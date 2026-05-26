Защитить кожу от солнца может не только крем, но и обычный фрукт, который едят миллионы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Солнцезащитный крем в тюбике скоро может стать лишь дополнением к обычной тарелке с фруктами. Исследователи из Университета Западной Новой Англии доказали: обычный виноград способен перепрограммировать геном кожи, превращая её в биологический щит. Это не магия "суперфудов" из рекламных буклетов, а чистая нутригеномика — наука о том, как еда управляет нашими генами.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биоразлагаемая упаковка из виноградной лозы

Генетический щит: как виноград меняет ДНК

Клинические испытания показали: две недели "виноградной диеты" (три порции в день) повышают устойчивость эпителия к ультрафиолету на 30-50%. Ученые зафиксировали изменения в экспрессии генов, ответственных за восстановление ДНК и подавление воспалительных реакций. Виноград буквально заставляет клетки работать в режиме "антихрупкости", снижая уровень малонового диальдегида — главного индикатора окислительного стресса.

"Мы имеем дело с нутригеномной реакцией самого большого органа человека — кожи. Очевидно, что аналогичные процессы перепрограммирования тканей происходят и во внутренних органах, включая печень и мозг", — подчеркнул в своем отчете декан Колледжа фармации Университета Западной Новой Англии Джон Пеццуто.

Важно понимать, что кожа — это не пассивный барьер, а динамическая система. Когда внутренние ресурсы истощены, внешние воздействия становятся фатальными. Например, доказано, что жировой удар по печени системно подрывает регенеративные возможности всего организма, делая нас уязвимыми перед экологическими угрозами.

Кератинизация против ультрафиолета

Данные ACS Nutrition Science подтверждают: употребление ягод стимулирует процессы ороговения. Это укрепляет роговой слой кожи, создавая естественную "броню" против фотостарения. В отличие от искусственных филлеров, такой подход использует регенеративные технологии самой природы, заставляя ткани восстанавливать биологический ресурс самостоятельно.

Параметр защиты Влияние винограда
Устойчивость к УФ Рост порога эритемы на 30-50%
Окислительный стресс Снижение маркера повреждения клеток 
Структура кожи Усиление процессов кератинизации

"Рацион, богатый природными антиоксидантами, действительно меняет биохимический ответ кожи на агрессию среды, но это не повод отказываться от SPF-кремов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Почему таблетки не заменят цельный продукт

Попытки синтезировать "виноградную таблетку" часто проваливаются. Генетическая матрица человека настроена на восприятие сложных комплексов веществ. Изолированный ресвератрол или витамин С работают хуже, чем химический ансамбль из цельной ягоды. Это справедливо для любого оздоровления: системная профилактика онкологии строится именно на изменении образа жизни и питания, а не на поиске волшебной пилюли.

"Кожа — это зеркало метаболизма. Нутригеномика помогает нам понять, как простые продукты выстраивают защиту на уровне ДНК", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о защите кожи

Заменяет ли виноград солнцезащитный крем?

Нет. Виноград повышает внутренний порог чувствительности, но для полной защиты от прямых солнечных лучей по-прежнему необходимы внешние фильтры и одежда.

Сколько винограда нужно съедать для эффекта?

В исследовании использовался эквивалент трех порций (около 300-400 граммов) в день в течение двух недель. Эффект накопительный.

Любой ли виноград подходит для защиты?

Ученые использовали цельный виноград различных сортов. Наибольшую пользу приносят плоды с темной кожицей, в которой концентрация биофлавоноидов выше.

Есть ли противопоказания к такой "диете"?

Из-за высокого содержания сахаров виноград следует ограничивать людям с диабетом и острыми заболеваниями ЖКТ в стадии обострения.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
