Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осколки стекла во льдах Гренландии переписали карту угроз: вулкан ударил через 5000 километров
Беременный живот жены бойца Шлеменко взбесил сеть: психолог ответила сторонникам сказок про аиста
Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?
В ожидании туристов: Анапа готовит береговую линию к масштабному запуску
Под нами бурлит металлический ад: учёные раскрыли тайну, которая держит Землю живой
В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков… — писала газета Русское слово 26 мая 1908 года
Петербургу пророчат судьбу Атлантиды: что говорит наука о таянии ледников?
Вулкан под Орегоном начал плавить собственную кору: учёные столкнулись с пугающим феноменом
Под прицелом иммунитета: кто находится в группе особого риска при атаке экзотического вируса

Экзамен уже завтра, а в голове каша? Простой способ заставить мозг вспомнить всё

Здоровье

Ночь перед экзаменом, гора учебников, литры кофе и паника от того, что в голове каша? Пытаться выучить всё за пару часов — худшее, что можно сделать со своим мозгом. Но как тогда реально спасти ситуацию и не завалить аттестацию? Нейропсихологи знают секрет.

подготовка к экзамену
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
подготовка к экзамену

Дело в том, что штурм учебников в последнюю минуту устраивает в организме настоящий биохимический хаос. Мозг просто физически не успевает строить новые нейронные связи, перегружается и в панике блокирует память. Чтобы знания не превратились в кашу, а мысли оставались ясными, нужен четкий план: осваивать материал порциями и постепенно наращивать нагрузку. Только так мозг сможет разложить всё по полочкам.

Клинический психолог и нейропсихолог Татьяна Маремпольская в интервью NewsInfo.Ru объяснила, что моторика рук играет важную роль в запоминании. Написание классических шпаргалок активирует мышечную память, напрямую связанную с корой головного мозга.

Однако решающим фактором остается качественный ночной отдых. Именно во время сна мозг "наводит порядок" он переносит накопленные за день данные из временной памяти в постоянную. Без этого полноценного отдыха вся выученная информация просто сотрется, и на экзамене вы ничего не вспомните.

"Три условия: системность, последовательность, постепенность. Информацию надо запоминать последовательно, постепенно и порциями. Нельзя взять учебник и за ночь его освоить. Сделать круглые квадратные глаза и идти потом в этом сумасшествии на экзамен. Результат будет такой же", — отметила Маремпольская.

Специалист также акцентировала внимание на важности полноценного восьмичасового восстановления. Как сообщает NewsInfo. Ru со ссылкой на Маремпольскую, накануне проверки знаний следует лишь закрепить основные тезисы, избегая переутомления.

Стоит учитывать, что общее здоровье и функциональное состояние организма напрямую влияют на работу мозга, а недостаток отдыха превращает накопленные знания в разрозненные фрагменты.

"Очень важно понимать, что экзаменационный марафон — это не только проверка знаний, но и тест на устойчивость нервной системы. Родителям стоит помнить, что их тревога передается детям, создавая дополнительный психологический барьер", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Стрессовые реакции могут вызывать так называемый "нейронный тормоз", блокирующий доступ к памяти в самый ответственный момент. Для стабилизации состояния эксперты рекомендуют использовать практики глубокого дыхания и визуализацию успешного результата.

Важно рационально относиться к оценкам. Современная система образования предоставляет возможности для исправления ситуации, а поддержка близких помогает минимизировать риск эмоционального выгорания.

Ответы на популярные вопросы о подготовке к экзаменам

Почему нельзя учить конспекты по ночам?

Без восьмичасового сна информация не переходит из краткосрочной памяти в долгосрочную, из-за чего на утро в голове возникает эффект "чистого листа".

Помогают ли шпаргалки, если ими не пользоваться?

Да, процесс их написания задействует моторную память и помогает мозгу лучше структурировать и структурировать логические цепочки материала.

Как бороться с внезапной паникой перед экзаменатором?

Необходимо использовать техники глубокого дыхания и фокусироваться на задаче, отстраняясь от субъективной значимости итоговой оценки.

Какое правило запоминания считается самым эффективным?

Это правило трех "П": последовательность, постепенность и системность. Дробление большого объема информации на малые порции предотвращает когнитивную перегрузку.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Кремль обратил внимание на странную деталь после отказа западных СМИ посетить Старобельск
Мир. Новости мира
Кремль обратил внимание на странную деталь после отказа западных СМИ посетить Старобельск
В Антарктиде произошло ЧП, о котором молчали — ледник треснул, и важный груз ушёл в океан
Наука и техника
В Антарктиде произошло ЧП, о котором молчали — ледник треснул, и важный груз ушёл в океан
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
Последние материалы
Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?
В ожидании туристов: Анапа готовит береговую линию к масштабному запуску
Океан кипит и стирает корабли: место, которое рыбаки давно называют фабрикой смерти
Капуста сгорает на глазах? 3 копеечных средства, которые выкинут вредителей с вашего огорода
Под нами бурлит металлический ад: учёные раскрыли тайну, которая держит Землю живой
Секрет стальных ног: как одно упражнение у стены заставляет спящие мышцы работать без лишнего износа
В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков… — писала газета Русское слово 26 мая 1908 года
Петербургу пророчат судьбу Атлантиды: что говорит наука о таянии ледников?
Вулкан под Орегоном начал плавить собственную кору: учёные столкнулись с пугающим феноменом
Окрошка перестала быть просто супом в жару: этот рецепт заменит полноценный обед
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.