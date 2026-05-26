Лекарства без признаний: объем рынка ментального здоровья в РФ вырос в четыре раза

Российский рынок медикаментов фиксирует беспрецедентный спрос на средства для коррекции эмоционального состояния, объем продаж которых за последние семь лет увеличился в четыре раза. Несмотря на массовые закупки препаратов, подавляющее большинство граждан по-прежнему избегает профессиональной медицинской помощи из-за социальных стереотипов.

Горсть таблеток

Динамика потребления и психологические барьеры

За последние четыре года количество официально зафиксированных депрессивных и тревожных расстройств в стране увеличилось на 21,5%. Реализация профильных лекарственных средств демонстрирует еще более резкий тренд: показатели выросли с 13,8 до 23,6 миллиона упаковок, в то время как только за начало 2026 года аптечные сети реализовали свыше миллиона пачек препаратов, сообщает ИА RuNews24.ru.

Медицинский аспект доступности терапии

"Рост продаж антидепрессантов связан не только с общим уровнем стресса, но и с постепенным переходом пациентов от самолечения к рецептурным препаратам, хотя дефицит квалифицированных кадров в государственных клиниках все еще вынуждает людей обращаться в частный сектор", — объяснила в беседе с Pravda. Ru фармацевт-организатор Дарья Воронцова.

Исследования показывают, что 62% населения выбирают самостоятельную борьбу с внутренним дискомфортом, ориентируясь на старые установки о необходимости скрывать личные проблемы. Вместе с тем молодежь в возрасте до 35 лет обращается за консультациями в 2,5 раза активнее старшего поколения, что свидетельствует о постепенном разрушении "культуры молчания". Стоит отметить, что при наличии гарантии анонимности и бесплатного доступа к услугам готовность граждан работать с ментальным здоровьем вырастает с 9% до 70%, однако текущая обеспеченность специалистами составляет всего 8 психологов на 100 тысяч человек.

Ответы на популярные вопросы о потреблении антидепрессантов

Насколько выросли продажи лекарств за последние годы?

За семилетний период объем реализованных упаковок увеличился в четыре раза, достигнув отметки почти в 24 миллиона штук ежегодно.

Почему люди боятся обращаться к психологам?

Основными причинами остаются страх общественного осуждения, исторически сложившаяся привычка справляться с трудностями в одиночку и мифы о постановке на психиатрический учет.

Какая возрастная группа чаще всего посещает специалистов?

Наибольшую активность проявляют россияне в возрасте от 18 до 35 лет, которые обращаются за поддержкой значительно чаще своих родителей.

Хватает ли в России врачей для помощи всем нуждающимся?

В настоящее время наблюдается дефицит кадров: на каждые 100 тысяч населения приходится всего 8 штатных специалистов, что недостаточно для покрытия спроса.

