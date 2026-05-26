Рост продаж самогонных аппаратов насторожил врачей: россиян заманивают в опасную ловушку

Рост популярности домашнего изготовления алкоголя среди россиян является маркетинговой ловушкой, убеждающей потребителей в безопасности самостоятельного производства спиртного. Психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев в интервью Pravda. Ru подчеркнул, что любые попытки легализовать "качественный домашний напиток" лишь маскируют угрозу формирования стойкой зависимости.

Настойка

Ранее стало известно, что продажи оборудования для дистилляции в стране выросли на 52% с начала года. Эксперты связывают такую динамику с повышением розничных цен на спиртное и региональными законодательными ограничениями на торговлю алкогольной продукцией. Нередко эксперты подчеркивают, что даже малые дозы алкоголя могут привести к тяжелой зависимости, независимо от способа его получения.

"Во время знаменитой горбачевской антиалкогольной кампании резко выросло количество самогонных аппаратов. Одним из показателей неблагополучной алкогольной ситуации в стране является число алкогольных психозов на 100 тысяч населения. В тот период оно повысилось, но это было связано прежде всего с употреблением суррогатного алкоголя — всевозможных технических спиртов и тому подобного", — отметил Бурцев.

Специалист уточнил, что в период прошлых антиалкогольных кампаний было замечено: вклад самогонных аппаратов в статистику психозов оказался минимальным. Однако сегодня ситуация изменилась из-за агрессивного продвижения культуры домашнего винокурения как "безопасного хобби". Врачи напоминают, насколько важно вовремя распознать сигналы организма, указывающие на начавшуюся деградацию систем при регулярном употреблении.

"Магазины предлагают покупателям самостоятельно делать дома качественные алкогольные напитки и разные настойки, предоставляя 100 тысяч рецептов. Но это иллюзия качественного продукта, потому что каким бы ни был алкоголь, он все равно остается алкоголем. Если сначала человек принимает его эпизодически, а потом переходит к систематическому употреблению, формируется зависимость", — добавил Бурцев.

Эксперты предупреждают, что самообман относительно качества домашнего сырья не избавляет от разрушительного влияния этанола на внутренние органы. Медицинские исследования подтверждают, что алкоголь ломает печень навсегда, блокируя механизмы ее естественного восстановления. Более того, потребители часто забывают, что прием алкоголя провоцирует гормональный коктейль стресса, который негативно сказывается на работе всей сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, популяризация домашнего производства также свидетельствует о пробелах в реализации государственных антиалкогольных программ, требующих более глубокой проработки мер профилактики. При этом важно помнить, что объективная предрасположенность к алкоголю может стать фатальным фактором для формирования хронического заболевания еще на ранних этапах знакомства с продуктом.

