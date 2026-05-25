Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шлак вместо нот: почему Иосиф Пригожин назвал "Евровидение" политическим цирком
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон
Кости перемыты, пепел на сцене: почему Филипп Киркоров считает хейт лучшим комплиментом
В режиме большой дипломатии: визиты в Азию формируют для России мощный пояс безопасности
Мода древности: почему египетская царица заглянула в Анапу почти 2300 лет назад?

Игровые героини тут ни при чем: мужчин в виртуальный мир толкает совсем другая проблема

Здоровье

Идеализация компьютерных персонажей и их доминирование над образом реальной партнерши в сознании мужчин — это во многом надуманная проблема, не имеющая под собой фундаментальных оснований. Об этом в интервью Pravda.Ru заявила психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Геймер
Фото: Openverse by nodstrum, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Геймер

Ранее клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова, высказывала мнение изданию "Абзац", что чрезмерное увлечение играми может снижать либидо и приводить к подмене живого общения виртуальным. По ее словам, эротизированные цифровые образы искажают восприятие действительности, формируя завышенные требования к реальным людям. О том, как современные гаджеты меняют отношение к мужскому здоровью, эксперты продолжают активно дискутировать в медиапространстве.

Метелина подчеркивает, что истинная причина ухода человека в виртуальный мир кроется не в привлекательности игровых героев, а в глубокой внутренней неудовлетворенности собственной жизнью, статусом и перспективами. Подобное поведение становится формой эскапизма.

"Что касается того, что компьютерные персонажи слишком идеализированы и человек, сравнивая их с реальными девушками, делает выбор в пользу виртуального образа, — это, на мой взгляд, надуманная история. Здесь работает такой механизм, как зависимость. Когда человек не удовлетворен своей жизнью, у него есть невротическая защита — уйти в зависимость. А зависимость может быть любой: от компьютерных игр, от алкоголя, от работы, от отношений. И в данном случае речь идет именно о зависимости, а не о том, что персонаж слишком хорош", — отметила психолог.

Специалист объяснила, что выбор в пользу виртуальной реальности редко бывает осознанным решением. Часто это комплексная проблема, связанная с неспособностью индивида справляться с трудностями реального социума.

"Если человек в целом не удовлетворен своей жизнью, образом жизни, статусом, экономическим положением, перспективами, он может уйти в игровую зависимость — но это более комплексное понятие. Чтобы человек делал осознанный выбор в пользу игрового персонажа вместо реальной девушки — это практически невозможно. Реальные отношения существуют, и они всегда будут", — добавила эксперт.

По словам Метелиной, в будущем ситуация может измениться с появлением высокотехнологичных роботов, способных имитировать идеальное поведение. Однако на текущий момент такие опасения в России не имеют под собой оснований и не представляют серьезной демографической угрозы.

Тем временем специалисты отмечают, что вопросы демографии требуют серьезного подхода, а рост числа ментальных расстройств фиксируется по всему миру. Многие ученые подчеркивают, что выбор партнера продиктован биологией, а не только картинками на экране. В то же время важно помнить, что за внешней гармонией нередко скрываются глубинные семейные конфликты, влияющие на психику подрастающего поколения.

Читайте также

Экспертная проверка: Психолог Осипова Надежда
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Садоводство, цветоводство
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Наука и техника
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Последние материалы
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
За такое повара лишают диплома: ошибка с морсом, которая напрочь стирает вкус клубники
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Орешник изменил правила игры: в Киеве начали иначе смотреть на российские удары
Скрытая жизнь океанического дна: почему вулкан Аксиал переписывает правила формирования земной коры
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Семейные каникулы в Китае: лучшие места для встречи с пандами и сказкой Диснея
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.