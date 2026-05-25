Одна рюмка запускает риск: этим людям спиртное может сломать жизнь быстрее остальных

Определить предрасположенность организма к развитию алкогольной зависимости можно по ряду психоэмоциональных и наследственных факторов, рассказал Pravda.Ru Александр Панов, психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА". Специалист пояснил, какие именно маркеры указывают на то, что человеку стоит полностью исключить спиртное из рациона, чтобы избежать формирования тяжелой зависимости.

Важно помнить, что даже малые дозы спиртного способны запустить скрытые патологические процессы, зачастую приводящие к развитию серьезной зависимости. Эксперты подчеркивают, что профилактика подобных состояний требует внимательного отношения к сигналам собственного организма.

"Прежде всего нужно учитывать генетику. Если у близких родственников пациента — матери, отца, бабушки, братьев или сестер — уже есть какая-либо зависимость, например алкогольная, это может косвенно свидетельствовать о том, что у самого человека при употреблении также могут возникнуть проблемы", — отметил Панов.

По словам врача, особое внимание следует уделить людям, страдающим тревожными расстройствами или нарушениями сна. Вместо профессиональной помощи они нередко прибегают к спиртному как к средству самолечения. Стоит учитывать, что биохимические изменения в мозге происходят задолго до заметной деградации, о чем свидетельствуют тревожные пробелы в памяти после употребления алкоголя.

"Одни люди после употребления алкоголя никак не меняют свое психоэмоциональное состояние, а другие становятся агрессивными, раздражительными и конфликтными. Если замечен такой эффект, таким людям лучше воздержаться от алкоголя, чтобы в подобном состоянии не натворить беды и не совершить необдуманных поступков", — уточнил психиатр-нарколог.

При появлении признаков привыкания врач рекомендует не полагаться исключительно на силу воли, а обращаться за комплексной помощью к специалистам. Игнорирование проблемы часто ведет к необратимым изменениям органов, включая тот факт, что алкоголь серьезно повреждает печень, не позволяя ей полноценно восстанавливаться.

Кроме того, важно учитывать, что состояние нервной системы напрямую влияет на риск развития психических расстройств, количество которых во всем мире значительно выросло за последние десятилетия. На фоне физиологических изменений также стремительно повышается риск гипертонического криза из-за негативного воздействия этанола на сосуды.

