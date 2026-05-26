Романтика с летальным исходом: почему след от поцелуя может стать причиной инсульта

Здоровье

Интенсивный поцелуй в область шеи кажется безобидным актом близости, однако медицина знает случаи, когда такая "метка" приводила к трагедии. История из Австралии, где мужчина скончался из-за повреждения сонной артерии, — не единичный курьез. Врачи фиксируют подобные прецеденты в Мексике и Новой Зеландии. Механика процесса проста и опасна: сильное воздействие вызывает разрыв стенки сосуда, и последующее образование тромба становится фатальным для мозга.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Женщина трогает шею

Физика повреждения сонной артерии

Шея — зона высокой концентрации магистральных сосудов. Сонная артерия расположена близко к поверхности кожи. Агрессивное всасывающее воздействие создает отрицательное давление, которое повреждает интиму — внутренний слой стенки сосуда. Организм пытается "залатать" микротравму, запуская каскад свертывания крови.

"Образовавшийся тромб может оторваться в любой момент. Если он попадает в церебральный кровоток, происходит закупорка артерии. Итог — ишемический инсульт, который требует экстренной помощи, иначе шансы на выживание минимальны", — подчеркнул врач-кардиолог Валерий Климов.

Важно понимать, что критические сбои в работе сердца и сосудов часто провоцируются не только внешними воздействиями, но и образом жизни. Например, нарушение циркадных ритмов и нерегулярный сон значительно повышают риск гипертонии, делая сосудистую стенку более уязвимой перед любым физическим стрессом.

Кто находится в группе высокого риска

Не каждый след от поцелуя заканчивается реанимацией. Решающую роль играют качество соединительной ткани и состояние сосудов. Любые хронические заболевания, влияющие на эластичность стенок артерий, повышают вероятность разрыва.

Фактор риска Почему это опасно
Артериальная гипертензия Стенки сосудов напряжены и теряют эластичность.
Атеросклероз Бляшки делают просвет артерии хрупким и уязвимым.
Дисплазия соединительной ткани Генетическая слабость сосудистой стенки.

"Сосуды — это не резиновые шланги. Они имеют сложную структуру. При травме происходит локальное воспаление, которое провоцирует приток тромбоцитов. Вне медицинской среды оценить прочность собственной артерии невозможно, поэтому любые агрессивные механики в этой зоне — риск", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Проблемы могут возникнуть и по иным причинам. Например, при весеннем упадке сил и витаминном дефиците регенеративные способности тканей организма снижаются. Это делает сосуды менее устойчивыми к любым механическим повреждениям.

"Доказательная медицина опирается на клинические рекомендации по профилактике инсультов. Любая гематома на шее — это повод насторожиться, если сопровождается головокружением или асимметрией лица. Специфические знания показывают: травматизация магистральных артерий коварна отсутствием мгновенных симптомов", — резюмировала врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о травмах шеи

Может ли обычный синяк быть опасным?

Обычный синяк на коже — это подкожное кровоизлияние. Опасность возникает, когда травмируется глубокая структура, например, стенка артерии.

Как понять, что произошло повреждение артерии?

Симптомы инсульта: спутанная речь, слабость в одной стороне тела, онемение лица, внезапное нарушение зрения или сильная головная боль.

Часто ли происходят такие инциденты?

Это казуистика — редкие случаи, попадающие в медицинские отчеты, однако они подчеркивают анатомическую уязвимость зоны.

Что делать, если появилась гематома на шее?

Наблюдать. При нарастании отека, боли или появлении неврологического дефицита — немедленно обратиться к специалисту.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
