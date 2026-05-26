Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бурная молодость против рассудительности: МакSим сравнила себя с 17-летней дочерью
Лекарства без признаний: объем рынка ментального здоровья в РФ вырос в четыре раза
Коварная азбука: итальянский ведущий НТВ высмеял невозможное для него русское слово
Испытательный срок за рулем: как новая реформа МВД изменит жизнь выпускников автошкол
Гонка за идеалом выжимает досуха: как вернуть контроль над жизнью без чувства вины
Эти признаки на листьях смородины говорят о нашествии тли — действовать нужно немедленно
Золотая медаль как проклятие: почему Филипп Киркоров боится встреч с одноклассниками
Иллюзия счастья или жёсткий расчёт: скрытые подробности распада семьи Фёдора Бондарчука
Ребенок может освоить второй и третий языки: начинать обучение стоит раньше, чем думают многие

Рост продаж самогонных аппаратов насторожил врачей: россиян заманивают в опасную ловушку

Здоровье

Рост популярности домашнего изготовления алкоголя среди россиян является маркетинговой ловушкой, убеждающей потребителей в безопасности самостоятельного производства спиртного. Психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев в интервью Pravda. Ru подчеркнул, что любые попытки легализовать "качественный домашний напиток" лишь маскируют угрозу формирования стойкой зависимости.

Настойка
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Настойка

Ранее стало известно, что продажи оборудования для дистилляции в стране выросли на 52% с начала года. Эксперты связывают такую динамику с повышением розничных цен на спиртное и региональными законодательными ограничениями на торговлю алкогольной продукцией. Нередко эксперты подчеркивают, что даже малые дозы алкоголя могут привести к тяжелой зависимости, независимо от способа его получения.

"Во время знаменитой горбачевской антиалкогольной кампании резко выросло количество самогонных аппаратов. Одним из показателей неблагополучной алкогольной ситуации в стране является число алкогольных психозов на 100 тысяч населения. В тот период оно повысилось, но это было связано прежде всего с употреблением суррогатного алкоголя — всевозможных технических спиртов и тому подобного", — отметил Бурцев.

Специалист уточнил, что в период прошлых антиалкогольных кампаний было замечено: вклад самогонных аппаратов в статистику психозов оказался минимальным. Однако сегодня ситуация изменилась из-за агрессивного продвижения культуры домашнего винокурения как "безопасного хобби". Врачи напоминают, насколько важно вовремя распознать сигналы организма, указывающие на начавшуюся деградацию систем при регулярном употреблении.

"Магазины предлагают покупателям самостоятельно делать дома качественные алкогольные напитки и разные настойки, предоставляя 100 тысяч рецептов. Но это иллюзия качественного продукта, потому что каким бы ни был алкоголь, он все равно остается алкоголем. Если сначала человек принимает его эпизодически, а потом переходит к систематическому употреблению, формируется зависимость", — добавил Бурцев.

Эксперты предупреждают, что самообман относительно качества домашнего сырья не избавляет от разрушительного влияния этанола на внутренние органы. Медицинские исследования подтверждают, что алкоголь ломает печень навсегда, блокируя механизмы ее естественного восстановления. Более того, потребители часто забывают, что прием алкоголя провоцирует гормональный коктейль стресса, который негативно сказывается на работе всей сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, популяризация домашнего производства также свидетельствует о пробелах в реализации государственных антиалкогольных программ, требующих более глубокой проработки мер профилактики. При этом важно помнить, что объективная предрасположенность к алкоголю может стать фатальным фактором для формирования хронического заболевания еще на ранних этапах знакомства с продуктом.

Читайте также

Экспертная проверка: Врач-нарколог Илья Воронов
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Кулинарный апгрейд: превращаем привычный огуречный салат в изысканный сливочный шедевр
Еда и рецепты
Кулинарный апгрейд: превращаем привычный огуречный салат в изысканный сливочный шедевр
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Последние материалы
Тля обходит эти места стороной: три копеечные травы, создающие защитный барьер вокруг малины
Бурная молодость против рассудительности: МакSим сравнила себя с 17-летней дочерью
Хватит варить пустую кашу: попробуйте эту уникальную технику приготовления гречки с фаршем
Стерли в порошок стереотипы: какие три вещи превратят коричневую юбку в хит сезона
Забытая экспедиция ОГПУ: что искали агенты Дзержинского на далеком Сейдозере
У парикмахеров отобрали ножницы: в Китае нашли способ подровнять кончики без слез
Поменяйте минутный ритуал на балконе на 480 часов работ — эта статья УК РФ поражает
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Лекарства без признаний: объем рынка ментального здоровья в РФ вырос в четыре раза
Коварная азбука: итальянский ведущий НТВ высмеял невозможное для него русское слово
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.