстрирует, насколько эффективно почки справляются с фильтрацией. Любые отклонения могут быть как следствием стресса или сновидения, нарушенного избытком солей, так и симптомом метаболического сбоя — сообщает aif.ru.
"Биохимический состав биологических жидкостей напрямую отражает внутреннее равновесие организма, и игнорировать даже незначительные помутнения или изменение кислотности нельзя", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Критически важным является отсутствие в пробе белка и глюкозы — их наличие нередко сопровождает сахарный диабет или деструктивные процессы в почках. Специалисты также обращают внимание на нитриты и лейкоцитарную эстеразу, которые считаются маркерами бактериального воспаления, например, цистита. Важно помнить, что даже бесконтрольный прием витаминов способен исказить результаты исследования, поэтому расшифровку должен проводить только врач.
Помутнение может быть вызвано присутствием солей, слизи, бактерий или лейкоцитов. Иногда прозрачность теряется из-за неправильного хранения контейнера, например, в холодильнике.
Протеинурия часто свидетельствует о поражении почек, однако временное повышение показателя встречается после предельных физических нагрузок или на фоне высокой температуры.
Обнаружение сахара в моче при беременности может указывать на сахарный диабет и представляет серьезную угрозу для здоровья матери и развития плода.
Нитриты появляются, когда определенные бактерии перерабатывают нитраты. Это верный косвенный признак инфекции мочевыводящих путей, требующий бакпосева.
