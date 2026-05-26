Клещи атакуют: врачи предупреждают об опасности и призывают к вакцинации

Роспотребнадзор зафиксировал сезонную активность клещей. Лимит столкновений с паразитами уже достиг 129 тысяч случаев по всей стране. Лидируют Свердловская, Томская, Вологодская, Костромская, Кировская, Кемеровская и Иркутская области. Ситуация штатная, но контроль обязателен. Акарицидная обработка покрыла 112 тысяч гектаров, включая детские лагеря.
Защита организма строится не на удаче, а на иммунологии. В России более 2,2 миллиона человек выбрали путь активного антигенного ответа, сделав прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Вакцинация — единственный доказанный способ не допустить поражения центральной нервной системы при встрече с вирусом. Как и при системном воспалении, где ранний мониторинг спасает органы, здесь ожидание симптомов стоит слишком дорого.
"Вакцинация против КВЭ — это создание специфического пула антител, которые блокируют вирус до его проникновения в нейроны. Альтернативы в виде "народных средств" или приема иммуномодуляторов не работают: вы просто тратите время, пока патоген множится в крови", — подчеркнула врач-инфекционист Светлана Полякова.
Важно помнить: репелленты и инсектоакарицидные средства снижают вероятность укуса, но не гарантируют стопроцентную безопасность. Механическая защита в виде закрытой одежды также критична. Учитывая, что даже токсины извне могут накапливаться в теле, присасывание клеща — это всегда острый стресс-тест для метаболизма.
"Эндемичные районы требуют стратегии. Если вы едете в лес, вы должны быть привиты заранее. Это не вопрос удобства, это вопрос выживаемости в полевых условиях, где реанимация недоступна", — предупредил врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.
|Метод защиты
|Эффективность
|Вакцинация от КВЭ
|Высокая (специфический иммунитет)
|Инсектициды (акарициды)
|Средняя (зависит от концентрации ДВ)
"При укусе клеща паниковать не стоит, нужно как можно быстрее удалить насекомое, не заливая его маслом или спиртом, и сдать его на анализ, чтобы понять, является ли он носителем вируса", — разъяснила врач общей практики Елена Морозова.
Да, из-за анестезирующих веществ в слюне клеща человек часто не чувствует момента укуса, поэтому регулярный осмотр тела после выхода на природу обязателен.
Это разные возбудители: энцефалит — вирус, боррелиоз — бактерия. Вакцины против боррелиоза на данный момент не существует.
Использовать специальный пинцет или лассо-петлю. Запрещено использовать жиры, которые перекрывают доступ кислорода паразиту, провоцируя его срыгивать инфекцию в кровь.
Риск передачи вируса повышается с каждой минутой нахождения клеща в коже. Удаление в первые часы критически снижает вероятность заражения.
