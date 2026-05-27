Опасный клещ на коже: ошибка при удалении, которая может привести к инфекции

При обнаружении впившегося клеща первым делом нужно определить, успел ли он напиться крови, так как это задает вектор дальнейшей помощи.

Фото: freepik.com by Karolina Kabat, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Травматолог Константин Терновой пояснил, что внешний вид особи подскажет, стоит ли пытаться достать ее дома или лучше сразу отправиться в больницу. По данным Роспотребнадзора, с начала теплого сезона медицинская помощь из-за нападений паразитов потребовалась почти 130 тысячам россиян, причем больше всего пострадавших зафиксировано в Иркутской, Свердловской, Кемеровской, Томской и Вологодской областях.

Для безопасного извлечения насекомого врач рекомендует использовать пинцет, если паразит еще плоский и не успел глубоко внедриться. Захват необходимо делать за головку, плавно выкручивая тело в любую сторону, чтобы избежать разрыва брюшка.

Как сообщается на сайте NewsInfo со ссылкой на Тернового, если голова уже ушла глубоко под кожу, самостоятельные манипуляции опасны. Несмотря на то, что вакцинация охватила более двух миллионов человек, риск заражения инфекциями сохраняется при каждом укусе.

"Надо оценить, давно ли клещ присосался или нет. Если маленький и плоский, значит недавно. Его можно удалить самостоятельно пинцетом. Взяв за голову и прокручивая ее, либо по часовой, либо против часовой стрелки. Не за брюшко, иначе брюшко оторвется, голова останется. Если клещ большой и голова глубоко присосалась, лучше ехать в травмпункт", — подчеркнул Константин Терновой.

"При удалении паразита нельзя использовать масло или спирт, так как это провоцирует выброс слюны насекомого в кровь, повышая шансы на инфицирование. Даже если вы успешно достали вредителя сами, обязательно сохраните его для лаборатории, чтобы вовремя исключить болезнь Лайма или энцефалит", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о защите от клещей

Нужно ли сдавать клеща на анализ, если он был на теле мало времени?

Да, эксперты рекомендуют отправлять насекомое в лабораторию в любом случае, так как риск заражения существует с момента прокола кожи.

Можно ли вытаскивать клеща пальцами?

Делать это не рекомендуется, так как велика вероятность раздавить тело паразита и занести инфекцию в ранку. Лучше использовать подручные средства, например, нить или специальный зажим.

Эффективно ли растительное масло при извлечении?

Нет, это опасный миф. Перекрывая кислород клещу, вы заставляете его мучаться и отрыгивать содержимое желудка в вашу кровь, что только вредит безопасности.

Что делать, если голова клеща оторвалась и осталась в коже?

Место укуса нужно обработать антисептиком и обратиться к хирургу или в травмпункт для удаления остатков стерильными инструментами.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
