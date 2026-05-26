Сердечный удар отравляет мозг: как инфаркт запускает депрессию и тревожность.

Сердечный приступ оставляет след далеко за пределами грудной клетки. Новое исследование канадских ученых из Оттавского университета проливает свет на биологический механизм, превращающий инфаркт в катализатор неврологических расстройств. Депрессия, тревожность и когнитивный спад после сосудистой катастрофы — это не просто психологическая реакция на стресс. Это прямое химическое воздействие на ткани мозга.
Инфаркт миокарда запускает в организме каскад патологических реакций. Главным "виновником" неврологических осложнений исследователи называют метилглиоксаль. Эта высокореактивная молекула — побочный продукт метаболизма, количество которого резко возрастает в условиях тканевой ишемии и гипоксии.
"Метилглиоксаль вырабатывается отмирающими тканями сердца. Он буквально отравляет кровоток и достигает структур мозга, провоцируя развитие тяжелых психоэмоциональных расстройств", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Накопление этого вещества в отделах мозга, отвечающих за настроение, объясняет, почему пациенты после сердечного приступа попадают в группу риска по развитию клинической депрессии в три раза чаще. Это порочный круг: нестабильное психическое состояние в 2,7 раза повышает вероятность летального исхода или повторного инфаркта миокарда.
Повреждение нейронов метилглиоксалем — это хронический процесс, тесно связанный с системным воспалением. Исследователи отмечают, что механизм гибели клеток при инфаркте схож с процессами при нейродегенерации. Если качество сна и общее состояние сосудов у пациента изначально оставляют желать лучшего, отравляющее влияние молекулы становится более разрушительным.
|Фактор риска
|Влияние на исход
|Высокий уровень метилглиоксаля
|Прямая гибель нейронов
|Тревожные расстройства
|Рост риска смерти в 2,7 раза
Специалисты указывают, что именно этот химический след может стать ключом к пониманию раннего развития деменции у кардиологических больных.
"Часто пациенты и их близкие списывают апатию на усталость после операции, но это биохимическая интоксикация. Неврологическое восстановление требует такого же внимания, как и заживление сердечной мышцы", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.
Ученые уже тестируют перспективное решение: пептидный препарат, работающий как "молекулярная ловушка" для метилглиоксаля. Связывая токсин в крови до того, как он проникает через гематоэнцефалический барьер, лекарство потенциально защищает мозг от деградации.
"Разработка специфических блокаторов метаболических ядов — это прорыв. Если мы научимся купировать воспалительный ответ мозга, мы радикально снизим уровень инвалидизации пациентов", — констатировал в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Обычный стресс кратковременен. Если апатия, тревога или забывчивость длятся более двух недель после стабилизации состояния сердца, требуется консультация невролога.
Режим питания, контроль уровня глюкозы и адекватная физическая реабилитация помогают организму эффективнее выводить побочные продукты обмена.
Нет, современная терапия, включающая как контроль холестерина, так и психоэмоциональную поддержку, позволяет минимизировать риски.
Только через регулярные обследования у кардиолога и честный мониторинг своего настроения и когнитивных способностей вместе с лечащим врачом.
