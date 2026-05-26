Клещи атакуют: врачи предупреждают об опасности и призывают к вакцинации

Роспотребнадзор зафиксировал сезонную активность клещей. Лимит столкновений с паразитами уже достиг 129 тысяч случаев по всей стране. Лидируют Свердловская, Томская, Вологодская, Костромская, Кировская, Кемеровская и Иркутская области. Ситуация штатная, но контроль обязателен. Акарицидная обработка покрыла 112 тысяч гектаров, включая детские лагеря.

Защита организма строится не на удаче, а на иммунологии. В России более 2,2 миллиона человек выбрали путь активного антигенного ответа, сделав прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Вакцинация — единственный доказанный способ не допустить поражения центральной нервной системы при встрече с вирусом. Как и при системном воспалении, где ранний мониторинг спасает органы, здесь ожидание симптомов стоит слишком дорого.

"Вакцинация против КВЭ — это создание специфического пула антител, которые блокируют вирус до его проникновения в нейроны. Альтернативы в виде "народных средств" или приема иммуномодуляторов не работают: вы просто тратите время, пока патоген множится в крови", — подчеркнула врач-инфекционист Светлана Полякова.

Важно помнить: репелленты и инсектоакарицидные средства снижают вероятность укуса, но не гарантируют стопроцентную безопасность. Механическая защита в виде закрытой одежды также критична. Учитывая, что даже токсины извне могут накапливаться в теле, присасывание клеща — это всегда острый стресс-тест для метаболизма.

"Эндемичные районы требуют стратегии. Если вы едете в лес, вы должны быть привиты заранее. Это не вопрос удобства, это вопрос выживаемости в полевых условиях, где реанимация недоступна", — предупредил врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Таблица защиты

Метод защиты Эффективность Вакцинация от КВЭ Высокая (специфический иммунитет) Инсектициды (акарициды) Средняя (зависит от концентрации ДВ)

"При укусе клеща паниковать не стоит, нужно как можно быстрее удалить насекомое, не заливая его маслом или спиртом, и сдать его на анализ, чтобы понять, является ли он носителем вируса", — разъяснила врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о клещевых инфекциях

Может ли укус клеща пройти незаметно?

Да, из-за анестезирующих веществ в слюне клеща человек часто не чувствует момента укуса, поэтому регулярный осмотр тела после выхода на природу обязателен.

Почему прививка от энцефалита не защищает от боррелиоза?

Это разные возбудители: энцефалит — вирус, боррелиоз — бактерия. Вакцины против боррелиоза на данный момент не существует.

Что делать, если клещ присосался в лесу?

Использовать специальный пинцет или лассо-петлю. Запрещено использовать жиры, которые перекрывают доступ кислорода паразиту, провоцируя его срыгивать инфекцию в кровь.

Сколько времени нужно клещу, чтобы заразить человека?

Риск передачи вируса повышается с каждой минутой нахождения клеща в коже. Удаление в первые часы критически снижает вероятность заражения.

