Под прицелом иммунитета: кто находится в группе особого риска при атаке экзотического вируса

Лихорадка Западного Нила, распространяющаяся на территории России через укусы инфицированных комаров, представляет серьезную угрозу для определенных групп населения. Роспотребнадзор подтверждает, что вирус циркулирует в стране с 1999 года, концентрируясь преимущественно в южных широтах, при этом риск прямой передачи патогена между людьми полностью отсутствует. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором защиты остается контроль за популяцией насекомых и индивидуальная профилактика в весенне-летний период.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вирус

Врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, напоминая респираторную инфекцию, однако для уязвимых категорий последствия могут быть фатальными. По мнению эксперта, под ударом оказываются люди с глубоким дефицитом иммунной защиты: пожилые граждане, пациенты после химиотерапии или сложных хирургических вмешательств. В таких ситуациях вирус способен спровоцировать тяжелые нейроинфекции, включая менингоэнцефалит, что иногда приводит к гибели пациента — сообщает aif. ru.

"Риск заражения возрастает вблизи стоячих водоемов, где активно размножаются переносчики вируса, поэтому владельцам домашних животных и жителям частного сектора стоит быть особенно бдительными", -- предупредила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

На текущий момент специфической терапии и зарегистрированной вакцины против данного заболевания не существует, поэтому врачи рекомендуют минимизировать контакты с насекомыми. Важно помнить, что даже при нормальном состоянии здоровья мозг отключается или работает неэффективно, если организм борется с серьезным воспалительным процессом. Своевременное обращение за медицинской помощью при появлении нетипичных симптомов остается единственным способом избежать осложнений, так как под маской обычной простуды или аллергии может скрываться опасный вирус.

"Обычно эта лихорадка протекает бессимптомно или как обычная простуда. Но в редких случаях она может вызвать поражение мозга, менингоэнцефалит, даже не исключается летальный исход. Такие случаи могут быть у людей с ослабленным иммунитетом, то есть у пожилых, у тех, кто перенес химиотерапию или недавно переболел, был прооперирован. Но чаще всего для этой лихорадки характерны умеренные проявления", — пояснила Чернышова.

Ответы на популярные вопросы о лихорадке Западного Нила

Как передается этот вирус?

Заражение происходит исключительно через укусы комаров, которые ранее питались кровью инфицированных птиц. Процесса передачи вируса от больного человека к здоровому в природе не зафиксировано.

Существует ли вакцина от заболевания?

На сегодняшний день эффективной и одобренной вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила у людей не разработано, ученые продолжают исследования в этой области.

В каких регионах России риск заражения наиболее высок?

Наиболее часто случаи заболевания регистрируются в южных регионах РФ, однако из-за изменения климата ареал обитания инфицированных насекомых постепенно расширяется.

Какие симптомы должны насторожить?

Помимо высокой температуры и головной боли, могут появиться мышечные боли и сыпь; в тяжелых случаях наблюдается дезориентация и судороги, требующие немедленной госпитализации.

Читайте также