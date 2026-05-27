Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В космосе появится рукастый ремонтник — он спасёт спутники, годами висящие мёртвым грузом
Ловушка на шести сотках: как владельцев дач заманивают на поддельные сайты
"Ёлочка" и капсулы провалились: РЖД возвращаются к проверенным плацкартам
Москва: 27 мая ограничат движение на десятках улиц из-за Курбан-байрама
Марсоход Opportunity, проживший на Марсе 15 лет вместо 90 дней, издал тревожный последний хрип и умер
Воздушный мост против тайги: как дроны меняют логистику спасения в Якутии
Новый закон: банковским работникам и инкассаторам разрешили сбивать дроны
Мигранты заплатят больше: пошлины на въезд и визы резко выросли
Шанс на будущее: ЭКО для семей защитников теперь по ОМС

Ставки на таро: как страх рыночных ошибок толкает инвесторов к поиску тарологов

Здоровье

Российские частные инвесторы на фоне рыночной волатильности начали чаще доверять выбор ценных бумаг не финансовым аналитикам, а тарологам и астрологам. Стремление найти опору в мистических практиках вместо изучения отчетности компаний продиктовано психологическим дискомфортом от экономической неопределенности.

Карты Таро
Фото: unsplash.com by dilara irem sancar is licensed under Free to use under the Unsplash License
Карты Таро

Магия вместо аналитики: ловушка для капитала

Специалисты отмечают, что использование "денежных раскладов" для покупки акций является следствием магического мышления, которое обостряется в кризисные периоды. Вместо того чтобы анализировать рыночные тренды или изучать динамику фармацевтического сектора, игроки на бирже пытаются переложить ответственность за свои решения на карты или положение звезд. Подобное поведение лишь создает иллюзию контроля, но в реальности ведет к потере связи с рыночными процессами, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Внутренние триггеры и поиск стабильности

За тягой к эзотерическим прогнозам нередко скрывается глубинный страх перед фатальной ошибкой и сопутствующее ему чувство вины. Вместе с тем, чрезмерная фиксация на идеальном результате часто приводит к эмоциональному истощению, когда гонка за вымышленным идеалом лишает человека способности трезво оценивать риски. Работа с психологом в таких случаях оказывается эффективнее, чем услуги псевдоэкспертов, чьи советы могут обернуться серьезной психологической травмой после потери капитала.

"Обращение к тарологам в финансовых вопросах — это классическая попытка психики защититься от невыносимого давления неопределенности. Инвестор ищет не истину, а снятие тревоги, передавая право на решение внешней силе, что в итоге только усиливает его долгосрочную уязвимость", — объяснила в беседе с Pravda. Ru психолог Осипова Надежда Львовна.

Ответы на популярные вопросы о финансовом таро

Почему люди верят картам Таро при выборе акций?

В условиях высокого стресса мозг ищет простые и быстрые способы снижения тревоги. Магические прогнозы создают ощущение определенности там, где логический анализ требует слишком больших интеллектуальных и эмоциональных затрат.

Может ли таролог действительно предсказать рост активов?

Нет, карты Таро не имеют инструментов для оценки макроэкономических показателей, инфляции или прибыли корпораций. Любые совпадения являются случайными и не могут служить базой для инвестиционной стратегии.

Чем опасно делегирование решений мистикам?

Главный риск заключается в атрофии навыка самостоятельного критического мышления. Инвестор перестает учиться на своих ошибках, приписывая неудачи "плохому раскладу", а не отсутствию финансовой грамотности.

Что делать, если страх потери денег мешает торговать на бирже?

Вместо поиска магических советов стоит сосредоточиться на формировании полезных привычек дисциплинированного управления капиталом или обратиться к психотерапевту для проработки страха ошибок.

Читайте также

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Последние материалы
Яркие акценты без риска: как внедрить сочные оттенки в интерьер, чтобы они не давили
Вы делаете упражнения для ягодиц, а они не растут — есть одна причина, о которой молчат фитнес-блогеры
Готовьте бардачок: за что начнут штрафовать водителей в ходе июньских рейдов ГАИ
Неожиданный тренд: модный аксессуар в стиле легендарной консоли
Магнитосфера спокойна, но ненадолго: названы самые опасные дни июня 2026 года
Маленькие, но воспитанные: лучшие породы собак для тех, кто ценит покой и чистоту в доме
Ставки на таро: как страх рыночных ошибок толкает инвесторов к поиску тарологов
Иллюзия предсказания: ученые объяснили, почему нам кажется, что мы знаем будущее
Тик-так для Белого дома: стратегические запасы нефти США тают на глазах
Экономия ценою в компрессор: как ошибки при заправке кондиционера убивают климат-контроль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.