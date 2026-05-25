Игровые героини тут ни при чем: мужчин в виртуальный мир толкает совсем другая проблема

Идеализация компьютерных персонажей и их доминирование над образом реальной партнерши в сознании мужчин — это во многом надуманная проблема, не имеющая под собой фундаментальных оснований. Об этом в интервью Pravda.Ru заявила психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Геймер

Ранее клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова, высказывала мнение изданию "Абзац", что чрезмерное увлечение играми может снижать либидо и приводить к подмене живого общения виртуальным. По ее словам, эротизированные цифровые образы искажают восприятие действительности, формируя завышенные требования к реальным людям. О том, как современные гаджеты меняют отношение к мужскому здоровью, эксперты продолжают активно дискутировать в медиапространстве.

Метелина подчеркивает, что истинная причина ухода человека в виртуальный мир кроется не в привлекательности игровых героев, а в глубокой внутренней неудовлетворенности собственной жизнью, статусом и перспективами. Подобное поведение становится формой эскапизма.

"Что касается того, что компьютерные персонажи слишком идеализированы и человек, сравнивая их с реальными девушками, делает выбор в пользу виртуального образа, — это, на мой взгляд, надуманная история. Здесь работает такой механизм, как зависимость. Когда человек не удовлетворен своей жизнью, у него есть невротическая защита — уйти в зависимость. А зависимость может быть любой: от компьютерных игр, от алкоголя, от работы, от отношений. И в данном случае речь идет именно о зависимости, а не о том, что персонаж слишком хорош", — отметила психолог.

Специалист объяснила, что выбор в пользу виртуальной реальности редко бывает осознанным решением. Часто это комплексная проблема, связанная с неспособностью индивида справляться с трудностями реального социума.

"Если человек в целом не удовлетворен своей жизнью, образом жизни, статусом, экономическим положением, перспективами, он может уйти в игровую зависимость — но это более комплексное понятие. Чтобы человек делал осознанный выбор в пользу игрового персонажа вместо реальной девушки — это практически невозможно. Реальные отношения существуют, и они всегда будут", — добавила эксперт.

По словам Метелиной, в будущем ситуация может измениться с появлением высокотехнологичных роботов, способных имитировать идеальное поведение. Однако на текущий момент такие опасения в России не имеют под собой оснований и не представляют серьезной демографической угрозы.

Тем временем специалисты отмечают, что вопросы демографии требуют серьезного подхода, а рост числа ментальных расстройств фиксируется по всему миру. Многие ученые подчеркивают, что выбор партнера продиктован биологией, а не только картинками на экране. В то же время важно помнить, что за внешней гармонией нередко скрываются глубинные семейные конфликты, влияющие на психику подрастающего поколения.

