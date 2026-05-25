Какой алкоголь пьёт человек, влияет на продолжительность жизни — исследование назвало опасные напитки

Этанол в бокале — это не просто молекула C2H5OH, а сложный биологический детонатор. Масштабное исследование Британского биобанка, охватившее 340 000 человек, доказывает: смерть выбирает напиток. Пока любители пива и крепкого спиртного планомерно разрушают сосудистое русло, умеренные почитатели вина демонстрируют неожиданные показатели выживаемости. Статистика безжалостна: тип алкоголя определяет, станет ли он ядом немедленного действия или медленным системным сбоем.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Биохимия риска: почему градус имеет значение

Для метаболизма нет разницы, откуда пришел этанол, но для системных патологий важна свита, которая его сопровождает. Исследование, представленное на сессии Американской кардиологической ассоциации (ACC.26), четко разделило эффекты. Высокая концентрация спирта в крепких напитках провоцирует мгновенный выброс кортизола и спазм сосудов. Пиво и сидр, помимо этанола, несут углеводную нагрузку, ускоряя метаболический хаос. Жировой удар по печени при употреблении пива наступает быстрее из-за сочетания сахаров и спирта, что в итоге бьет по миокарду.

"Этанол — это системный токсин. Даже если мы видим статистическую пользу вина, она часто перекрывается индивидуальной чувствительностью. Любая доза спиртного может стать триггером, если у человека уже нарушен обмен веществ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Данные 13-летнего наблюдения показывают: у тех, кто злоупотребляет любым типом алкоголя (более 40 г чистого спирта в день для мужчин), риск смерти от рака взлетает на 36%. Это не случайность, а накопление мутаций. Определенные особенности организма делают путь от "культурного пития" до клеточной деградации критически коротким.

Цифры выживаемости: вино против суррогатов

Исследователи выявили парадокс: умеренное потребление вина коррелирует с более низким риском сердечно-сосудистой смертности — на 21% ниже, чем у абсолютных трезвенников. В это же время потребители пива и джина даже в малых дозах повышают свой риск умереть от болезней сердца на 9%. Разница кроется в полифенолах и антиоксидантах красного вина, которые работают как демпфер для агрессивного воздействия спирта.

Тип напитка Влияние на риск смертности (ССЗ)
Вино (умеренно) Снижение на 21%
Пиво / Сидр Повышение на 9%
Крепкий алкоголь Повышение риска на 10-14%

"Статистика по вину не должна быть индульгенцией. Мы часто видим, что люди с гипертонией пытаются заменить лекарства бокалом красного, что приводит к гипертоническим кризам", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Важно понимать, что "умеренность" — категория зыбкая. Для мужчин это до 40 г спирта, для женщин — до 20 г. Превышение порога превращает вино в такой же канцероген, как и дешевый самогон. Сбитый режим сна в сочетании с вечерним бокалом только ускоряет износ миокарда.

Ловушка образа жизни: еда и ритуалы

Чжанлин Чен и его коллеги из Центрального южного университета указывают на важный нюанс: социальный контекст. Вино обычно сопровождает полноценный прием пищи — средиземноморский рацион с овощами и рыбой. Это замедляет всасывание алкоголя. Пиво же часто идет соло или в паре с трансжирами и солью, что создает двойное давление на почки и сосуды.

Организм не прощает подмены реальности. Если стакан становится способом сбежать от проблем, как часто случается у людей с игровой зависимостью или хроническим дефицитом общения, биохимия напитка отходит на второй план перед разрушительной силой привыкания.

Ответы на популярные вопросы о влиянии алкоголя

Правда ли, что вино полезно для сердца?

Статистически — да, в малых дозах. Оно содержит полифенолы, которые поддерживают эластичность сосудов. Однако это не повод начинать пить, если вы трезвенник.

Почему пиво считается опаснее вина?

Пиво обладает высоким гликемическим индексом и провоцирует абдоминальное ожирение. Сочетание алкоголя и быстрых углеводов сильнее бьет по печени и поджелудочной железе.

Какая доза алкоголя считается безопасной?

Безопасной дозы не существует. Есть дозы с "относительно низким риском" — до 20-30 граммов чистого этанола в сутки для здорового взрослого мужчины.

Может ли алкоголь помочь справиться со стрессом?

Это иллюзия. Спиртное дает временное расслабление, но затем мозг отключается, а уровень стрессовых гормонов на следующий день возрастает, усугубляя состояние.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
