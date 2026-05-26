Гонка за идеалом выжимает досуха: как вернуть контроль над жизнью без чувства вины

Перфекционизм и укоренившийся с детских лет синдром отличника зачастую становятся главными причинами глубокого эмоционального истощения. О том, как распознать опасные установки и вернуть психологический комфорт, Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Как справиться с эмоциональным выгоранием

Специалист пояснила, что многие люди воспринимают повседневную жизнь как бесконечный экзамен. Подобная модель поведения ведет к опасным последствиям, поскольку психика человека не приспособлена к постоянному напряжению ради достижения недостижимых идеалов.

"Стремление все успевать — это перфекционизм и комплекс отличника. С такими комплексами живут и мучаются огромное количество людей, потому что они воспринимают жизнь как экзамен. В школе их приучили: надо получать только пятерки, все успевать, хорошо себя вести. Эти правила пустили корни в их личность, и теперь они им подчиняются", — отметила Абравитова.

По словам психолога, попытка соответствовать завышенным требованиям неизбежно приводит к срывам. Современные исследования часто подтверждают, что профессиональное выгорание стало массовым явлением, которое многие ошибочно списывают на обычную усталость. При этом игнорирование первых сигналов перегрузки влечет за собой снижение когнитивных способностей, так как мозг отключает продуктивность ради выживания организма.

Абравитова подчеркнула, что осознанность является ключом к избавлению от деструктивных сценариев. Первым шагом к исправлению ситуации становится пауза и критический взгляд на собственные установки.

"Если вы, как перфекционист или человек с комплексом отличника, вдруг замечаете, что перестали успевать и все идет не по плану, — стоит остановиться и спросить себя, почему так происходит. И если хотя бы на секунду задуматься, сразу станет понятно: так жить нельзя, нужно остановиться и пересмотреть свои позиции", — пояснила она.

Психолог добавила, что мир дуален, и ошибки являются его естественной частью. Когда человек принимает реальность без иллюзий, многие внутренние конфликты разрешаются сами собой. Важно понимать, что в состоянии постоянной гонки страдает не только сам перфекционист, но и его близкие, которые оказываются втянуты в жесткие семейные сценарии. Умение вовремя распознать накопившийся рабочий стресс позволяет избежать серьезных последствий для здоровья.

Специалисты нередко отмечают, что для регуляции эмоционального фона важно не только менять установки, но и включать тело в активное движение. Также важно помнить, что медийный культ заботы о себе иногда доходит до абсурда, из-за чего желание беречь себя начинает работать против человека, мешая ему адекватно реагировать на трудности.

