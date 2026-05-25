Здоровье

Возвращение института участковых врачей в столичные поликлиники рискует превратиться в формальную смену терминологии, если реформа не затронет фундаментальные принципы классической медицинской школы.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Педиатр и кандидат медицинских наук Кирилл Константинов выразил скепсис относительно эффективности новых инициатив мэрии Москвы по перестройке первичного звена здравоохранения.

По мнению эксперта, попытка наделить терапевтов функциями "персональных кураторов" требует глубокой проработки нормативной базы, а не только декларативных заявлений о трансформации сервиса.

Согласно информации, которую озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, город планирует поэтапно восстанавливать специализацию участкового врача для создания системы личного медицинского сопровождения. Предполагается, что такой специалист станет ключевым звеном в управлении здоровьем жителей, обеспечивая долгосрочное наблюдение за пациентами конкретных районов.

Однако Константинов в комментарии для MoneyTimes.Ru подчеркнул, что десятилетний перерыв в работе полноценной участковой службы негативно отразился на состоянии москвичей с хроническими патологиями, лишив их системной диагностики и регулярного надзора.

Врач жестко охарактеризовал попытки внедрения статуса "личного врача", назвав эту формулировку некорректной для рамок государственного медицинского страхования и действующей номенклатуры специальностей.

Настоящая задача участкового заключается в обеспечении преемственности между стационарным лечением и амбулаторным этапом, что невозможно реализовать без привязки к фундаментальным принципам советской и российской систем здравоохранения.

Как сообщается на сайте MoneyTimes. Ru, эксперт считает нынешнюю модель имитацией деятельности, поскольку она не имеет под собой устойчивой организационной структуры, способной функционировать внутри системы ОМС.

"Идея возвращения к участковому принципу верна в своей основе, так как только постоянный врач знает анамнез пациента и может вовремя заметить тревожные изменения, предотвратив осложнения. Однако важно, чтобы это не превратилось в избыточную нагрузку на терапевтов, иначе вместо качественной помощи мы получим лишь новые очереди и формальный подход к осмотрам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Константинов отдельно обратил внимание на риски, связанные с потерей медицинского контроля над населением, включая распространение бесконтрольного приема препаратов.

Критически оценивая ситуацию, специалист резюмировал, что реальное возрождение участковой службы будет возможным лишь при полном восстановлении функциональной связи "врач — пациент", а не при очередном ребрендинге привычных поликлинических процессов.

"То, что сейчас пытается сделать московское правительство в очередной раз, это просто-напросто наступить на грабли. Я не уверен, то, что в такой форме это будет жить и существовать. В чем задача участкового врача? Он осуществляет контроль за хронически больными на своем участке. Это его основная функция, у него должна быть преемственность между стационаром и поликлиникой, это связующее звено", — отметил Константинов.

Хаотичное самолечение и злоупотребление БАДами часто маскируют симптомы серьезных недугов, что впоследствии затрудняет работу медиков.

"Нет такого понятия личный врач. Даже в специализациях медицинской номенклатуры есть семейный врач. В виде организационной модели, которая используется в бюджетных учреждениях и в структурах обязательного медицинского страхования, организовать такую службу невозможно. Она просто не имеет никакого смысла", — пояснил врач.

Ответы на популярные вопросы о возвращении участковых врачей

Чем участковый врач отличается от обычного терапевта в поликлинике?

Участковый врач закреплен за конкретной территорией и жителями домов, что позволяет ему годами наблюдать за состоянием здоровья одних и тех же пациентов, зная их наследственность и историю болезней.

Что подразумевается под понятием "персональный куратор здоровья"?

Это медицинский специалист, который не просто лечит острые заболевания, но и проактивно следит за графиком диспансеризации, эффективностью терапии хронических недугов и профилактикой осложнений.

Почему эксперты критикуют термин "личный врач" в системе ОМС?

В государственной медицине и ОМС нет такой юридической дефиниции; эксперты считают это маркетинговым ходом, так как бюджетная модель предполагает строгое соответствие медицинской номенклатуре и стандартам.

Как реформа должна повлиять на пациентов с хроническими заболеваниями?

Ожидается, что закрепление постоянного врача обеспечит непрерывный мониторинг состояния, что позволит снизить количество экстренных госпитализаций и улучшить качество жизни таких больных.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
