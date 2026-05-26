Страх перед будущим: почему россияне боятся клонирования

Здоровье

Россияне демонстрируют сдержанность в вопросах манипуляций с человеческим геномом. По данным АЦ ВЦИОМ, 42% граждан выступают за полный запрет клонирования, еще 30% — за жесткие законодательные ограничения. Лишь 15% опрошенных считают подобные эксперименты допустимыми без внешнего контроля.

Этика против технологий

Аргументация противников клонирования преимущественно опирается на иррациональные конструкты. Около 35% респондентов апеллируют к "божьей воле", воспринимая биотехнологии как прямое вмешательство в естественный порядок вещей. Это классический пример неофобии, где страх перед научным прогрессом маскируется под морально-этическую позицию.

"Народное восприятие до сих пор сильно зависит от художественных антиутопий. Люди боятся потери идентичности, не понимая, что биологическая копия не обладает сознанием оригинала. Это не более чем инструмент, требующий предельно жесткого регулирования", — констатировал биолог Андрей Грачёв.

С другой стороны, 59% сторонников прогресса видят в клонировании драйвер для развития прикладной медицины. Важно понимать, что современная наука рассматривает не создание "целого человека", а работу с клеточным материалом для нужд регенеративной медицины. Когда мы рассуждаем об активности мозга, речь идет об использовании инструментов для спасения жизни, а не об искусственном размножении.

Перспективы выращивания тканей

Общественное мнение меняется, когда вопрос переходит в плоскость практической выживаемости. Около 80% опрошенных поддерживают создание копий тканей для трансплантации. Это прагматичный запрос: люди готовы одобрить высокие технологии, если они работают как биохимическая броня против смертельных заболеваний.

"Перенос сознания в молодое тело — это чистая фантастика, не имеющая под собой никакой нейрофизиологической базы. А вот выращивание донорских органов из стволовых клеток — направление, которое в будущем снимет проблему дефицита трансплантатов", — подчеркнул врач-терапевт Анна Кузнецова.

Область манипуляций Статус в глазах общества
Клонирование человека "целиком" Тотальный этический запрет
Выращивание тканей для органов Общественно приемлемый риск

Российская правовая база остается консервативной с 2002 года, когда был принят закон о временном запрете на подобные процедуры. Однако, как отмечают эксперты, отсутствие законодательного прогресса не означает остановку лабораторных исследований в области фундаментальной генетики.

"Люди часто путают клонирование организмов с восстановлением функций организма. Страх перед неизвестным — эволюционный механизм, который в вопросах науки часто мешает видеть реальную пользу для медицины", — разъяснила нейрофизиолог Мария Литвинова.

Ответы на популярные вопросы о клонировании

Является ли клон точной копией человека?

Нет. Клон обладает идентичным генетическим набором, но его психика, интеллект и поведение формируются под воздействием среды, воспитания и личного опыта.

Почему запрет на клонирование — это массовое явление?

Причина кроется в непредсказуемости биологических рисков и глубинных нарушениях этических норм, на которых базируются современные правовые системы.

Возможно ли пересадить мозг, как показано в фильмах?

На текущем уровне развития нейрохирургии и иммунологии подобные операции невозможны из-за сложности сращивания нервных окончаний спинного мозга.

В чем польза выращивания тканей?

Это исключает риск отторжения органов, так как клетки для выращивания берутся непосредственно у пациента-реципиента.

Экспертная проверка: врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-психиатр Мария Литвинова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
