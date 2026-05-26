Сердечный удар отравляет мозг: как инфаркт запускает депрессию и тревожность.

Здоровье

Сердечный приступ оставляет след далеко за пределами грудной клетки. Новое исследование канадских ученых из Оттавского университета проливает свет на биологический механизм, превращающий инфаркт в катализатор неврологических расстройств. Депрессия, тревожность и когнитивный спад после сосудистой катастрофы — это не просто психологическая реакция на стресс. Это прямое химическое воздействие на ткани мозга.

Мужчина в депрессии
Фото: Pravda.Ru by Надежда Осипова is licensed under publiс domain
Метилглиоксаль: яд после инфаркта

Инфаркт миокарда запускает в организме каскад патологических реакций. Главным "виновником" неврологических осложнений исследователи называют метилглиоксаль. Эта высокореактивная молекула — побочный продукт метаболизма, количество которого резко возрастает в условиях тканевой ишемии и гипоксии.

"Метилглиоксаль вырабатывается отмирающими тканями сердца. Он буквально отравляет кровоток и достигает структур мозга, провоцируя развитие тяжелых психоэмоциональных расстройств", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Накопление этого вещества в отделах мозга, отвечающих за настроение, объясняет, почему пациенты после сердечного приступа попадают в группу риска по развитию клинической депрессии в три раза чаще. Это порочный круг: нестабильное психическое состояние в 2,7 раза повышает вероятность летального исхода или повторного инфаркта миокарда.

Почему страдают когнитивные функции

Повреждение нейронов метилглиоксалем — это хронический процесс, тесно связанный с системным воспалением. Исследователи отмечают, что механизм гибели клеток при инфаркте схож с процессами при нейродегенерации. Если качество сна и общее состояние сосудов у пациента изначально оставляют желать лучшего, отравляющее влияние молекулы становится более разрушительным.

Фактор риска Влияние на исход
Высокий уровень метилглиоксаля Прямая гибель нейронов
Тревожные расстройства Рост риска смерти в 2,7 раза

Специалисты указывают, что именно этот химический след может стать ключом к пониманию раннего развития деменции у кардиологических больных.

"Часто пациенты и их близкие списывают апатию на усталость после операции, но это биохимическая интоксикация. Неврологическое восстановление требует такого же внимания, как и заживление сердечной мышцы", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Новые методы терапии

Ученые уже тестируют перспективное решение: пептидный препарат, работающий как "молекулярная ловушка" для метилглиоксаля. Связывая токсин в крови до того, как он проникает через гематоэнцефалический барьер, лекарство потенциально защищает мозг от деградации.

"Разработка специфических блокаторов метаболических ядов — это прорыв. Если мы научимся купировать воспалительный ответ мозга, мы радикально снизим уровень инвалидизации пациентов", — констатировал в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о здоровье сосудов и психики

Как отличить обычный стресс от неврологических нарушений после инфаркта?

Обычный стресс кратковременен. Если апатия, тревога или забывчивость длятся более двух недель после стабилизации состояния сердца, требуется консультация невролога.

Можно ли снизить уровень метилглиоксаля без лекарств?

Режим питания, контроль уровня глюкозы и адекватная физическая реабилитация помогают организму эффективнее выводить побочные продукты обмена.

Является ли депрессия после инфаркта неизбежной?

Нет, современная терапия, включающая как контроль холестерина, так и психоэмоциональную поддержку, позволяет минимизировать риски.

Могу ли я сам отслеживать риск неврологических осложнений?

Только через регулярные обследования у кардиолога и честный мониторинг своего настроения и когнитивных способностей вместе с лечащим врачом.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-невролог Артём Синицын, клинический фармаколог Алексей Рябцев.

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
