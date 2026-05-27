Люди месяцами лечат простуду, не подозревая о настоящей причине кашля и удушья

Здоровье

Сезонная аллергия часто маскируется под простуду, что мешает пациентам вовремя начать правильное лечение.

Постоянный насморк у взрослого
Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under Free for commercial use
Постоянный насморк у взрослого

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина пояснила, что инфекции и аллергические поражения дыхательных путей имеют схожую клиническую картину.

Речь идет о заложенности носа, приступах чихания и кашле, которые усиливаются в период активного цветения растений. Без точной диагностики под видом аллергии может скрываться куда более серьезная болезнь, поэтому самолечение крайне рискованно.

"Действительно, есть общие симптомы — заложенность носа, чихание, выделение из носа. Зуд глаз и кашель, в тех случаях, когда присоединяется сезонная бронхиальная астма, могут быть приступы затрудненного дыхания", — пояснила NewsInfo Логина.

В отличие от вирусных атак, поллиноз жестко привязан к календарю цветения и погодным условиям, проявляясь ежегодно в одни и то же сроки. Важно учитывать, что аллергические реакции редко вызывают высокую температуру, тогда как интоксикация и ломота в теле характерны именно для ОРВИ.

Болезненные ощущения в горле при контакте с пыльцой практически не встречаются — их заменяет навязчивый зуд или першение в носоглотке. Если респираторные проблемы не проходят дольше десяти дней при нормальной температуре тела, это весомый повод обратиться к профильному специалисту.

Иногда раздражение слизистых провоцируют не только природные факторы, но и внешние раздражители, например, жжение от дезодоранта или агрессивная бытовая химия.

Как сообщает NewsInfo, системный подход к восстановлению организма позволяет избежать хронических патологий.

"При появлении первых признаков аллергии крайне важно минимизировать прямой контакт с триггерами, например, не приносить в квартиру полевые цветы или сирень, ароматы которых перегружают иммунную систему", — объяснила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Ответы на популярные вопросы о сезонной аллергии

Как быстро отличить аллергию от простуды?

Главные признаки аллергии — отсутствие температуры, наличие сильного зуда в носу или глазах, а также длительность симптомов более двух недель без улучшения состояния.

Может ли аллергия начаться внезапно во взрослом возрасте?

Да, гиперчувствительность может развиться в любой момент из-за сбоев в работе иммунитета, накопления токсинов или резкой смены климатической зоны проживания.

Помогут ли обычные капли в нос при поллинозе?

Сосудосуживающие препараты лишь временно облегчают дыхание, но не лечат причину; для борьбы с аллергией требуются антигистаминные средства или гормональные спреи по назначению врача.

Существуют ли эффективные методы профилактики?

Наиболее надежным методом считается АСИТ-терапия ("прививки от аллергии"), а в период обострения помогают частый прием душа, промывание носа и использование очистителей воздуха.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
