Возвращение из отпуска в офисный ад: хитрый трюк, который спасёт от желания уволиться

Здоровье

Первый день после отпуска, а вы уже мечтаете о новом? Гора писем, жесткий график и мгновенное чувство, будто никакого отдыха и не было. Но этот кошмар легко предотвратить. Кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, как правильно выйти на работу, чтобы надолго сохранить заряд бодрости и не выгореть в первую же неделю.

Женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Женщина

Секрет — в мягком возвращении к рабочим будням. За время отпуска организм отвык от вечной спешки. Теперь главная задача — дать ему привыкнуть к работе постепенно, без резких потрясений для нервной системы.

Переход к привычному циклу должен быть максимально плавным, чтобы избежать резкого скачка гормонов стресса. Психолог рекомендует в первые семь дней после возвращения искусственно ограничивать нагрузку и не ставить перед собой амбициозных задач, если нет критической необходимости.

Чтобы справиться с постотпускным синдромом, снизьте нагрузку и закладывайте на привычные дела в два раза больше времени, чем обычно. Не пытайтесь сделать всё и сразу — дайте себе время на раскачку. Согласно данным исследования портала NewsInfo, резкая смена обстановки без подготовительного этапа неизбежно ведет к падению продуктивности.

Для закрепления ресурсного состояния важно сместить фокус на позитивные триггеры через практику "трех радостей": фиксацию положительных моментов утром, днем и вечером.

"Нужно запланировать послевкусие. Первую неделю не назначать никаких важных дел, если работа не требует, минимизировать активность, на которую нужно затратить много сил и выделять гораздо больше времени, чем обычно", — отметила Сулим.

Такие действия помогают предотвратить хроническое нервное истощение, которое часто проявляется при быстром погружении в офисную рутину. Как сообщается на сайте NewsInfo, дополнение графика прогулками и приятными встречами снижает риск эмоционального выгорания.

"Очень важно не требовать от себя мгновенных рекордов сразу по возвращении, так как психике нужно время на перенастройку внутренних фильтров восприятия", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Специалисты акцентируют внимание на том, что "ничегонеделание" в умеренных дозах — это важный инструмент нейрофизиологической реабилитации. Чтобы мозг не воспринимал работу как угрозу, стоит заранее составить список приятных дел: поход в бассейн, кино или долгожданное общение с друзьями.

Это позволяет обмануть систему вознаграждения мозга и снизить риск психических расстройств, вызванных переутомлением. Качественный сон и дозированный тайм-менеджмент остаются фундаментальными факторами, повышающими адаптационные возможности психики.

Ответы на популярные вопросы о постотпускной адаптации

Что такое "постотпускной синдром"?

Это специфическое состояние психического и физического дискомфорта, возникающее при возвращении к работе, характеризующееся апатией, снижением концентрации и раздражительностью.

Сколько времени должна длиться адаптация?

Оптимальный период составляет от 5 до 7 дней, в течение которых следует постепенно увеличивать рабочую нагрузку.

Поможет ли жвачка или "допинг для мозга" сосредоточиться?

Хотя некоторые методы могут временно стимулировать работу нейронов, лучшим средством остается полноценный сон и прогулки на свежем воздухе.

Почему важно планировать досуг после отпуска?

Приятные события создают дофаминовую поддержку, которая смягчает стресс от возвращения к ответственности и предотвращает резкое ухудшение настроения.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
