Миллионы людей делают это каждую ночь — и даже не подозревают, как рискуют своим сердцем

Здоровье

Привычка спать с открытым окном в теплое время года может стать серьезным испытанием для организма, провоцируя опасные сосудистые реакции. Врачи предупреждают, что ночное падение температуры воздуха заставляет сердечно-сосудистую систему работать в режиме повышенной нагрузки.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приглушённый свет перед сном

Резкое охлаждение спальни вызывает сужение периферических сосудов, что ведет к внезапному росту артериального давления и ускорению сердечного ритма, создавая риск развития критических состояний.

Особую осторожность следует проявлять пациентам с гипертонией, аритмией и ишемической болезнью. Как отмечается в материале интернет-издания "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на врача общей практики Анну Говтву, если температура в помещении опускается ниже 15 градусов, это может вызвать ночной приступ стенокардии.

Кроме того, через открытые окна в комнату попадают мелкодисперсная пыль и аллергены, представляющие угрозу для людей с астмой и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

"У человека с уже существующими проблемами это может спровоцировать ночной скачок давления, приступ стенокардии или даже инфаркт, особенно если температура в спальне опускается ниже 15 градусов", — пояснила Говтва.

Для минимизации рисков медики рекомендуют тщательно проветривать спальню за час до сна и плотно закрывать створки на ночь, либо оставлять лишь микропроветривание, исключающее сквозняк.

Важно учитывать, что даже банальное нарушение сна в сочетании с перепадами температур негативно сказывается на долголетии.

"Биологические ритмы сердца крайне чувствительны к термическим раздражителям, и ночное переохлаждение действительно способно стать триггером для гипертонического криза", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Специалисты подчеркивают, что стабильное артериальное давление требует поддержания в спальне температурного режима в пределах 18-22 градусов. Такая среда считается оптимальной для метаболических процессов и восстановления миокарда.

Своевременная профилактика инфаркта включает в себя не только контроль воздуха, но и внимание к первым признакам дискомфорта в груди, которые часто игнорируются в ночное время.

Ответы на популярные вопросы о влиянии свежего воздуха на сердце

Почему холодный воздух опасен для гипертоников во сне?

При вдыхании холодного воздуха или охлаждении кожных покровов происходит рефлекторный спазм сосудов, что мгновенно повышает сопротивление кровотоку и увеличивает нагрузку на левый желудочек сердца.

Какая температура в спальне считается идеальной?

Для большинства людей, особенно имеющих сердечные патологии, безопасным диапазоном считается 18-22 градуса Цельсия при умеренной влажности.

Можно ли оставлять окно открытым при аллергии?

В период цветения и высокой загазованности это не рекомендуется, так как пыльца и выхлопные газы могут вызвать отек слизистых и спровоцировать астматический приступ.

Поможет ли проветривание избежать инфаркта?

Проветривание полезно для насыщения крови кислородом, однако оно должно быть завершено до того, как человек ляжет спать, чтобы избежать перепадов давления из-за ночного холода.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
