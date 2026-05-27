Люди месяцами лечат простуду, не подозревая о настоящей причине кашля и удушья

Сезонная аллергия часто маскируется под простуду, что мешает пациентам вовремя начать правильное лечение.
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина пояснила, что инфекции и аллергические поражения дыхательных путей имеют схожую клиническую картину.
Речь идет о заложенности носа, приступах чихания и кашле, которые усиливаются в период активного цветения растений. Без точной диагностики под видом аллергии может скрываться куда более серьезная болезнь, поэтому самолечение крайне рискованно.
"Действительно, есть общие симптомы — заложенность носа, чихание, выделение из носа. Зуд глаз и кашель, в тех случаях, когда присоединяется сезонная бронхиальная астма, могут быть приступы затрудненного дыхания", — пояснила NewsInfo Логина.
В отличие от вирусных атак, поллиноз жестко привязан к календарю цветения и погодным условиям, проявляясь ежегодно в одни и то же сроки. Важно учитывать, что аллергические реакции редко вызывают высокую температуру, тогда как интоксикация и ломота в теле характерны именно для ОРВИ.
Болезненные ощущения в горле при контакте с пыльцой практически не встречаются — их заменяет навязчивый зуд или першение в носоглотке. Если респираторные проблемы не проходят дольше десяти дней при нормальной температуре тела, это весомый повод обратиться к профильному специалисту.
Иногда раздражение слизистых провоцируют не только природные факторы, но и внешние раздражители, например, жжение от дезодоранта или агрессивная бытовая химия.
Как сообщает NewsInfo, системный подход к восстановлению организма позволяет избежать хронических патологий.
"При появлении первых признаков аллергии крайне важно минимизировать прямой контакт с триггерами, например, не приносить в квартиру полевые цветы или сирень, ароматы которых перегружают иммунную систему", — объяснила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.
Главные признаки аллергии — отсутствие температуры, наличие сильного зуда в носу или глазах, а также длительность симптомов более двух недель без улучшения состояния.
Да, гиперчувствительность может развиться в любой момент из-за сбоев в работе иммунитета, накопления токсинов или резкой смены климатической зоны проживания.
Сосудосуживающие препараты лишь временно облегчают дыхание, но не лечат причину; для борьбы с аллергией требуются антигистаминные средства или гормональные спреи по назначению врача.
Наиболее надежным методом считается АСИТ-терапия ("прививки от аллергии"), а в период обострения помогают частый прием душа, промывание носа и использование очистителей воздуха.
